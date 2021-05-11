Быстро и вкусно – 10 рецептов заливных пирогов
Их можно приготовить сладкими с ягодами, или более сытными – с мясом и овощами
Очень простые и недорогие ингредиенты, 30-40 минут времени – и у вас есть прекрасное дополнение к столу. Прелесть заливных пирогов в том, что они не отягощены большим количеством теста, а приготовить их можно как солеными, так и сладкими. И если вы ищите идеальные варианты для быстрого ужина – вот 10 рецептов заливных пирогов.
Заливной пирог с тунцом
Ингредиенты
Для теста
- Кефир 3,2% – 250 г
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 140 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Соль, кунжут – по вкусу
Для начинки
- Тунец консервированный – 200 г (сок слить)
- Яйцо – 2 шт.
- Лук – 150 г
- Укроп, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Для теста необходимо смешать все ингредиенты.
- Для начинки: с консервов слить сок и размять вилкой. Яйца отварить и мелко нарезать. Лук и укроп мелко порезать. Все ингредиенты смешать и посолить.
- В силиконовую форму влить половину теста и распределить по всей форме. Вторым слоем добавить начинку. Залить оставшейся частью теста. Сверху посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 градусах 40-50 минут.
Заливной пирог с грибами
Ингредиенты
Для теста
- Мука – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Ледяная вода – 2-3 ст. л.
- Соль – по вкусу
Для начинки
- Шампиньоны – 450 г
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сливочное масло – 50-80 г
- Перец черный молотый – по вкусу
Для заливки
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 300 г
- Сыр твердый – 250 г
- Зелень петрушки и укропа – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Перец красный молотый – по вкусу
- Паприка – по вкусу
Способ приготовления
- Для приготовления теста охлажденное сливочное масло измельчить, растереть с мукой и солью до образования крошки, добавить ледяную воду и быстро замесить тесто.
- Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса.
- Грибы нарезать пластинками или кубиками, лук измельчить.
- Для начинки нарезанный лук обжарить на сливочном масле, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец, перемешать и обжарить до мягкости.
- Сыр натереть на средней терке. Зелень укропа и петрушки измельчить.
- Для заливки сметану взбить с яйцами, добавить тертый сыр, рубленую зелень, соль, перец черный, перец красный, паприку и перемешать.
- Готовое тесто выложить в форму застеленную пергаментом, смазанным растительным маслом, сформировать бортики.
- Поверх теста распределить грибную начинку, добавить заливку.
- Выпекать пирог в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски
Морковный пирог на кефире
Для теста
- 1 стакан кефира
- 1/2 банки сгущенки
- 1/2 стакана манной крупы
- 2 яйца
- 80 г масла
- 6 ст. л. муки
- 1/2 ч. л.
- Щепотка лимонной кислоты
- Кунжут – для посыпки
Для начинки
- 1 крупная сырая морковь
- Цедра половины лимона
- 1 ст. л. сахара без горки
Способ приготовления
- Натрите очищенную морковь на средней или мелкой терке, добавьте сахар и тертую лимонную цедру.
- В миску разбейте яйца и добавьте к ним сгущенку. С помощью миксера взбейте все в пышную пену.
- Растопите сливочное масло и вылейте в миску с яичной смесью, взбейте.
- Продолжая взбивать, влейте кефир.
- Добавьте просеянную муку, манку, соду и лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла.
- Разогрейте духовку до 170-175 градусов.
- Разъемную форму застелите пергаментом и выложите в нее половину теста. Разровняйте.
- На тесто аккуратно положите морковь. Покройте начинку оставшимся тестом, по желанию посыпьте кунжутом.
- Форму поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Остудите морковный пирог перед подачей.
Заливной пирог со шпинатом и сыром
Ингредиенты
- 2 больших пучка свежего шпината
- 200-300 г сыра
- 2-3 яйца
- 200 г нежирных сливок или молока
- 2 ст. л. муки
- Соль, перец
Способ приготовления
- Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать.
- Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости.
- В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец.
- Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком
Ингредиенты
- 1/2 банки горошка
- 1/2 банки кукурузы
- 200 г куриного филе
- 300 г капусты
- 3 яйца
- 5 ст. л. сметаны
- соль, перец – по вкусу
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 6 ст. л. муки
- 50 мл растительного масла
Способ приготовления
- Нарежьте куриное филе кубиками. Нашинкуйте капусту.
- Обжарьте курицу на растительном масле, потушите капусту.
- Смешайте в большой миске капусту, курицу, горошек и кукурузу.
- Взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и солью.
- Выложите тесто и начинку в форму для кекса слоями.
- Отправьте в духовке на 25-30 минут и запекайте при 200 градусах.
