3 рецепта всемирно известных пирогов

В День пирога готовим французский фламиш, греческую тиропиту и тирольский пирог с вишней

Что может быть лучше субботнего утра, когда можно никуда не спешить и посвятить себя близким? Наверное, это может быть вдохновение испечь что-нибудь оригинальное. Тем более 23 января – неофициальный День пирога. Можно окунуться в прошлое и приготовить любимые десерты детства, а можно заглянуть в мировую пекарскую карту и испечь или французский фламиш, или греческую тиропиту, или тирольский пирог с вишней. Ниже найдете рецепты этой вкусной выпечки.

Французский пирог фламиш

Фото: instagram.com/silaevaks/

Ингредиенты

1 ст. л. – оливкового масла

30 г – сливочного масла

1 кг – порея

2-3 ст. л. – муки

150 мл – густой сметаны

морская соль

дробленый черный перец

щепотка тертого мускатного ореха

2 рулона – слоеного теста

1 шт. – желток

Способ приготовления

Разогреть духовку до 200 градусов. В кастрюле разогреть растительное и сливочное масло и подрумянить на нем порей. Снять кастрюлю с огня, добавить муку и хорошо перемешать. Поставить на огонь, дать подрумяниться, снять с плиты. Добавить сметану, соль, перец и мускатный орех. Варить до загустения. Дать остыть. Раскатать тесто. Разложить на нем порей, оставив по краям 2 см. Смазать края желтком. Из другого рулона теста вырезать тонкие полоски и наискосок разложить поверх начинки. Смазать тесто желтком и 30 мин. выпекать на противне, покрытом пекарской бумагой.

Греческий пирог Тиропита

Фото: instagram.com/victoria_derhachova/

Ингредиенты

1 упаковка – тесто фило

по 300 г – творог, моцарелла

100 г – твердый сыр

2 шт. – яйца

100 г – растопленное сливочное масло

зубчик чесночка

зелень, кунжут для украшения

⠀Способ приготовления

Смешать творог, натертый твердый сыр, моцареллу, яйца, чеснок, зелень, можно немного посолить. Разморозить тесто. В форму выстлать тесто, смазать сливочным маслом, выложить начинку. Сверху снова тесто, масло, начинка. И так до тех пор, пока не закончится сырная масса. Последний слой накрыть тестом, смазать маслом и посыпать кунжутом. Выпекать при 200 градусах 15 минут.

Тирольский пирог

Фото: instagram.com/darya_na_kuxne/

Ингредиенты

по 1,5 ст. – пшеничная мука, сахар

4 шт. – куриные яйца

1 ст. л. – крахмал

1 ст. – молоко

150 г – сливочное масло

350 г – вишня

1 ст. л. – желатин

30 мл – коньяк

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Способ приготовления

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Очистить от косточек вишни и засыпать ягоды сахаром, залить алкоголем. Отставить в сторону. Для теста холодное сливочное масло нарезать на кубики, смешать с 1 яйцом и 1/3 стакана сахара до однородной консистенции. В полученную смесь просеять муку и замесить тесто – оно не должно прилипать к рукам; при необходимости добавить муки, также не давать тесту нагреться. После убрать тесто в холодильник на 30-40 минут. Уложить раскатанное тесто в форму и проколоть его вилкой в нескольких местах; также, чтобы тесто не потеряло форму в духовке, нужно придавить его, например, формой идентичного размера. Выпекать основу при 220 градусах 15 минут. Для крема положить в сотейник 4 столовые ложки сахара, крахмал, 3 яйца – все взбить венчиком. Добавить молоко и на небольшом огне довести почти до кипения. Крем должен начать схватываться. Взять остывшую основу, вылить теплый крем и поставить в холодильник до полного остывания. Теперь нужно растворить желатин в 0,5 стакана воды. Добавить желатин к подготовленным вишням. Достать из холодильника корж с кремом. Выложить сверху крема вишни, равномерно распределяя по всей поверхности. Сверху залить соком от вишни. Поставить пирог в холодильник до полного застывания верхнего вишневого слоя. Подавать с шариком сливочного мороженого.

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