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Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления

Сегодня, 14:23

Те, кто попробовал его, точно не забудут

Это когда с небольшим усилием надавливаешь вилкой, чтобы справиться с твердостью корочки. Потом эта вилка врезается в начинку, обнажая ее нежную кремовую текстуру. Во рту это превращается во взрыв творожно-сливочного вкуса. Не приторного. Поверьте, это невероятно. Забыть о том, что вы попробовали баскский чизкейк или обожженный, как его называют из-за техники приготовления, невозможно. Узнаем, в чем особенность десерта и запишем его рецепт.

Самый молодой из всех известных чизкейков

Фото: instagram.com/takefumi.hamada/

Возраст, пожалуй, одного из самых известных подобных чизкейков – чизкейка "Нью-Йорк" – 90 лет. Баскский чизкейк гораздо моложе. Его автор, испанский шеф-повар Сантьяго Ривера, изобрел его 30 лет назад. Когда это чудо случилось и обожженный чизкейк завоевал чуть ли не все бары и кафе Страны Басков, Сантьяго не стал увиливать, как это часто бывает, и с удовольствием раскрыл секрет приготовления своего сырно-кремового детища.

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Цель Сантьяго – минимум ингредиентов максимум удовольствия

За основу своего десерта Сантьяго взял известный в Испании десерт "запеченное молоко", это что-то наподобие панна котты. То есть преобразить плотную текстуру чизкейка "Нью-Йорк", сделать ее более нежной, тягучей что ли. Говорят, что добиться результата удалось очень быстро. А вот неплохо заработать на баскском чизкейке кафе La Viña, где работал Сантьяго Ривера, получилось еще быстрее.

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Все гениальное просто, или Обожженная нежность

Фото: instagram.com/dcberan/

И в этой фразе абсолютно нет заезженности. Ведь чтобы получить это невероятный десерт не нужно располагать особыми навыками и какими-то невероятными продуктами. Это всего лишь 5 ингредиентов и максимум 30-40 минут вашего времени. Но есть детали, которые могут испугать. Первая, что выпекать этот десерт нужно при температуре 250 градусов. Вторая, это начинка после выпекания. Складывается такое ощущение, что чизкейк вот-вот лопнет и все, что внутри, разольется по форме. Конечно же, это все просто урегулировать – дать вашему десерту немного остыть, укрепиться, так сказать.

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Баскский чизкейк: рецепт и секреты приготовления

Фото: instagram.com/_mi_view/

Ингредиенты

  • 680 г – крем-сыр
  • 430 г – сливки 30%
  • 5 шт. – крупные яйца
  • 160 г – сахар
  • 30 г – мука
  • 1 ст. л – ванильный экстракт (жидкий)

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до максимальной температуры (если она у вас всего 250 градусов, добавьте конвекцию).
  2. Дно разъемной формы выложить пекарской бумагой так, чтобы лист был выше края формы на 3-4 см.
  3. В чаше миксера на небольшой скорости смешать все ингредиенты, взбивать не нужно.
  4. Перелить в форму и выпекать на 25 минут.
  5. По желанию украсить свежими ягодами.

Секреты приготовления баскского чизкейка

  • нарезать его нужно острым ножом, обмакивая его в кипяток
  • чизкейк (корочка) должен почти сгореть. Нельзя проверять его готовность зубочисткой
  • после выпекания его начинка жидкая, поэтому чизкейк должен хорошо остыть

Здесь собраны 5 рецептов десертов, которые были популярны в советское время.

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