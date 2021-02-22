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Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Сегодня, 15:12

Проверяйте срок годности разрыхлителя и используйте правильную форму для выпекания

Что может быть проще, чем испечь воздушно-нежный бисквит? Тем более что с этим затруднений быть не должно: нет сложной рецептуры, как это бывает с другими всемирно известными пирогами, нет заковыристых пропорций ингредиентов, тесто легко поддается вымешиванию, а сам бисквит выпекается быстро. Но даже у опытных хозяек время от времени могут возникать проблемы: бисквит или не поднимается, или трескается, или получается слишком сухим. Вот 5 ошибок, которые приводят к невкусному бисквиту или коржу для торта.

Ошибка №1. Вы часто открываете дверцу духовки

Фото: instagram.com/elena.mrs

То, что бисквит не любит перепадов температуры и потоков воздуха во время своего выпекания, хорошо известно. Еще раз: даже если вы можете испечь бисквит с закрытыми глазами, но все равно рискуете и даже на несколько сантиметров приоткрываете дверцу духовки, то бисквит может "среагировать". Открывайте духовку тогда, как того требует рецептура приготовления. Иначе ваш бисквит не поднимется. Или поднимется, но "упадет" уже на столе.

Ошибка №2. Неправильное количество разрыхлителя

Иногда, в порыве приготовить самый воздушный бисквит, мы перегибаем палку и сыпем в тесто чуть больше разрыхлителя. В итоге бисквит может треснуть и подняться не равномерно. Обращайте внимание и на срок годности разрыхлителя.

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Ошибка №3. Вы очень интенсивно перемешиваете тесто

Старайтесь не перемешивать тесто слишком сильно, просто легко взбивайте до добавления последнего ингредиента. При интенсивном перемешивании бисквит может не подняться, быть твердым и сухим.

Ошибка №4. Не достаточно разогретая духовка

Эта ошибка допускается довольно часто. Следуйте всем температурным требованиям, указанным в рецепте. Дождитесь, когда духовка нагреется до нужной температуры и только тогда ставьте бисквит выпекаться.

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Ошибка №5. Слишком большая форма

Если ваша форма для торта слишком велика, скорее всего, ваш торт не поднимется. Если вы положите смесь в слишком маленькую форму для выпечки, бисквит может потрескаться. Заполняйте форму для выпечки на три четверти.

По материалам Еxpress.co.uk.

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