Брауни: как он стал шоколадным и причем здесь домовые

Читаем историю пирожного и запоминаем его классический рецепт

Начнем с того, что если вам предстоит говорить с американцами на тему брауни, то ни в коем случае не произносите слов – торт или кекс. Говорите – пирожное. Для американцев это принципиально. Ведь впервые его приготовили именно там. Давайте узнаем, какое отношение к этому имеют домовые, гномы и эльфы, и с чьей подачи появился брауни.

С легкой руки светской дамы

Светской прогрессивной женщины по имени Берта Палмер. Она была красавицей и умницей, женой чикагского миллионера и собственника гостиницы Palmer House Hilton – Поттера. И вот однажды, во время Всемирной Колумбийской выставки (1893 год), Берта решила удивить присутствующих дам. Чем? Правильно, каким-нибудь десертом. Да таким, чтоб его было легко уложить в изысканные коробочки, удобно брать двумя пальцами, ну и конечно, угощение должно быть вкусным. Это задание Берта поручила шеф-повару при отеле семьи Палмер.

Так и получились маленькие темные квадратики с пеканом, покрытые абрикосовым джемом.

Фото: Unsplash.com, Toa Heftiba

И теперь интересно: спустя три года в кулинарной книге был опубликован первый рецепт пирожного. И в его составе и духа шоколада не было. Вместо него – пуэрториканская меласса (патока). И только в 1905 году, в новой кулинарной книге, напечатали другой рецепт, с шоколадом среди ингредиентов.

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Вероятно, именно эту дату стоит считать официальным годом рождения десерта. Ну и очень интересная история получилась с названием темного пирожного.

Эльфы, гномы, домовые – получился шоколад

Да, именно такой перевод слова Brownie можно найти. Так в Британии называют существ, которые для нас больше походят на домовых или гномов, или эльфов.

Дело в том, что во времена становления брауни, в США были очень популярны комиксы об этих существах. И любое новое, что придумывалось, создавалось, часто называли Brownie. Так и произошло с пирожным. Конечно, многие могут поспорить: мол, какие домовые и гномы? Брауни, потому что темный. Но ведь так интересней, и точно вкусней.

Фото: Depositphotos

Теперь брауни – это классика американской десертной карты и разновидностей его не счесть. Весь секрет в его приготовлении и составе, ведь не зря шоколад, вернее, много шоколада в любых интерпретациях – это самое любимое в мире.

И сегодня в Palmer House Hilton продолжают выпекать для своих гостей одноименный брауни, которому в этому году стукнуло 127 лет.

Классический рецепт брауни от Palmer House Hilton

Ингредиенты:

300 гр – шоколад (темный или молочный)

450 гр – сливочное масло

300 гр – сахар

150 гр – мука

8 шт – яйца

300 гр – измельченных грецких орехов

Экстракт ванили

Как выпекать

Растопить шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Смешать сухие ингредиенты, кроме грецких орехов. Смешайте шоколад с сухими ингредиентами, вымешивать 4-5 мин. Добавить яйца, ваниль – несколько капель. Вылить на противень, смазанный маслом. Вылить на противень, сверху посыпать грецкими орехами, слегка уплотнить их на смеси. Выпекать при 300° С 30-40 мин. Когда края станут хрустящими, проверьте брауни зубочисткой, на ней должен оставаться шоколад. Выньте из духовки, дайте остыть примерно 30 мин, прежде чем нанести глазурь.

Для глазури нам понадобиться

1 стакан воды

1 стакан абрикосового варенья

1 ч.л желатина

Готовим глазурь

Смешайте в кастрюле воду, варенье и желатин, перемешайте и доведите до кипения. Охладите несколько минут и сразу же наносите глазурь Дайте настояться вашему брауни пару часов и наслаждайтесь.

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