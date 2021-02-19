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Что можно приготовить с чаем матча – 3 рецепта оригинальных десертов

Сегодня, 11:16

Никогда не пробовали зеленые тирамису, печенье "Мадлен" и блинный торт? Пришло время это сделать

Во-первых, это красиво. Во-вторых, вкусно и необычно. Ярко-зеленый десерт стоит на столе, и прямо сейчас вы съедите его, запивая кофе. Счастье, да и только. Сладости с матча пришли к нам из Японии. Там к нему относятся с особым трепетом и называют нежно – маття. Это мощнейший антиоксидант, он тонизирует и успокаивает. И, что немало важно, как бы нейтрализует приторность, как часто бывает во многих десертах. Это еще прекрасный выбор и для тех, кто отказаться от сладкого не может, а за фигурой следит. Рецепты тирамису, песочного печенья "Мадлен" и блинного торта, исполненных во всевозможных оттенках зеленого – ниже.

Блинный торт с матча

Фото: instagram.com/olga_plakitina/

Ингредиенты

  • Пшеничная мука – 240 г
  • Молоко – 650 мл
  • Сахар – 90 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Матча – 10 г

Для крема

  • Сливки (35%) – 600 мл
  • Сахар – 100 г
  • Ваниль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку и порошок матча, сахар. Вбить в смесь яйца.
  2. Тонкой струйкой влить молоко, замесить тесто.
  3. Масло растопить, добавить в тесто, перемешать.
  4. Перед тем, как начать жарить, тесто должно постоять 30 минут.
  5. Жарить тонкие блины, дать остыть.
  6. В холодные сливки добавить ваниль, сахар и взбивать не до устойчивых пиков. Крем охладить.
  7. Обрезать края блинов для красивой формы с помощью ножа и тарелки.
  8. Сформировать слоеный торт. Каждый корж (блин) обмазать кремом.
  9. Последний блин кремом не смазывать, а положить на него нетяжелый пресс (разделочную доску).
  10. Поставить торт в холодильник на 2 часа. Украсить матча.

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Печенье "Мадлен" с матча

Фото: instagram.com/sweet_shark_cake/

Ингредиенты

  • Сливочное масло 82,5% – 85 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар – 70 г
  • Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
  • Мука – 90 г
  • Матча порошок, разрыхлитель – по 2 ч. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Формы для печенья "Мадлен"

Способ приготовления

  1. Масло растопить и остудить. Взбить яйца и желток до белого цвета.
  2. Частями всыпать сахар и продолжать взбивать до густой светлой массы, около 5 минут. Добавить ваниль.
  3. В другую миску просеять муку, матча, разрыхлитель и соль, перемешать. Всыпать сухие ингредиенты в яичную смесь и аккуратно перемешать лопаткой до объединения.
  4. В два приема ввести остывшее растопленное масло. Перемешивать лопаткой до объединения теста и масла.
  5. Переложить тесто в герметичный контейнер. Убрать в холодильник на ночь.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов, форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой, лишнее стряхнуть.
  7. Тесто переложить в кондитерский мешок или использовать чайную ложку. Наполнить форму тестом на 3/4.
  8. Выпекать в течение 10 минут. Печенье должно подняться, верхушка будет пружинить.
  9. Остудить в форме, аккуратно перевернуть форму. Остудить, посыпать сахарной пудрой.

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Тирамису с матча

Фото: instagram.com/matchamatcha.ru/
Фото: instagram.com/matchamatcha.ru/

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Сахарная пудра – 2 ст. л.
  • Маскарпоне – 250 г
  • Соль – щепотка

Для прослойки

  • Порошок матча – 2 ст. л.
  • Ликер "Куантро" – 2 ст. л.

Для сиропа

  • Ликер "Куантро" – 4 ст. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Порошок матча – 2 ст. л.
  • Савоярди – 300 г
  • Стакан воды

Способ приготовления

  1. Для сиропа смешать мед, сироп, теплый чай и поставить в холодильнике на полчаса.
  2. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с медом и, перемешивая, ввести маскарпоне. Взбить до однородного состояния.
  3. Белки с солью взбить до пены и постепенно ввести сахарную пудру, перемешать до плотной консистенции.
  4. Белковую массу аккуратно смешать с желтковым кремом.
  5. Для чайной прослойки заварить чай теплой водой (не выше 80 градусов) и смешать с ликером.
  6. Креманки предварительно охладить. На дно налить крем, обмакнуть печенье в сиропе, выложить на крем.
  7. Сверху покрыть чайной прослойкой. Повторить последовательность.
  8. Сверху десерт должен быть завершен кремом.
  9. Охладить десерт в течение 2 часов. Украсить корицей, свежей мятой.

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