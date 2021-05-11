Быстро и вкусно – 10 рецептов заливных пирогов

Их можно приготовить сладкими с ягодами, или более сытными – с мясом и овощами

Очень простые и недорогие ингредиенты, 30-40 минут времени – и у вас есть прекрасное дополнение к столу. Прелесть заливных пирогов в том, что они не отягощены большим количеством теста, а приготовить их можно как солеными, так и сладкими. И если вы ищите идеальные варианты для быстрого ужина – вот 10 рецептов заливных пирогов.

Заливной пирог с тунцом

Фото: instagram.com/ilseiar_na_pp/

Ингредиенты

Для теста

Кефир 3,2% – 250 г

Яйцо – 2 шт.

Мука – 140 г

Разрыхлитель – 10 г

Соль, кунжут – по вкусу

Для начинки

Тунец консервированный – 200 г (сок слить)

Яйцо – 2 шт.

Лук – 150 г

Укроп, соль – по вкусу

Способ приготовления

Для теста необходимо смешать все ингредиенты. Для начинки: с консервов слить сок и размять вилкой. Яйца отварить и мелко нарезать. Лук и укроп мелко порезать. Все ингредиенты смешать и посолить. В силиконовую форму влить половину теста и распределить по всей форме. Вторым слоем добавить начинку. Залить оставшейся частью теста. Сверху посыпать кунжутом. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут.

Заливной пирог с грибами

Заливной пирог с грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Для теста

Мука – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Ледяная вода – 2-3 ст. л.

Соль – по вкусу

Для начинки

Шампиньоны – 450 г

Лук репчатый – 3 шт.

Сливочное масло – 50-80 г

Перец черный молотый – по вкусу

Для заливки

Яйца – 2 шт.

Сметана – 300 г

Сыр твердый – 250 г

Зелень петрушки и укропа – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Перец красный молотый – по вкусу

Паприка – по вкусу

Способ приготовления

Для приготовления теста охлажденное сливочное масло измельчить, растереть с мукой и солью до образования крошки, добавить ледяную воду и быстро замесить тесто. Готовое тесто скатать в шар, обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник на полчаса. Грибы нарезать пластинками или кубиками, лук измельчить. Для начинки нарезанный лук обжарить на сливочном масле, добавить нарезанные шампиньоны, соль, перец, перемешать и обжарить до мягкости. Сыр натереть на средней терке. Зелень укропа и петрушки измельчить. Для заливки сметану взбить с яйцами, добавить тертый сыр, рубленую зелень, соль, перец черный, перец красный, паприку и перемешать. Готовое тесто выложить в форму застеленную пергаментом, смазанным растительным маслом, сформировать бортики. Поверх теста распределить грибную начинку, добавить заливку. Выпекать пирог в духовке 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей немного остудить и разрезать на порционные куски

Морковный пирог на кефире

Морковный пирог на кефире Фото: Depositphotos

Для теста

1 стакан кефира

1/2 банки сгущенки

1/2 стакана манной крупы

2 яйца

80 г масла

6 ст. л. муки

1/2 ч. л.

Щепотка лимонной кислоты

Кунжут – для посыпки

Для начинки

1 крупная сырая морковь

Цедра половины лимона

1 ст. л. сахара без горки

Способ приготовления

Натрите очищенную морковь на средней или мелкой терке, добавьте сахар и тертую лимонную цедру. В миску разбейте яйца и добавьте к ним сгущенку. С помощью миксера взбейте все в пышную пену. Растопите сливочное масло и вылейте в миску с яичной смесью, взбейте. Продолжая взбивать, влейте кефир. Добавьте просеянную муку, манку, соду и лимонную кислоту. Все тщательно перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 170-175 градусов. Разъемную форму застелите пергаментом и выложите в нее половину теста. Разровняйте. На тесто аккуратно положите морковь. Покройте начинку оставшимся тестом, по желанию посыпьте кунжутом. Форму поставьте в духовку и выпекайте 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Остудите морковный пирог перед подачей.

Заливной пирог со шпинатом и сыром

Пирог со шпинатом и сыром Фото: Pinterest

Ингредиенты

2 больших пучка свежего шпината

200-300 г сыра

2-3 яйца

200 г нежирных сливок или молока

2 ст. л. муки

Соль, перец

Способ приготовления

Шпинат помыть, нарезать и залить кипятком на пару минут. Слить воду, остудить и отжать. Если вы используете замороженный, то его просто разморозить, отжать жидкость и нарезать. Сыр натереть на крупной терке или раскрошить. Смешать со шпинатом, немного посолить при необходимости. В отдельной миске взбить венчиком яйца со сливками, добавить муку, соль и перец. Форму смазать маслом или застелить смазанной бумагой для выпечки. Выложить сырно-шпинатную массу. Залить жидким тестом. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Заливной пирог с капустой, курицей, кукурузой и горошком

Пирог с курицей и капустой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1/2 банки горошка

1/2 банки кукурузы

200 г куриного филе

300 г капусты

3 яйца

5 ст. л. сметаны

соль, перец – по вкусу

1 ч. л. разрыхлителя

6 ст. л. муки

50 мл растительного масла

Способ приготовления

Нарежьте куриное филе кубиками. Нашинкуйте капусту. Обжарьте курицу на растительном масле, потушите капусту. Смешайте в большой миске капусту, курицу, горошек и кукурузу. Взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и солью. Выложите тесто и начинку в форму для кекса слоями. Отправьте в духовке на 25-30 минут и запекайте при 200 градусах.

