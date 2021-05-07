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10 неожиданных способов приготовления кабачков

Сегодня, 13:15

Например, слоек, где в качестве начинки эти овощи, или салат с авокадо

Одни из самых долгожданных сезонных овощей – кабачки. Мы их любим за прекрасную сочетаемость практически со всем и за простоту приготовления. Их можно использовать не только во всевозможных овощных запеканках, но и готовить совершенно неожиданным способом. Ниже – 10 рецептов из кабачков.

Слойки с кабачками

Фото: instagram.com/rautmarket/

Ингредиенты

  • 1 упаковка – слоеное бездрожжевое тесто
  • 3 шт. – кабачки
  • 150 г – творожный сыр
  • соль – по вкусу
  • 5 г – копченая паприка

Способ приготовления

  1. Тесто разморозить. Кабачки нарезать тонкими полосками.
  2. Раскатать тесто, нарезать полосками шириной около 5 см, длиной 25 см.
  3. Выложить на тесто полоски кабачков, посолить по вкусу. Сверху на кабачки выложить небольшим слоем творожный сыр.
  4. Свернуть полоски в виде цветка.
  5. Форму для маффинов смазать растительным маслом, положить слойки.
  6. Смазать слегка взбитым яйцом, посыпать копченой паприкой.
  7. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

Салат из кабачков (диетический)

Фото: instagram.com/pp.baza.recepti/

Ингредиенты

  • по 1 шт. – кабачок (можно цукини), авокадо, соленый огурец
  • по 1 шт. – веточка кинзы, веточка базилика
  • Соль, лимонный сок, чеснок – по вкусу

Добавки

  • куриная грудка, тунец, яйцо – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок очистить от кожуры и нарезать вдоль тонкими слайсами. Слайсы нарезать вдоль тонкими полосками, как на спагетти или длинную лапшу.
  2. Погружным блендером измельчить вместе авокадо, огурец, зелень, соль и лимонный сок, чеснок.
  3. Перемешать соус с кабачковыми спагетти.
  4. Добавить или курицу, или тунец, или яйцо.

Кабачковый торт

Фото: instagram.com/elenagotovim_vmeste/

Ингредиенты

  • 200 г – кабачок
  • 1 шт. – яйцо
  • 20 г – мука пшеничная
  • 50 г – помидор
  • 20 г – твердый сыр
  • зеленый лук – по вкусу
  • 30 г – греческий йогурт
  • 1 зуб. – чеснок
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, сок не сливать.
  2. Добавить муку, яйцо и щепотку соли. Выложить на сковороду, обжарить на небольшом огне, под крышкой, с двух сторон.
  3. Готовый блин разрезать на 4 части.
  4. Для начинки измельчить помидоры, сыр, зеленый лук и чеснок.
  5. Добавить йогурт, перемешать и собрать торт.

Кабачки с сыром в духовке

Фото: кабачки с сыром в духовке

Ингредиенты⠀

  • 150 г – сыр⠀
  • 1-2 шт. – кабачки⠀
  • 1 шт. – яйцо⠀
  • 1 шт. – луковица⠀
  • 3 зуб. – чеснок⠀
  • 1/2 ст. – майонез⠀
  • 1/2 ст. – сметана⠀
  • соль – по вкусу⠀

Способ приготовления

  1. Кабачок можно не очищать от кожицы, если она тонкая, нарезать его поперек кружками по 1-1,5см толщиной. Лук нарезать тонкими кольцами.⠀
  2. Сыр потереть на крупной терке, чеснок очистить и потереть на мелкой терке, либо пропустить через пресс, выложить эти продукты в глубокую миску.⠀
  3. Добавить к сыру с чесноком сырое яйцо, майонез и сметану, перемешать все до однородности.⠀
  4. Кабачки выложить на смазанный маслом противень в один слой, на каждый кружок положить по колечку-два лука.⠀
  5. Сверху на каждый кабачок выложить по столовой ложке приготовленного соуса.⠀
  6. Поставить кабачки в нагретую до 180-200 градусов духовку и запекать 30 минут до готовности и зарумянивания.⠀

Салат из жареных кабачков

Летний салат
Летний салат
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка или цукини
  • 150 г руколы
  • 3 спелых помидора
  • 100 г феты или брынзы
  • Оливковое масло и бальзамический соус – для заправки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
  2. Руколу промыть и обсушить.
  3. Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
  4. Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.

