Как приготовить рикотту дома – рецепты в мультиварке и на плите
Сделать это очень просто, а в результате получите нежную и универсальную закуску
Начнем с того, что рикотта – не совсем сыр. Да, это молочный продукт, который изготавливают из того, что осталось после производства твердых сыров. То есть из сыворотки. Вот почему рикотта считается диетической в отличие от обычных сыров, которые к тому же нужно знать, как есть, если стройность для вас дорога. Итак, зачем бежать в магазин, если можно устроить домашнюю сыроварню дома? Попробуйте приготовить рикотту на плите или в мультиварке. И съешьте ее так, как это любят делать на ее родине – в Италии.
Рецепт домашней рикотты на плите
Ингредиенты
- 8 л – свежая сыворотка
- 1 ст. л. – уксусная эссенция
- 100 мл – теплая вода
- Кухонный термометр
Способ приготовления
- Развести 70% уксусную эссенцию в воде.
- Нагреть сыворотку до 85 градусов (это важно), влить воду с эссенцией.
- Когда температура поднимется до 93-95 градусов, убрать с огня. Должны образоваться хлопья на поверхности.
- После 2 часов переложить хлопья в форму с отверстиями. Если хлопья слишком мелкие, используйте дренажный мешок или марлю. Выложить в контейнер.
- Убрать в холодильник на несколько часов.
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Рецепт домашней рикотты в мультиварке
Ингредиенты
- Сыворотка – 3 л
- Уксус яблочный (винный) – 4 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Кухонный термометр
Способ приготовления
- Вылить сыворотку в чашу мультиварки. Установить режим "Мультиповар" 90° (не выше) на 30 минут.
- Проверять температуру термометром.
- Всыпать соль, добавить уксус. Перемешать, варить 5 минут.
- Выключить мультиварку, оставить с открытой крышкой на 2 часа, чтобы рикотта отделилась от сыворотки.
- Перелить в друшлаг, застеленный марлей.
- После того, как жидкость стечет, переложить в маленький друшлаг, уплотнить ложкой.
- Дать настояться пару часов.
С чем лучше всего сочетается рикотта
- фрукты (инжир, виноград, яблоки, груши)
- овощные салаты, авокадо
- тосты, хлебцы
- крекеры
- вино
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