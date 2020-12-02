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5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили

Сегодня, 09:15

Рассказываем с любовью о Шарлотке и американском пироге Мальборо

Ну вот универсальные они, эти яблоки. Их можно есть просто так и с удовольствием, с ними можно запекать птицу, да и просто запекать их в духовке, их добавляют в салаты. Но ничто не может сравниться с тем, когда яблоко попадает в десерт, когда становится его доминантой. И тогда держитесь – мало того, что это красиво. Это еще необычайно ароматно и вкусно. Еще, что немало важно, десерты с яблоком – это не так калорийно.

Поговорим же о выпечке, которая вошла в историю, где яблоко исполняет главную роль. Мы о шарлотке, английском пироге Крамбле, венском штруделе, американском пироге Мальборо и тарте Татене. Они великолепны и стоят того, чтобы о них поговорить подробней.

Спойлер: рецепт яблочного пирога Мальборо прилагается. Он будет в конце материала.

Тарт Татен. Все начиналось с ошибки

Тарт Татен
Тарт Татен
Фото: Pinterest

Во всяком случае, такая легенда существует более ста лет. Авторство десерта принадлежит сестрам Татен. Француженки держали небольшой отель-ресторан в Ламот-Бевроне. И вот однажды сестры ожидали большое количества гостей, рук не хватало, и одна из мадемуазель Тартен, в спешке, забыла положить тесто в форму. А яблоки в карамели уже были на огне. И тогда она решила залить тесто сверху, а как только оно запеклось, перевернула пирог вверх дном. Дальше – как обычно: яблочный тарт пришелся по вкусу всем гостям и вскоре стал классическим французским десертом.

Особенность

Секрет прост: яблоки не теряют своей сочности при приготовлении, так как находятся под тестом. А когда его переворачивают, яблочный сок пропитывает корж, чем обеспечивает ему сочность.

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Английский Крамбл. Родился от безысходности

Крамбл с яблоками
Крамбл с яблоками
Фото: Depositphotos

Вернее, из-за крайней нехватки продуктов во времена Второй мировой. Не было тогда в достаточном количестве муки, масла и сахара. Вот и выкручивались хозяйки как могли. А именно: при запекании яблок присыпали их сверху тем, чем придется. Те, кто побогаче – крошкой из муки и сахара, добавляя немого масла. Те, у кого совсем было туго, – залежавшимся хлебом. Потом, когда надобность выкручиваться исчезла, над любимым британцами Крамблом начались эксперименты. Например, муку частично заменяли на миндальную, в тесто для крошки добавляли самое лучшее масло. Классическим аккомпанементом десерта сегодня является заварной крем.

Особенность

В его хрустящей текстуре и универсальности. Вы сами контролируете количество крошки и его состав, учитывая, конечно, сорт яблок, которые вы используете.

Мадемуазель Шарлотка, или все-таки леди Шарлотка?

Шарлотка с яблоками
Шарлотка с яблоками
Фото: Depositphotos

Спорят о том, где именно появилась Шарлотка сразу две страны – Франция и Британия.

Теория первая, британская. В Британии с ней согласны большинство. Георг ІІІ ну уж очень завидовал французам и итальянцам, которые создавали вкуснейшие десерты. А в Англии тогда можно было похвалиться разве что пудингом. Поэтому король поручил поварам придумать десерт под стать иностранным.

Изначально "Шарлотт" – таким было первое название Шарлотки – не нужно было выпекать. Это больше походило на хлебный пудинг, только с яблоками. Готовили Шарлотт так: хлеб смачивали в яблочном сиропе, выкладывали слоями вместе я блоками и другими фруктами. Собственно, так это все выглядело, пока через несколько десятков лет в эту историю не вписались французы.

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Теория вторая, французская. Авторитетный повар Антуан Карем, живший на рубеже 18-19 веков. Существует даже год, когда родилась французская Шарлотка – 1802. Месье Антуан приготовил холодный десерт "Paris Charlotte". Вместо хлеба, который использовали в Англии, он использовал печенье савоярди. Понятно, что получилось вкусней.

