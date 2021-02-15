Сочнейшая ромовая баба – 3 рецепта из разных стран

За авторство пирожного спорят Италия, Франция и Польша

На ряду с другими любимыми десертами детства, ромовая баба – это теплые воспоминания. Огромное увесистое пирожное, мягкое и влажное от пропитки, с сахарной макушкой было классным перекусом. Ромовая баба популярна и сегодня. Спрос на этот десерт есть. Впервые это пирожное появилось в 17 веке из-за дурного настроения польского короля. Чуть позже, уже во Франции, рецепт был усовершенствован. Ситуацию усложняет еще и тот факт, что исключительно своей ромовую бабу считают итальянцы. Узнаем, как готовят ромовую бабу в Польше, Франции и Италии.

С тяжелой королевской руки

Станислава Лещинского, короля Польши. Дело было в 17 веке. Однажды королю преподнесли праздничный хлеб кугельхопф, очень популярный в те времена сдобный десерт родом из Австрии. Король был не в духе – из-за положения дел в стране – и швырнул десерт с подноса. Рядом стояла то ли бутылка рома, то ли мадейры. Она опрокинулась и залила кугельхопф. На удивление короля и придворных, пропитанная ромом сдоба обрела необычный вкус. Стала мягче и сочней. Именно после этого десерт для короля стали пропитывать мадейрой и добавлять в тесто шалфей и изюм.

Классический рецепт польской ромовой бабы

Фото: instagram.com/innafreska/

Ингредиенты

650 г – мука

200 мл – молоко комнатной температуры

50 г – свежие дрожжи

150 г – сахар

120 г – сливочное масло растопленное

10 шт. – желтки

25 мл – ом

1/2 ч. л – соль

Цедра 1-го апельсина

Для пропитки

200 мл – вода

60 г – сахар

цедра – 1/2 лимона

100 мл – ром

Способ приготовления

Муку смешать с солью. В отдельной посуде взбить желтки с сахаром. Желтки поместить в большую миску, добавить остуженное топленое масло, ром, цедру. Еще раз взбить и добавить муку. В молоке развести дрожжи и влить к муке. Замесить эластичное, но немного липкое тесто. 6-8 минут в планетарном миксере на средних оборотах, 10-12 минут вручную. Накрыть тесто чуть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа. Разогреть духовку до 180ᵒ С. Формы смазать растительным маслом. Тесто обмять и разложить по формам, наполняя их наполовину. Оставить на 1 час подходить. Поверхность подросших куличей смазать молоком. Поставить в разогретую духовку. Выпекать около 15-20 минут. Приготовить сироп для пропитки. В небольшом сотейнике довести до кипения воду с сахаром и цедрой. Дать остыть до комнатной температуры, удалить цедру и влить ром. Пропитать полученным сиропом поверхность остывшего кулича. Оставить на 30 минут и украсить глазурью.

Французский шик: ромовая баба стала парижской мадемуазель

В столицу Франции рецепт ромовой бабы был завезен наследницей Станислава Лещинского – его дочерью Марией. В Париже она стала более утонченный, то есть не круглой, а вытянутой формы, больше схожей на гриб. Здесь же легендарный кондитер Жан Антельм Брийя-Саварен усовершенствовал рецепт. Десерт стал наполнять взбитыми сливками, сверху начал украшать абрикосовым конфитюром и ягодами. Отныне имя ромовой бабы стало другим – Baba Au Savarin – в честь кондитера.

Классический рецепт французской ромовой бабы

Фото: instagram.com/madame_lopez/

Ингредиенты

Для крема

50 мл – молоко

1 шт. – стручок ванили

100 г – сахар

4 шт. – желток

50 г – мука

3 ст. л – вино, ром или коньяк

Для сиропа

600 г – сахар

2 л – вода

20 мл – вино

Для теста

500 г – мука

8 шт. – яйца

10 г – соль

45 г – сахар

25 г – дрожжи

125 г – сливочное масло

25 г – изюм

Способ приготовления

Для крема подогреть молоко со стручком ванили, разрезанным вдоль на 2 половины. Не доводить до кипения, достать ваниль. Смешать желтки, муку и сахар, затем добавить горячее молоко. Помешивая довести до закипания. Добавить алкоголь. Взбить миксером. Для теста смешать муку, сахар, соль. Медленно взбить и добавлять яйца по одному. Замесить тесто, добавить дрожжи и размягченные кусочки сливочного масла. После того, как тесто поднимется, добавить изюм. Формочки для выпекания обильно смазать сливочным маслом. Выпекать 15 мин при 180 градусах. Готовые охлажденные пирожные нужно убрать в холодильник на ночь. Для сиропа соединить воду и сахар, растопить сахар на огне. Когда сироп остынет, добавить алкоголь. Окунуть пирожные в сироп, украсить кремом.

Камень преткновения: почему итальянцы не согласны с поляками и французами

Все в истории ромовой бабы было бы гладко, если бы не горячий нрав неаполитанцев. Дело в том, что там утверждают: ромовая баба "родилась" у них и неизвестный итальянский повар привез ее рецепт в Польшу. Но есть другая версия: в 1768 году сестра Марии-Антуанетты – Мария-Каролина – стала женой короля Сицилии Фердинанда IV. Она и привезла рецепт этого десерта. С 1836 года ромовую бабу называют символом Неаполя, она есть в учебниках для кондитеров. На итальянском юге ее пропитывают лимончелло, погружают в сироп, отжимают и едят руками. Часто десерт хранят в емкости с пропиткой, таким образом продлевая "жизнь" бабе.

Классический рецепт неаполитанской ромовой бабы

Фото: instagram.com/capucinoru/

Ингредиенты

мука – 250 г

растительное масло – 125 мл

яйца – 4 шт.

молоко – 50 мл

дрожжи свежие – 20 г

сахар – 30 г

соль – щепотка

ванилин – щепотка

ром – 100 мл

сахар коричневый – 300 г

Способ приготовления

Подогреть молоко, добавить чайную ложку сахара, немного муки, взятой из общего количества, и дрожжи. Как только дрожжи начнут "работать", смешать все ингредиенты с помощью миксера или вручную венчиком. Нужная консистенция теста – как для дрожжевых блинов. Оставить тесто на 1 час 30 минут. Снова перемешать, тесто заметно осядет. Формочки смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Заполнить наполовину и оставить на 30 минут в теплом месте. Выпекать при температуре 200 градусов. Через 5 минут снизить температуру до 160 и выпекать еще 25 минут. Для сиропа растворить 300 г сахара в 100 мл воды. Поставить на медленный огонь. Сироп должен покипеть 2 минуты. Когда сироп немного остынет, добавить ром. Обмакнуть пирожные в сиропе. И оставить пропитаться.

Здесь узнаете рецепт невероятно нежного баскского чизкейка.

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