3 вкусных рецепта из цветной капусты: крем-суп, котлеты и хрустящий кляр
Вы убедитесь, что цветная капуста – это всегда что-то новое
Если вы думали, что цветная капуста – это скучно и практически безвкусно, тогда вы просто немного не так ее готовили. Этот овощ может стать украшением любого стола – как будничного, так и праздничного. Все блюда из нее красивы и ароматны, цветная капуста – удачнейшее дополнение к мясу. Единственное, что нужно помнить – этот продукт важно есть горячим, ну или очень теплым. Нам же нужно есть теплую пищу, которая согреет в холода?
Запеканка из цветной капусты с куриным филе
Ингредиенты
- Цветная капуста – 400 г
- Куриное филе – 200 г
- Стручковая фасоль – 00 г
- Твердый сыр – 100 г
- Сметана – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, любимые специи по вкусу
Способ приготовления
- Закипятить воду и отварить в течении 5 минут цветную капусту и стручковую фасоль.
- В глубокой емкости смешать овощи и нарезанное кубиком куриное филе. Посолить, добавить любимые специи. Хорошо перемешать.
- Переложить в форму для запекания. Залить смесью из сметаны и яйца. Сверху присыпать тертым сыром.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Цветная капуста, запеченная с сыром и сливками
Ингредиенты
- Цветная капуста – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 150 г
- Молоко или сливки – 4 ст. л
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – 2 ст. л
Способ приготовления
- Цветную капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, варить 10 минут.
- Промыть капусту под холодной водой. Дать воде стечь.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Яйца взбить венчиком, добавить молоко или сливки, немного соли и тертый сыр. Перемешать до однородной массы. Формочки смазать растительным маслом. Выложить в них цветную капусту соцветиями вверх, залить смесью из яиц, сыра и молока (сливок).
- Выпекать цветную капусту с яйцом и сыром в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
Котлеты из цветной капусты
Ингредиенты
- Цветная капуста – 500 г
- Мука – полстакана
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 2 ст. л
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
- Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере.
- К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки. Все перемешать.
- Сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка).
- Подавать с томатным соусом или со сметаной.
- Так же можно приготовить такие котлеты в духовке. Слегка смазать пергамент растительным маслом, выложить котлеты, выпекать при 180 градусах 25-30 минут.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты
- Цветная капуста – 1 кг
- Растительное масло
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Овощной бульон – 1 л
- Соль и перец по вкусу
- Цедра лимона для подачи
Для розмаринового масла
- Свежий розмарин – 2 веточки
- Оливковое масло – 6 ст. л
Способ приготовления
- В сковороде смешать оливковое масло и розмарин. Разогреть на очень медленном огне около 5 минут.
- Перелить в миску, дать полностью остыть, оставив небольшое количество на сковороде.
- В кастрюле обжарить лук до прозрачности, добавить к нему чеснок, готовить еще 30 секунд.
- Добавить цветную капусту и влить бульон. Когда бульон закипит, посолить, поперчить.
- Готовить под крышкой около 10 минут, пока цветная капуста не станет мягкой.
- Нарезать хлеб кубиками. Разогреть сковороду с оставшимся в ней розмариновым маслом и обжарить хлеб до румяной корочки.
- Из масла удалить розмарин, перелить его в кастрюлю с цветной капустой и бульоном и при помощи блендера превратить все в пюре.
- Кастрюлю с супом вернуть на огонь, довести до кипения и проварить в течение 5 минут.
- Подавать суп следует горячим, украсив гренками и цедрой лимона.
Пряная цветная капуста в хрустящем кляре
Ингредиенты
Для кляра
- Мука – 180 г
- Соль – 1/4 ч. л
- Щепотка белого перца
- Холодная вода – 240 мл⠀
Для соуса
- Соевый соус – 2 ст. л
- Сироп топинамбура – 1/2 ст. л
- Херес – 1 ст. л
Для основного блюда
- Цветная капуста – 500 г
- Болгарский перец (зеленый) – 1 шт.
- Красный лук – половина луковицы
- Чеснок – 2 зуб.
- Кешью жареный – 60 г
- Перец чили – 3 шт.
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты для кляра. Опустить цветную капусту в кляр, стряхнуть излишки и обжарить до золотистого цвета.
- Убрать лишнее масло с помощью бумажного полотенца.
- Смешать все ингредиенты для соуса.
- В разогретой антипригарной сковороде с 1 чайной ложкой масла обжарить лук, чеснок, болгарский перец, перец чили до появления аромата.
- Добавить соус и тушить смесь в течение 10-15 секунд. Затем добавить соцветия цветной капусты, орехи кешью и хорошо перемешать.
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