Кабачковые оладьи с сыром

Кабачковые оладьи с сыром
Кабачковые оладьи с сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 небольших молодых кабачка
  • Соль – по вкусу
  • 3 небольших яйца
  • Сухой гранулированный чеснок – по вкусу
  • Смесь молотых перцев – по вкусу
  • Горсть рубленой петрушки
  • 3 ст. л. муки с горкой
  • 100 г мелко натертого сыра (твердого или моцареллы)
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 5-10 минут. Тщательно отжать весь сок.
  2. Добавить к кабачкам яйца, чеснок, муку и мелко натертый сыр. Хорошо перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  4. Выкладывая тесто ложкой, пожарить кабачковые оладьи на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

Лодочки из кабачков с курицей

Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 небольших кабачка
  • 500 г куриного филе
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 200 мл сметаны
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • 100 г сыра (пармезан, гауда)
  • Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
  3. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
  4. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3-5 минут.
  5. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
  6. Влить сметану и подержать на огне еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
  7. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Хрустящие палочки из кабачков

Хрустящие кабачки с сыром
Хрустящие кабачки с сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка среднего размера
  • 1 яйцо
  • 1 ст. панировочных сухарей
  • 1/2 ст. натертого твердого сыра (например, пармезана)
  • Чесночный порошок (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нагреть духовку до 200 °С.
  2. Кабачки хорошо промыть и нарезать длинными палочками.
  3. В маленькой миске смешать яйцо, соль и перец.
  4. В другой миске смешать панировочные сухари, сыр, чесночный порошок и немного соли.
  5. Погрузить кабачковые палочки сначала в яйцо, затем в панировочную смесь и выкладывать на застеленный пергаментом противень.
  6. Выпекать 25–35 минут до румяного золотистого цвета.

Крем-суп из кабачков с чесночными гренками

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг кабачков
  • 1-2 луковицы
  • 1 долька чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 500-750 мл бульона (количество зависит от желаемой густоты супа)
  • 200 мл сливок
  • 1/2 ч. л. прованских или итальянских трав
  • соль, молотый перец
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки с горкой

Для чесночных гренок

  • Несколько ломтиков белого хлеба без корок
  • 1 долька чеснока
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Кабачок и лук произвольно нарезать, обжарить на растительном масле до мягкости вместе с чесноком. Добавить специи, перемешать. Пюрировать овощную смесь блендером.
  2. Разогреть в кастрюле с толстым дном сливочное масло, добавить муку и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Продолжая помешивать, по очереди добавлять пюрированные овощи и горячий бульон, каждый раз доводя до кипения.
  3. В конце влить сливки и довести до кипения. Снять с огня. Попробовать и отрегулировать количество специй.
  4. Белый хлеб нарезать небольшим кубиками, поджарить на сухой сковороде или в духовке. Чеснок пропустить через пресс и перемешать с оливковым маслом. Сбрызнуть этой смесью гренки.
  5. Подавать суп с крутонами и зеленью.

Рулетики из кабачков с орехами

Рулетики из кабачков с ореховой начинкой
Рулетики из кабачков с ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Кабачок – 70 г
  • Грецкий орех – 45 г
  • Зерновая горчица – 5 г
  • Чеснок – 1 г
  • Зелень (петрушка, укроп) – 4 г

Для заправки

  • Сок лимона – 50 мл
  • Мед – 50 мл
  • Горчица – 50 мл
  • Растительное масло – 100 мл
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно 8 штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
  2. Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зерновую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
  3. Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.

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