3 вкусных рецепта из цветной капусты: крем-суп, котлеты и хрустящий кляр

Вы убедитесь, что цветная капуста – это всегда что-то новое

Если вы думали, что цветная капуста – это скучно и практически безвкусно, тогда вы просто немного не так ее готовили. Этот овощ может стать украшением любого стола – как будничного, так и праздничного. Все блюда из нее красивы и ароматны, цветная капуста – удачнейшее дополнение к мясу. Единственное, что нужно помнить – этот продукт важно есть горячим, ну или очень теплым. Нам же нужно есть теплую пищу, которая согреет в холода?

Запеканка из цветной капусты с куриным филе

Фото: instagram.com/vkusno_and_prosto_/

Ингредиенты

Цветная капуста – 400 г

Куриное филе – 200 г

Стручковая фасоль – 00 г

Твердый сыр – 100 г

Сметана – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль, любимые специи по вкусу

Способ приготовления

Закипятить воду и отварить в течении 5 минут цветную капусту и стручковую фасоль. В глубокой емкости смешать овощи и нарезанное кубиком куриное филе. Посолить, добавить любимые специи. Хорошо перемешать. Переложить в форму для запекания. Залить смесью из сметаны и яйца. Сверху присыпать тертым сыром. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Цветная капуста, запеченная с сыром и сливками

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel/

Ингредиенты

Цветная капуста – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сыр – 150 г

Молоко или сливки – 4 ст. л

Соль – по вкусу

Масло растительное – 2 ст. л

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, варить 10 минут. Промыть капусту под холодной водой. Дать воде стечь. Сыр натереть на мелкой терке. Яйца взбить венчиком, добавить молоко или сливки, немного соли и тертый сыр. Перемешать до однородной массы. Формочки смазать растительным маслом. Выложить в них цветную капусту соцветиями вверх, залить смесью из яиц, сыра и молока (сливок). Выпекать цветную капусту с яйцом и сыром в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

Котлеты из цветной капусты

Фото: instagram.com/eda_dlia_malishei/

Ингредиенты

Цветная капуста – 500 г

Мука – полстакана

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 2 ст. л

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг. Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере. К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки. Все перемешать. Сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка). Подавать с томатным соусом или со сметаной. Так же можно приготовить такие котлеты в духовке. Слегка смазать пергамент растительным маслом, выложить котлеты, выпекать при 180 градусах 25-30 минут.

Суп-пюре из цветной капусты

Фото: instagram.com/1000ecofarms.ru/

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 кг

Растительное масло

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Овощной бульон – 1 л

Соль и перец по вкусу

Цедра лимона для подачи



Для розмаринового масла

Свежий розмарин – 2 веточки

Оливковое масло – 6 ст. л

Способ приготовления

В сковороде смешать оливковое масло и розмарин. Разогреть на очень медленном огне около 5 минут. Перелить в миску, дать полностью остыть, оставив небольшое количество на сковороде. В кастрюле обжарить лук до прозрачности, добавить к нему чеснок, готовить еще 30 секунд. Добавить цветную капусту и влить бульон. Когда бульон закипит, посолить, поперчить. Готовить под крышкой около 10 минут, пока цветная капуста не станет мягкой. Нарезать хлеб кубиками. Разогреть сковороду с оставшимся в ней розмариновым маслом и обжарить хлеб до румяной корочки. Из масла удалить розмарин, перелить его в кастрюлю с цветной капустой и бульоном и при помощи блендера превратить все в пюре. Кастрюлю с супом вернуть на огонь, довести до кипения и проварить в течение 5 минут. Подавать суп следует горячим, украсив гренками и цедрой лимона.

Пряная цветная капуста в хрустящем кляре

Фото: instagram.com/kbgu_pp/

Ингредиенты

Для кляра

Мука – 180 г

Соль – 1/4 ч. л

Щепотка белого перца

Холодная вода – 240 мл⠀

Для соуса

Соевый соус – 2 ст. л

Сироп топинамбура – 1/2 ст. л

Херес – 1 ст. л

Для основного блюда

Цветная капуста – 500 г

Болгарский перец (зеленый) – 1 шт.

Красный лук – половина луковицы

Чеснок – 2 зуб.

Кешью⁣ жареный – 60 г

Перец чили⁣ – 3 шт.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты для кляра. Опустить цветную капусту в кляр, стряхнуть излишки и обжарить до золотистого цвета. Убрать лишнее масло с помощью бумажного полотенца. Смешать все ингредиенты для соуса. В разогретой антипригарной сковороде с 1 чайной ложкой масла обжарить лук, чеснок, болгарский перец, перец чили до появления аромата. Добавить соус и тушить смесь в течение 10-15 секунд. Затем добавить соцветия цветной капусты, орехи кешью и хорошо перемешать.

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