Заливной пирог с бананами
Ингредиенты
- 150 г муки
- 3 яйца
- 3-4 банана
- 1 стакан сахара
- 75 г сливочного масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления
- Взбиваем яйца с сахаром.
- Добавляем растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности.
- Очищенные бананы очищаем и нарезаем небольшими кружочками.
- Добавляем бананы в тесто и аккуратно перемешиваем.
- Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом.
- Выпекаем при 200 градусов около 30-40 минут.
Заливной пирог с молодой капустой
Ингредиенты
- 400 г свежей молодой капусты
- 1 стакан кефира
- 1.5 стакана муки
- 2 яйца
- 2-3 стебля зеленого лука
- 20 г укропа
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 ч. л. соли
- Черный перец – щепотка
- Подсолнечное масло – для смазывания формы
Способ приготовления
- В миску налить кефир, поперчить.
- Добавить яйца, посолить, добавить разрыхлитель и перемешать.
- Всыпать муку и снова перемешать.
- Нашинковать капусту и положить ее в отдельную миску.
- Нарезать зеленый лук и укроп, добавить к капусте. Перемешать, посолить. По желанию примять зелень руками.
- Форму для выпечки смазать небольшим количеством растительного масла. Выложить ровным слоем половину теста, сверху разложить капустную начинку. Выложить оставшееся тесто. Разровнять пирог лопаткой или ложкой, чтобы тесто полностью покрыло начинку.
- Поставить в духовку и выпекать при 180 градусов в течение 40 минут. Перед тем, как доставать пирог из духовки, проверить готовность с помощью зубочистки.
Заливной пирог с маскарпоне и ягодами
Ингредиенты
- Мука – 300 г
- Масло сливочное – 200 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для заливки
- Черника замороженная – 250-300 г
- Сыр маскарпоне или мягкий творог – 250 г
- Йогурт – 200 мл
- Яйцо – 2 шт.
- Крахмал – 20 г
- Ванильный экстракт – 1 ч. л.
Способ приготовления
- В миске смешать все ингредиенты для теста, перемешать до образования крошки руками, скачать шар и убрать в холодильник, пока будет готовиться заливка.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Соединить все ингредиенты для заливки, взбить миксером или венчиком.
- Достать тесто из холодильника, раскатать и с помощью скалки перенести в форму для выпечки (заранее смазанную растительным маслом), распределить тесто в форме, края теста обрезать.
- Дно теста наколоть вилкой, выложить ягоду, залить кремом.
- Выпекать при 180 градусах 45 минут.
- Затем выключить духовку, приоткрыть дверцу, оставить пирог остывать до комнатной температуры внутри духовки.
- Убрать в холодильник на 1 час.
Заливной пирог с курицей
Ингредиенты
- Мука ржаная – 25 г
- Мука кукурузная – 25 г
- Мука рисовая – 150 г
- Кефир – 210 г
- Яйцо – 110 г
- Разрыхлитель – 3 г
- Соль – щепотка
Для начинки
- Филе куриное – 550 г
- Масло оливковое – 15 г
- Чеснок – 5 г
- Лук – 50 г
- Морковь – 190 г
- Сыр – 45 г
- Соль, специи – по вкусу
- Томатная паста – 25 г
- Соль, специи
Способ приготовления
- Смешать кефир, яйцо муку и разрыхлитель. Тесто должно быть, как густая сметана.
- Обжарить лук, добавить чеснок, морковь, тушить до мягкости моркови. Добавить филе, посолить, поперчить и жарить до готовности.
- В силиконовую форму выложить тесто, распределяя по всей поверхности.
- Сверху смазать томатной пастой, добавить специи.
- Выложить начинку, сверху присыпать тертым сыром.
- Выпекать при 160 градусах 40 минут.
Заливной пирог с зеленым луком и яйцом
Ингредиенты
- Сметана – 350 г
- Масло сливочное – 150 г
- Мука – 300 г
- Яйцо – 6 шт.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Зеленый лук
- Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Сварить 4 яйца, остудить и мелко порезать. Порезать лук (его должно быть примерно столько же, сколько и яиц).
- Посолить, поперчить по вкусу. Смешать с яйцами.
- В сметану добавить соль, сахар. Перемешать. Растопить сливочное масло. Взбить 2 яйца.
- Поочередно добавить в сметану растопленное масло и яйца.
- В муку добавить разрыхлитель и высыпать ее в жидкую смесь. Хорошо перемешать до однородного состояния. Должна получиться масса, как густая каша.
- Форму для выпечки смазать маслом. Вылить в нее чуть больше половины теста. Выложить начинку. Сверху – остатки теста, распределить по поверхности.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать 35 минут.
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