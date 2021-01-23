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3 рецепта всемирно известных пирогов

Сегодня, 08:00

В День пирога готовим французский фламиш, греческую тиропиту и тирольский пирог с вишней

Что может быть лучше субботнего утра, когда можно никуда не спешить и посвятить себя близким? Наверное, это может быть вдохновение испечь что-нибудь оригинальное. Тем более 23 января – неофициальный День пирога. Можно окунуться в прошлое и приготовить любимые десерты детства, а можно заглянуть в мировую пекарскую карту и испечь или французский фламиш, или греческую тиропиту, или тирольский пирог с вишней. Ниже найдете рецепты этой вкусной выпечки.

Французский пирог фламиш

Фото: instagram.com/silaevaks/

Ингредиенты

  • 1 ст. л. – оливкового масла
  • 30 г – сливочного масла
  • 1 кг – порея
  • 2-3 ст. л. – муки
  • 150 мл – густой сметаны
  • морская соль
  • дробленый черный перец
  • щепотка тертого мускатного ореха
  • 2 рулона – слоеного теста
  • 1 шт. – желток

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. В кастрюле разогреть растительное и сливочное масло и подрумянить на нем порей.
  2. Снять кастрюлю с огня, добавить муку и хорошо перемешать. Поставить на огонь, дать подрумяниться, снять с плиты.
  3. Добавить сметану, соль, перец и мускатный орех. Варить до загустения. Дать остыть.
  4. Раскатать тесто. Разложить на нем порей, оставив по краям 2 см. Смазать края желтком.
  5. Из другого рулона теста вырезать тонкие полоски и наискосок разложить поверх начинки.
  6. Смазать тесто желтком и 30 мин. выпекать на противне, покрытом пекарской бумагой.

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Греческий пирог Тиропита

Фото: instagram.com/victoria_derhachova/

Ингредиенты

  • 1 упаковка – тесто фило
  • по 300 г – творог, моцарелла
  • 100 г – твердый сыр
  • 2 шт. – яйца
  • 100 г – растопленное сливочное масло
  • зубчик чесночка
  • зелень, кунжут для украшения

Способ приготовления

  1. Смешать творог, натертый твердый сыр, моцареллу, яйца, чеснок, зелень, можно немного посолить.
  2. Разморозить тесто.
  3. В форму выстлать тесто, смазать сливочным маслом, выложить начинку.
  4. Сверху снова тесто, масло, начинка. И так до тех пор, пока не закончится сырная масса.
  5. Последний слой накрыть тестом, смазать маслом и посыпать кунжутом.
  6. Выпекать при 200 градусах 15 минут.

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Тирольский пирог

Фото: instagram.com/darya_na_kuxne/

Ингредиенты

  • по 1,5 ст. – пшеничная мука, сахар
  • 4 шт. – куриные яйца
  • 1 ст. л. – крахмал
  • 1 ст. – молоко
  • 150 г – сливочное масло
  • 350 г – вишня
  • 1 ст. л. – желатин
  • 30 мл – коньяк


Способ приготовления

  1. Очистить от косточек вишни и засыпать ягоды сахаром, залить алкоголем. Отставить в сторону.
  2. Для теста холодное сливочное масло нарезать на кубики, смешать с 1 яйцом и 1/3 стакана сахара до однородной консистенции.
  3. В полученную смесь просеять муку и замесить тесто – оно не должно прилипать к рукам; при необходимости добавить муки, также не давать тесту нагреться. После убрать тесто в холодильник на 30-40 минут.
  4. Уложить раскатанное тесто в форму и проколоть его вилкой в нескольких местах; также, чтобы тесто не потеряло форму в духовке, нужно придавить его, например, формой идентичного размера.
  5. Выпекать основу при 220 градусах 15 минут.
  6. Для крема положить в сотейник 4 столовые ложки сахара, крахмал, 3 яйца – все взбить венчиком. Добавить молоко и на небольшом огне довести почти до кипения. Крем должен начать схватываться.
  7. Взять остывшую основу, вылить теплый крем и поставить в холодильник до полного остывания.
  8. Теперь нужно растворить желатин в 0,5 стакана воды. Добавить желатин к подготовленным вишням.
  9. Достать из холодильника корж с кремом. Выложить сверху крема вишни, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху залить соком от вишни. Поставить пирог в холодильник до полного застывания верхнего вишневого слоя.
  10. Подавать с шариком сливочного мороженого.

Здесь найдете рецепты домашней шаурмы.

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