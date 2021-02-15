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Сочнейшая ромовая баба – 3 рецепта из разных стран

Сегодня, 19:10

За авторство пирожного спорят Италия, Франция и Польша

На ряду с другими любимыми десертами детства, ромовая баба – это теплые воспоминания. Огромное увесистое пирожное, мягкое и влажное от пропитки, с сахарной макушкой было классным перекусом. Ромовая баба популярна и сегодня. Спрос на этот десерт есть. Впервые это пирожное появилось в 17 веке из-за дурного настроения польского короля. Чуть позже, уже во Франции, рецепт был усовершенствован. Ситуацию усложняет еще и тот факт, что исключительно своей ромовую бабу считают итальянцы. Узнаем, как готовят ромовую бабу в Польше, Франции и Италии.

С тяжелой королевской руки

Станислава Лещинского, короля Польши. Дело было в 17 веке. Однажды королю преподнесли праздничный хлеб кугельхопф, очень популярный в те времена сдобный десерт родом из Австрии. Король был не в духе – из-за положения дел в стране – и швырнул десерт с подноса. Рядом стояла то ли бутылка рома, то ли мадейры. Она опрокинулась и залила кугельхопф. На удивление короля и придворных, пропитанная ромом сдоба обрела необычный вкус. Стала мягче и сочней. Именно после этого десерт для короля стали пропитывать мадейрой и добавлять в тесто шалфей и изюм.

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Классический рецепт польской ромовой бабы

Фото: instagram.com/innafreska/

Ингредиенты

  • 650 г – мука
  • 200 мл – молоко комнатной температуры
  • 50 г – свежие дрожжи
  • 150 г – сахар
  • 120 г – сливочное масло растопленное
  • 10 шт. – желтки
  • 25 мл – ом
  • 1/2 ч. л – соль
  • Цедра 1-го апельсина

Для пропитки

  • 200 мл – вода
  • 60 г – сахар
  • цедра – 1/2 лимона
  • 100 мл – ром

Способ приготовления

  1. Муку смешать с солью. В отдельной посуде взбить желтки с сахаром.
  2. Желтки поместить в большую миску, добавить остуженное топленое масло, ром, цедру. Еще раз взбить и добавить муку. В молоке развести дрожжи и влить к муке.
  3. Замесить эластичное, но немного липкое тесто. 6-8 минут в планетарном миксере на средних оборотах, 10-12 минут вручную.
  4. Накрыть тесто чуть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа.
  5. Разогреть духовку до 180ᵒ С. Формы смазать растительным маслом. Тесто обмять и разложить по формам, наполняя их наполовину.
  6. Оставить на 1 час подходить. Поверхность подросших куличей смазать молоком.
  7. Поставить в разогретую духовку. Выпекать около 15-20 минут.
  8. Приготовить сироп для пропитки. В небольшом сотейнике довести до кипения воду с сахаром и цедрой.
  9. Дать остыть до комнатной температуры, удалить цедру и влить ром.
  10. Пропитать полученным сиропом поверхность остывшего кулича. Оставить на 30 минут и украсить глазурью.

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Французский шик: ромовая баба стала парижской мадемуазель

В столицу Франции рецепт ромовой бабы был завезен наследницей Станислава Лещинского – его дочерью Марией. В Париже она стала более утонченный, то есть не круглой, а вытянутой формы, больше схожей на гриб. Здесь же легендарный кондитер Жан Антельм Брийя-Саварен усовершенствовал рецепт. Десерт стал наполнять взбитыми сливками, сверху начал украшать абрикосовым конфитюром и ягодами. Отныне имя ромовой бабы стало другим – Baba Au Savarin – в честь кондитера.

Классический рецепт французской ромовой бабы

Фото: instagram.com/madame_lopez/

Ингредиенты

Для крема

  • 50 мл – молоко
  • 1 шт. – стручок ванили
  • 100 г – сахар
  • 4 шт. – желток
  • 50 г – мука
  • 3 ст. л – вино, ром или коньяк

Для сиропа

  • 600 г – сахар
  • 2 л – вода
  • 20 мл – вино

Для теста

  • 500 г – мука
  • 8 шт. – яйца
  • 10 г – соль
  • 45 г – сахар
  • 25 г – дрожжи
  • 125 г – сливочное масло
  • 25 г – изюм

Способ приготовления

  1. Для крема подогреть молоко со стручком ванили, разрезанным вдоль на 2 половины. Не доводить до кипения, достать ваниль.
  2. Смешать желтки, муку и сахар, затем добавить горячее молоко. Помешивая довести до закипания. Добавить алкоголь. Взбить миксером.
  3. Для теста смешать муку, сахар, соль. Медленно взбить и добавлять яйца по одному.
  4. Замесить тесто, добавить дрожжи и размягченные кусочки сливочного масла.
  5. После того, как тесто поднимется, добавить изюм.
  6. Формочки для выпекания обильно смазать сливочным маслом.
  7. Выпекать 15 мин при 180 градусах.
  8. Готовые охлажденные пирожные нужно убрать в холодильник на ночь.
  9. Для сиропа соединить воду и сахар, растопить сахар на огне. Когда сироп остынет, добавить алкоголь.
  10. Окунуть пирожные в сироп, украсить кремом.

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Камень преткновения: почему итальянцы не согласны с поляками и французами

Все в истории ромовой бабы было бы гладко, если бы не горячий нрав неаполитанцев. Дело в том, что там утверждают: ромовая баба "родилась" у них и неизвестный итальянский повар привез ее рецепт в Польшу. Но есть другая версия: в 1768 году сестра Марии-Антуанетты – Мария-Каролина – стала женой короля Сицилии Фердинанда IV. Она и привезла рецепт этого десерта. С 1836 года ромовую бабу называют символом Неаполя, она есть в учебниках для кондитеров. На итальянском юге ее пропитывают лимончелло, погружают в сироп, отжимают и едят руками. Часто десерт хранят в емкости с пропиткой, таким образом продлевая "жизнь" бабе.

Классический рецепт неаполитанской ромовой бабы

Фото: instagram.com/capucinoru/

Ингредиенты

  • мука – 250 г
  • растительное масло – 125 мл
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 50 мл
  • дрожжи свежие – 20 г
  • сахар – 30 г
  • соль – щепотка
  • ванилин – щепотка
  • ром – 100 мл
  • сахар коричневый – 300 г

Способ приготовления

  1. Подогреть молоко, добавить чайную ложку сахара, немного муки, взятой из общего количества, и дрожжи.
  2. Как только дрожжи начнут "работать", смешать все ингредиенты с помощью миксера или вручную венчиком. Нужная консистенция теста – как для дрожжевых блинов.
  3. Оставить тесто на 1 час 30 минут. Снова перемешать, тесто заметно осядет.
  4. Формочки смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Заполнить наполовину и оставить на 30 минут в теплом месте.
  5. Выпекать при температуре 200 градусов. Через 5 минут снизить температуру до 160 и выпекать еще 25 минут.
  6. Для сиропа растворить 300 г сахара в 100 мл воды. Поставить на медленный огонь. Сироп должен покипеть 2 минуты. Когда сироп немного остынет, добавить ром.
  7. Обмакнуть пирожные в сиропе. И оставить пропитаться.

    Здесь узнаете рецепт невероятно нежного баскского чизкейка.

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