На завтрак с любимыми: 3 рецепта пышных ароматных маффинов
Угостите близких выпечкой с шоколадом, малиной и бананом
Вы можете, конечно, заявить – зачем тратить время на маффины, ведь их полно в каждом магазине и всяких-разных. Безусловно, выбор их более чем. Но представьте: солнечное морозное утро, по дому разносится аромат еще горячих маффинов, а вы тем временем завариваете любимый кофе. С кофе маффины вкусней. Стимул побороть лень и испечь их самим стопроцентный. Ну а когда это завтрак с любимым, когда хочется приятно удивлять и вкусно кормить? Возьмите это на заметку, и еще 14 свежих идей, как неожиданно интересно отпраздновать День святого Валентина. Так что ознакомьтесь с рецептами маффинов с шоколадом, с бананом и малиной.
Маффины на кефире
Ингредиенты
- Йогурт (кефир или сметана) – 160 мл
- Масло растительное без запаха – 60 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 130 г (1 стакан ёмкостью 200 мл)
- Разрыхлитель – 1 ч. л
- Сахар – 110 г (по вкусу)
- Соль – 1 щепотка
- Изюм или кусочки шоколада – по вкусу
Способ приготовления
- Включить духовку на 180 градусов. Соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель. Перемешать.
- Отдельно смешать яйца, растительное масло без запаха и йогурт (кефир или сметану), перемешать до однородности.
- Добавить к жидким ингредиентам мучную смесь и быстро замешать тесто без комочков.
- Добавить шоколад или изюм.
- Разложить тесто по формочкам для кексов, заполняя их наполовину.
- Выпекать до готовности.
Маффины с шоколадом
Ингредиенты
- Шоколад – 300 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 100 г
- Стручок ванили
- Мука – 100 г
- Малина – 300 г
- Соль, сахарная пудра для оформления
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 градусов. Крупно порубить шоколад и растопить его в маленькой кастрюле на слабом огне. Добавить сливочное масло, перемешать до однородной консистенции.
- Взбить яйца с сахаром, семенами ванили и щепоткой соли. Добавить муку и снова взбейте.
- Добавить растопленный шоколад и продолжать взбивать до однородной массы.
- Наполнить форму тестом наполовину. Положить по две ягоды малины в каждую форму и добавить оставшееся тесто. Поставить формы в морозильную камеру примерно на 10 минут.
- Достать формы из морозильной камеры и поставить в разогретую духовку. Выпекать при 200 градусов в течение 7-9 минут. Украсить сахарной пудрой.
Маффины с бананом
Ингредиенты
- Бананы – 3 шт. ⠀
- Мука – 180 г
- Масло растительное – 1 ч. л
- Корица – 0,5 ч. л
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л ⠀
- Соль – щепотка
- Сахар – 2 ст. л
⠀Способ приготовления
- Бананы размять в пюре, добавить масло, сахар по желанию, перемешать.⠀
- Смешать муку, корицу, сахар, соль, разрыхлитель. Добавить к ним банановую массу, перемешать до однородности.⠀
- Добавить по желанию грецкие орехи. Разлить тесто по формочкам, выпекать при 180° минут 25 (проверить готовность деревянной шпажкой).
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