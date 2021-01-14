5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром

Трубочки или орешки со сгущенкой, пирожное "Картошка" – сахара в них много, но раз в неделю позволить можно

Если вам чуть меньше 30 лет, то понять, каким вкусными и долгожданными были домашние десерты в советское время, вам будет немного сложно. Нет, сладостей тогда было достаточно. Нельзя сказать, что их приходилось с трудом выискивать по магазинам, как, например, другие дефицитные продукты. А вот радость от домашних маминых десертов, вернее, масштаб этой радости, был необъясним. И если вдруг у вас появится желание испечь трубочки со сгущенкой или орешки со сгущенкой, сделать сладкую "колбасу", то делайте. Делайте смело. Не пожалеете. Ниже – рецепты этих простых, но таких вкусных десертов.

Трубочки со сгущенным молоком

Фото: іnstagram.com/best.russian.food/

Ингредиенты (на 10-15 вафель)

250 г – сливочное масло

по 1 ст. – сахар и мука

5 шт. – яйца

3 банки – вареная сгущенка

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Способ приготовления

Понадобится вафельница. Сливочное масло порубить кубиками и растопить, не доводя до кипения. Добавить сахар и хорошо все перемешать. Частями ввести просеянную муку, хорошо вымешивая, чтобы не было комков. Добавить яйца и слегка взбить тесто миксером. Хорошо разогреть вафельницу и вылить 1-2 столовые ложки теста на ее внутреннюю поверхность. Выложить вафлю на салфетку или пергамент и быстро свернуть в трубочку (когда вафля остынет, она станет хрупкой. Начинить при помощи кулинарного шприца вареной сгущенкой. Для декора можно присыпать орешками.

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Сладкая "колбаска"

Фото: instagram.com/imarket_24/

Ингредиенты

300 г – печенье

0,5 банки – сгущенное молоко

100 г – масло сливочное

3 ст. л – какао-порошок



Способ приготовления

Печенье измельчить в крошку и смешать с какао. Соединить сливочное масло со сгущенным молоком. Смешать получившиеся массы и сформировать пирожные. Убрать в холодильник на пару часов. Обвалять каждое пирожное в какао.

Орешки со сгущенкой

Фото: instagram.com/tori_pteat/

Ингредиенты (на 20 штук)

200 г – муки

70 г – сливочного масла

2 ст. л – сахара

1 пакетик – ванильного сахара

1 шт. – яйцо

1/3 ч. л – разрыхлителя

соль

1 банка – вареной сгущенки



Способ приготовления

Понадобятся формочки для орешков. Яйцо взбить с сахаром и солью, порезать кусочками и выложить в эту массу размягченное масло (просто заранее достаньте необходимое количество масла из холодильника). Хорошо перемешать миксером. Частями ввести муку и разрыхлитель. Из получившегося теста скатать небольшие шарики диаметром примерно 3 см. Разогреть формочки, смазать их небольшим количеством масла (только перед первой закладкой, дальше орешки прилипать не будут). Выпекать до готовности (в среднем 4 минуты).

Пирожное "Картошка"

Фото: instagram.com/derevianko_ola/

Ингредиенты

300 г – печенье

90 г – масло сливочное 82,5%

4 ст. л – сгущенное молоко

30 г – грецкие орехи

1 пакетик – ванилин

1 ст. л – коньяк

какао-порошок

Способ приготовления

Масло комнатной температуры смешать с растолченным печеньем (растолочь можно в блендере, мясорубке), сгущенным молоком, ванилином, коньяком и рубленными грецкими орехами. Должна получиться масса похожая на пластилин. Сформировать пирожное и обвалять в какао. Убрать в холодильник на час.

Домашний "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Ингредиенты (тесто)

2 шт. – яйца

400 г – сливочное масло

150 мл – ледяная вода

1 ст. л – уксус 9%

2 ст. л – водка

650 г – мука

0.5 ч. л – соль

Для крема

700 мл – молоко

2 шт. – яйца

70 г – крахмал кукурузный

200 г – сахар

140 г – сливочное масло 82.5%

Способ приготовления

Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку. Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку. В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов. Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике. Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа. Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта. Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут. В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности. Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании. Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения. Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения. Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа. Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости. Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.

Здесь собраны 5 рецептов вкуснейших десертов из яблок.

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