3 рецепта всемирно известных пирогов
В День пирога готовим французский фламиш, греческую тиропиту и тирольский пирог с вишней
Что может быть лучше субботнего утра, когда можно никуда не спешить и посвятить себя близким? Наверное, это может быть вдохновение испечь что-нибудь оригинальное. Тем более 23 января – неофициальный День пирога. Можно окунуться в прошлое и приготовить любимые десерты детства, а можно заглянуть в мировую пекарскую карту и испечь или французский фламиш, или греческую тиропиту, или тирольский пирог с вишней. Ниже найдете рецепты этой вкусной выпечки.
Французский пирог фламиш
Ингредиенты
- 1 ст. л. – оливкового масла
- 30 г – сливочного масла
- 1 кг – порея
- 2-3 ст. л. – муки
- 150 мл – густой сметаны
- морская соль
- дробленый черный перец
- щепотка тертого мускатного ореха
- 2 рулона – слоеного теста
- 1 шт. – желток
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 200 градусов. В кастрюле разогреть растительное и сливочное масло и подрумянить на нем порей.
- Снять кастрюлю с огня, добавить муку и хорошо перемешать. Поставить на огонь, дать подрумяниться, снять с плиты.
- Добавить сметану, соль, перец и мускатный орех. Варить до загустения. Дать остыть.
- Раскатать тесто. Разложить на нем порей, оставив по краям 2 см. Смазать края желтком.
- Из другого рулона теста вырезать тонкие полоски и наискосок разложить поверх начинки.
- Смазать тесто желтком и 30 мин. выпекать на противне, покрытом пекарской бумагой.
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Греческий пирог Тиропита
Ингредиенты
- 1 упаковка – тесто фило
- по 300 г – творог, моцарелла
- 100 г – твердый сыр
- 2 шт. – яйца
- 100 г – растопленное сливочное масло
- зубчик чесночка
- зелень, кунжут для украшения
⠀Способ приготовления
- Смешать творог, натертый твердый сыр, моцареллу, яйца, чеснок, зелень, можно немного посолить.
- Разморозить тесто.
- В форму выстлать тесто, смазать сливочным маслом, выложить начинку.
- Сверху снова тесто, масло, начинка. И так до тех пор, пока не закончится сырная масса.
- Последний слой накрыть тестом, смазать маслом и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 200 градусах 15 минут.
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Тирольский пирог
Ингредиенты
- по 1,5 ст. – пшеничная мука, сахар
- 4 шт. – куриные яйца
- 1 ст. л. – крахмал
- 1 ст. – молоко
- 150 г – сливочное масло
- 350 г – вишня
- 1 ст. л. – желатин
- 30 мл – коньяк
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Способ приготовления
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- Очистить от косточек вишни и засыпать ягоды сахаром, залить алкоголем. Отставить в сторону.
- Для теста холодное сливочное масло нарезать на кубики, смешать с 1 яйцом и 1/3 стакана сахара до однородной консистенции.
- В полученную смесь просеять муку и замесить тесто – оно не должно прилипать к рукам; при необходимости добавить муки, также не давать тесту нагреться. После убрать тесто в холодильник на 30-40 минут.
- Уложить раскатанное тесто в форму и проколоть его вилкой в нескольких местах; также, чтобы тесто не потеряло форму в духовке, нужно придавить его, например, формой идентичного размера.
- Выпекать основу при 220 градусах 15 минут.
- Для крема положить в сотейник 4 столовые ложки сахара, крахмал, 3 яйца – все взбить венчиком. Добавить молоко и на небольшом огне довести почти до кипения. Крем должен начать схватываться.
- Взять остывшую основу, вылить теплый крем и поставить в холодильник до полного остывания.
- Теперь нужно растворить желатин в 0,5 стакана воды. Добавить желатин к подготовленным вишням.
- Достать из холодильника корж с кремом. Выложить сверху крема вишни, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху залить соком от вишни. Поставить пирог в холодильник до полного застывания верхнего вишневого слоя.
- Подавать с шариком сливочного мороженого.
Здесь найдете рецепты домашней шаурмы.
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