Хотя с другой стороны, большого значения, кто и где придумал Шарлотку нет. Главное, что этот десерт (легкий в приготовлении) действительно стал одним из самых популярных.

Особенность

Легкость в приготовлении, абсолютная свобода в выборе дополнительных ингредиентов.

Венский штрудель. Скромный, сложный, незабываемый

Яблочный штрудель
Яблочный штрудель
Фото: Depositphotos

Действительно незабываемый. Даже искушенные скептики, попробовав настоящий штрудель с яблоками приходят в восторг. Секрет, конечно, же в особом (вытяжном) тесте с высоким содержанием клейковины. А перед тем, как стать истинно венским десертом, современный штрудель прошел длинный путь. Говорят, что прародителем, вернее, прародительницей этого десерта была турецкая пахлава.

Самый старый рецепт штруделя был найден в рукописной поваренной книге 1696 года. Сейчас она хранится в Венской городской библиотеке. В книге описан рецепт мильхрамштруделя — молочно-сливочного рулета с творожной начинкой. Сейчас в австрийских кофейнях его подают прямо в сковороде с изрядным количеством сливочного соуса.

Несмотря на десятки современных вариаций начинок, классическим считают именно яблочный штрудель, который подают со сливочным мороженым.

Особенность

Приготовить классический венский штрудель без сноровки не получится. Шеф-повара годами учатся "растягивать" тесто до прозрачности.

Мистер Яблочный пирог Мальборо

Фото: Unsplash.com, Gary Moreton Jones

И несмотря на то, что красивых историй/легенд, связанных с этим десертом, нет, американцы считают его своей гордостью. Он мог родиться в городе Мальборо, штат Массачусетс, или даже в другом городе Мальборо, что в Англии. Это особо не выясняли. Вот уже три сотни лет его выпекают на семейные праздники и нередко на День благодарения. А вообще, выпечка с яблоками появилась в Новом Свете благодаря англичанам. Но первый задокументированный рецепт появился в Америке в кулинарной книге American Cookery Амелии Симмонс в 1776 году. Со временем рецептура модифицировалась, обретая американские очертания. Так и произошло с яблочным пирогом Мальборо.

Особенность

Запекается с заварным кремом на основе хереса.

Рецепт яблочного пирога Мальборо

Ингредиенты

  • Тесто для пирога (слоено-дрожжевое)
  • 2-3 яблока (очищенных)
  • ½ стакана сахарного песка
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 ст л сухого хереса
  • 2 ст л несоленого сливочного масла
  • 3 яйца (слегка взбитых)
  • 1 стакан жирных сливок
  • щепотка тертого мускатного ореха
  • щепотка молотой корицы

Как приготовить

  1. Разогрейте духовку до 400 °С, решетку установить посередине.
  2. Вторую часть раскатайте и уложите в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Будущий корж должен быть с бортиками.
  3. Проделайте вилкой отверстия в нижней части теста. Выстелите тесто фольгой и наполните сушеной фасолью
  4. Выпекайте 8 мин. Затем уберите фольгу и фасоль и выпекайте еще 5 мин
  5. Выньте из духовки, дайте остыть.
  6. Уменьшите температуру духовки до 350 °С.
  7. Натрите яблоки, добавьте лимонный сок и херес.
  8. В сковороде растопите масло, добавьте яблоки (вместе с жидкостью) и сахар
  9. Варите 10 мин, помешивая, пока жидкость не закипит.
  10. Снимите с огня и дайте остыть 10 минут.
  11. В большой миске взбейте яйца, сливки, корицу, мускатный орех и соль.
  12. Добавьте яблочную смесь.
  13. Вылить начинку на корж корочку, запекайте, пока заварной крем не подрумянится, около 35 мин. Дайте остыть на решетке 30 мин
  14. Подавайте теплым или комнатной температуры.

Как видим, казалось бы, не фешн-десерты со сложнейшей рецептурой, но не одну сотню лет это яблочная выпечка держит марку. И делает абсолютно заслуженно.

Здесь найдете рецепт венского штруделя, идеального осеннего крамбла и настоящего тарта Татена.

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