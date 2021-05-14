10 способов максимально вкусно воспользоваться сезоном спаржи
Супы, пироги, закуски и даже завтраки – спаржа хороша везде
Хорошо, что теперь спаржа доступна и попробовать ее можно не только в дорогих ресторанах. Она полезна и всегда украсит стол благодаря своему виду и ни с чем несравнимому вкусу. Кто-то советует дополнять спаржей свои любимые завтраки, а кто-то предлагает идеи начинок для легких пирогов. Пришло время воспользоваться сезоном спаржи сполна. Ниже – 10 вариантов, как это сделать вкусно.
Если нужен самый необычный подарок на праздники мая, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников.
Пирог со спаржей и сулугуни
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Спаржа – 300 г
- Бекон – 150 г
- Сулугуни – 200 г
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Тесто раскатать в прямоугольник на присыпанной мукой поверхности.
- У спаржи отрезать твердые части. Промыть, высушить.
- Обернуть кусочками бекона. Сыр натереть на крупной терке или тонко нарезать.
- Тесто переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выложить сыр, спаржу. Поперчить по вкусу.
- Выпекать при 200 градусах 30-40 минут до румяной корочки.
Спаржа кордон блю
Ингредиенты
- Спаржа – 12 шт.
- Сыр, ветчина – по 4 ломтика
- Мука, панировочные сухари – по 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Специи – по вкусу
- Сливочное масло – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Спаржу почистить, отварить 7-9 минут в подсоленной воде со сливочным маслом и сахаром.
- Спаржу разделить на 4 порции и каждую порцию обернуть сыром, затем ветчиной. Зафиксировать зубочисткой.
- Обвалять рулетики сначала в муке, потом в яйце и в сухарях.
- Жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Читайте также:10 возмутительно вкусных блюд с сыром
Лосось со спражей
Ингредиенты
- Лосось – 170 г
- Спаржа – 450 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль, черный перец, зелень – по вкусу
- Лимон – 1 шт.
Способ приготовления⠀
- Разогреть духовку до 205 градусов. Подготовить 4 листа пищевой фольги.
- Разделить спаржу на 4 равные части и разложить в центре каждой фольги.
- Смешать масло с измельченным чесноком. Сбрызнуть спаржу, посолить, поперчить.
- Филе лосося просушить и разрезать на 4 части, разложить на спаржу.
- Сбрызнуть рыбу чесночной смесью, приправить по вкусу.
- Сверху выложить свежую зелень и ломтики лимона, завернуть фольгу в конвертики.
- Выпекать около 20-25 минут.
Скрэмбл з козьим сыром и спаржей
Ингредиенты
- Спаржа – 4-5 стеблей
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 50 мл
- Сливочное масло – 1 ч. л.
- Козий сыр мягкий – 2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Спаржу очистить, отломать жесткую нижнюю часть (2-3 см), бланшировать 5 минут в кипящей воде. Слить и оставить на несколько минут в миске с ледяной водой (для сохранения зеленого цвета).
- Отрезать верхушки (5 см) и отложить в сторону, а остальное нарезать на кусочки 0.5 см.
- Яйца взбить с молоком, посолить, поперчить, добавить кусочки спаржи.
- На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь и жарить несколько минут на сильном огне, постоянно перемешивая. Снимайте как только скрэмбл "схватится", не передерживайте.
- Выложить скрэмбл на тарелку, сверху добавить верхушки спаржи, козий сыр.
Слоеный пирог со спаржей
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 упаковка
- Сыр – 200 г
- Спаржа – 100 г
- Бекон – 100 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Раскатать тесто. Присыпать тертым сыром и выложить спаржу, предварительно обернув ее в беконе.
- Сверху добавить тертый сыр. Края пирога смазать желтком.
- Выпекать 25-30 минут при 180 градусах.
Крем-суп из спаржи
Ингредиенты
- 600 г спаржи
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 3 стакана овощного бульона или воды
- 3 ст. л. сливок
- Соль и перец по вкусу
- 1 луковица
Способ приготовления
- Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
- Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
- Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
- Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.
Завтрак с беконом, яйцами и спаржей
Ингредиенты
- 5-6 шт. зеленой спаржи
- 2 полоски бекона
- 1-2 яйца
- 1 ч. л. с горкой средне-острой горчицы
- 2 ч. л. лимонного сока
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль, черный перец
Способ приготовления
- Спаржу бланшировать 2 минуты в кипящей подсоленной воде.
- Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим.
- Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо.
- Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок.
- Подавать спаржу с яйцом, беконом и горчичным соусом.
Крем-суп из зеленой спаржи
Ингредиенты
- 600 г спаржи
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 3 стакана овощного бульона или воды
- 3 ст. л. сливок
- Соль и перец по вкусу
- 1 луковица
Способ приготовления
- Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
- Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
- Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
- Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.
- Влить сливки, разлить по тарелкам. Подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.
Киш с томатами и спаржей
Ингредиенты
Для теста
- 300 г муки
- 1 ч. л. соли
- 160 г масла
- Несколько ложек ледяной воды или молока
Для начинки
- 500 г зеленой спаржи
- 250 г черри-томатов
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 яйца
- 250 г сливочного сыра
- Черный перец
- Мускатный орех
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
- Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
- Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
- Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
- Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать пирог в разогретой до 200 градусов духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Салат из спаржи, горошка или яиц
Ингредиенты
- 2 куриных яйца
- 100 г бланшированной или консервированной спаржи
- 100 г замороженной стручковой фасоли
- 100 г зеленого горошка (замороженного)
Для заправки
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. готовой горчицы
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую или сделать яйца пашот. Для последних нужно вскипятить в кастрюле воду, добавить немного уксуса и посолить. Яйцо разбить в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешать ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылить яйцо. Через минуту выложить его шумовкой на бумажное кухонное полотенце и дать просохнуть.
- Фасоль и горошек разморозить, отварить с добавлением соли до готовности (примерно 5-7 минут), откинуть на дуршлаг и обдать холодной водой для сохранения цвета овощей.
- Зеленую спаржу подрезать (1-2 см стебля снизу), очистить картофелечисткой с середины вниз. У белой спаржи с помощью экономки следует очистить только под верхушкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить немножко соли и лимона, положить спаржу. Варить в течение 3 минут. Обдать ледяной водой.
- Для заправки смешать лимонный сок с медом, добавить оливковое масло, горчицу и бальзамический уксус, размешать до однородного состояния, добавить соль по вкусу.
- В салатник положить фасоль, горошек и спаржу, полить готовым соусом, сверху положить четвертинки яиц. По желанию украсить зеленью петрушки.
Здесь найдете 10 рецептов оригинальных блюд из кабачков.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное