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3 вкусных рецепта из цветной капусты: крем-суп, котлеты и хрустящий кляр

Сегодня, 17:14

Вы убедитесь, что цветная капуста – это всегда что-то новое

Если вы думали, что цветная капуста – это скучно и практически безвкусно, тогда вы просто немного не так ее готовили. Этот овощ может стать украшением любого стола – как будничного, так и праздничного. Все блюда из нее красивы и ароматны, цветная капуста – удачнейшее дополнение к мясу. Единственное, что нужно помнить – этот продукт важно есть горячим, ну или очень теплым. Нам же нужно есть теплую пищу, которая согреет в холода?

Запеканка из цветной капусты с куриным филе

Фото: instagram.com/vkusno_and_prosto_/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 400 г
  • Куриное филе – 200 г
  • Стручковая фасоль – 00 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, любимые специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Закипятить воду и отварить в течении 5 минут цветную капусту и стручковую фасоль.
  2. В глубокой емкости смешать овощи и нарезанное кубиком куриное филе. Посолить, добавить любимые специи. Хорошо перемешать.
  3. Переложить в форму для запекания. Залить смесью из сметаны и яйца. Сверху присыпать тертым сыром.
  4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Цветная капуста, запеченная с сыром и сливками

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр – 150 г
  • Молоко или сливки – 4 ст. л
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст. л

Способ приготовления

  1. Цветную капусту разобрать на соцветия, выложить в кастрюлю и залить водой. Добавить соль, варить 10 минут.
  2. Промыть капусту под холодной водой. Дать воде стечь.
  3. Сыр натереть на мелкой терке.
  4. Яйца взбить венчиком, добавить молоко или сливки, немного соли и тертый сыр. Перемешать до однородной массы. Формочки смазать растительным маслом. Выложить в них цветную капусту соцветиями вверх, залить смесью из яиц, сыра и молока (сливок).
  5. Выпекать цветную капусту с яйцом и сыром в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

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Котлеты из цветной капусты

Фото: instagram.com/eda_dlia_malishei/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 500 г
  • Мука – полстакана
  • Яйцо – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 2 ст. л
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту порезать на ломтики, отварить 5-6 минут, после чего откинуть на дуршлаг.
  2. Полностью остудить, измельчить в мясорубке или блендере.
  3. К капусте добавить яйцо, соль, перец, немного муки. Все перемешать.
  4. Сформировать лепешки, обвалять их в панировочных сухарях. Обжаривать котлеты на масле приблизительно по 4 минуты с одной и другой стороны (пока образуется румяная корочка).
  5. Подавать с томатным соусом или со сметаной.
  6. Так же можно приготовить такие котлеты в духовке. Слегка смазать пергамент растительным маслом, выложить котлеты, выпекать при 180 градусах 25-30 минут.

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Суп-пюре из цветной капусты

Фото: instagram.com/1000ecofarms.ru/

Ингредиенты

  • Цветная капуста – 1 кг
  • Растительное масло
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Овощной бульон – 1 л
  • Соль и перец по вкусу
  • Цедра лимона для подачи


Для розмаринового масла

  • Свежий розмарин – 2 веточки
  • Оливковое масло – 6 ст. л

Способ приготовления

  1. В сковороде смешать оливковое масло и розмарин. Разогреть на очень медленном огне около 5 минут.
  2. Перелить в миску, дать полностью остыть, оставив небольшое количество на сковороде.
  3. В кастрюле обжарить лук до прозрачности, добавить к нему чеснок, готовить еще 30 секунд.
  4. Добавить цветную капусту и влить бульон. Когда бульон закипит, посолить, поперчить.
  5. Готовить под крышкой около 10 минут, пока цветная капуста не станет мягкой.
  6. Нарезать хлеб кубиками. Разогреть сковороду с оставшимся в ней розмариновым маслом и обжарить хлеб до румяной корочки.
  7. Из масла удалить розмарин, перелить его в кастрюлю с цветной капустой и бульоном и при помощи блендера превратить все в пюре.
  8. Кастрюлю с супом вернуть на огонь, довести до кипения и проварить в течение 5 минут.
  9. Подавать суп следует горячим, украсив гренками и цедрой лимона.

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Пряная цветная капуста в хрустящем кляре

Фото: instagram.com/kbgu_pp/

Ингредиенты

Для кляра

  • Мука – 180 г
  • Соль – 1/4 ч. л
  • Щепотка белого перца
  • Холодная вода – 240 мл⠀

Для соуса

  • Соевый соус – 2 ст. л
  • Сироп топинамбура – 1/2 ст. л
  • Херес – 1 ст. л

Для основного блюда

  • Цветная капуста – 500 г
  • Болгарский перец (зеленый) – 1 шт.
  • Красный лук – половина луковицы
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кешью⁣ жареный – 60 г
  • Перец чили⁣ – 3 шт.

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для кляра. Опустить цветную капусту в кляр, стряхнуть излишки и обжарить до золотистого цвета.
  2. Убрать лишнее масло с помощью бумажного полотенца.
  3. Смешать все ингредиенты для соуса.
  4. В разогретой антипригарной сковороде с 1 чайной ложкой масла обжарить лук, чеснок, болгарский перец, перец чили до появления аромата.
  5. Добавить соус и тушить смесь в течение 10-15 секунд. Затем добавить соцветия цветной капусты, орехи кешью и хорошо перемешать.

Здесь найдете рецепты вкусных 5 супов из разных стран.

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