Заливной пирог с бананами

Быстрый банановый пирог Фото: Depositphotos

Ингредиенты

150 г муки

3 яйца

3-4 банана

1 стакан сахара

75 г сливочного масла

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления

Взбиваем яйца с сахаром. Добавляем растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. Очищенные бананы очищаем и нарезаем небольшими кружочками. Добавляем бананы в тесто и аккуратно перемешиваем. Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Выпекаем при 200 градусов около 30-40 минут.

Заливной пирог с молодой капустой

Наливной пирог с капустой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г свежей молодой капусты

1 стакан кефира

1.5 стакана муки

2 яйца

2-3 стебля зеленого лука

20 г укропа

1 пакетик разрыхлителя

1 ч. л. соли

Черный перец – щепотка

Подсолнечное масло – для смазывания формы

Способ приготовления

В миску налить кефир, поперчить. Добавить яйца, посолить, добавить разрыхлитель и перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Нашинковать капусту и положить ее в отдельную миску. Нарезать зеленый лук и укроп, добавить к капусте. Перемешать, посолить. По желанию примять зелень руками. Форму для выпечки смазать небольшим количеством растительного масла. Выложить ровным слоем половину теста, сверху разложить капустную начинку. Выложить оставшееся тесто. Разровнять пирог лопаткой или ложкой, чтобы тесто полностью покрыло начинку. Поставить в духовку и выпекать при 180 градусов в течение 40 минут. Перед тем, как доставать пирог из духовки, проверить готовность с помощью зубочистки.

Заливной пирог с маскарпоне и ягодами

Фото: instagram.com/cooking__diaries_/

Ингредиенты

Мука – 300 г

Масло сливочное – 200 г

Сахарная пудра – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для заливки

Черника замороженная – 250-300 г

Сыр маскарпоне или мягкий творог – 250 г

Йогурт – 200 мл

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 20 г

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Способ приготовления

В миске смешать все ингредиенты для теста, перемешать до образования крошки руками, скачать шар и убрать в холодильник, пока будет готовиться заливка. Духовку разогреть до 180 градусов. Соединить все ингредиенты для заливки, взбить миксером или венчиком. Достать тесто из холодильника, раскатать и с помощью скалки перенести в форму для выпечки (заранее смазанную растительным маслом), распределить тесто в форме, края теста обрезать. Дно теста наколоть вилкой, выложить ягоду, залить кремом. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Затем выключить духовку, приоткрыть дверцу, оставить пирог остывать до комнатной температуры внутри духовки. Убрать в холодильник на 1 час.

Заливной пирог с курицей

Фото: instagram.com/natali_plenis/

Ингредиенты

Мука ржаная – 25 г

Мука кукурузная – 25 г

Мука рисовая – 150 г

Кефир – 210 г

Яйцо – 110 г

Разрыхлитель – 3 г

Соль – щепотка

Для начинки

Филе куриное – 550 г

Масло оливковое – 15 г

Чеснок – 5 г

Лук – 50 г

Морковь – 190 г

Сыр – 45 г

Соль, специи – по вкусу

Томатная паста – 25 г

Соль, специи

Способ приготовления

Смешать кефир, яйцо муку и разрыхлитель. Тесто должно быть, как густая сметана. Обжарить лук, добавить чеснок, морковь, тушить до мягкости моркови. Добавить филе, посолить, поперчить и жарить до готовности. В силиконовую форму выложить тесто, распределяя по всей поверхности. Сверху смазать томатной пастой, добавить специи. Выложить начинку, сверху присыпать тертым сыром. Выпекать при 160 градусах 40 минут.

Заливной пирог с зеленым луком и яйцом

Фото: instagram.com/foodmasteria/

Ингредиенты

Сметана – 350 г

Масло сливочное – 150 г

Мука – 300 г

Яйцо – 6 шт.

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Зеленый лук

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Сварить 4 яйца, остудить и мелко порезать. Порезать лук (его должно быть примерно столько же, сколько и яиц). Посолить, поперчить по вкусу. Смешать с яйцами. В сметану добавить соль, сахар. Перемешать. Растопить сливочное масло. Взбить 2 яйца. Поочередно добавить в сметану растопленное масло и яйца. В муку добавить разрыхлитель и высыпать ее в жидкую смесь. Хорошо перемешать до однородного состояния. Должна получиться масса, как густая каша. Форму для выпечки смазать маслом. Вылить в нее чуть больше половины теста. Выложить начинку. Сверху – остатки теста, распределить по поверхности. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать 35 минут.

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