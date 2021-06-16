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Альфахорес – аргентинское печенье, моментально тающее во рту (оригинальный рецепт)

Сегодня, 14:30

Это один из самых популярных десертов не только в Латинской Америке, он известен и в Испании. Это печенье-сэндвич, которое соединяется прослойкой вареной сгущенки и украшается кокосовой стружкой

Аргентинское печенье альфахорес
Аргентинское печенье альфахорес

Оно буквально рассыпается во рту и моментально тает – потому что готовится из воздушного песочного теста, кругляшки которого надежно скрепляет сгущенное молоко. Альфахорес – самое популярное печенье в Аргентине и других странах Латинской Америки. И вы точно не пожалеете, если воспроизведете этот рецепт дома и включите его в список своего постоянного домашнего печенья.

Роскошные соты – так можно перевести альфахорес с арабского

Именно из Ближнего Востока, по словам историков, прародитель этого печенья перекочевал в Испанию, а потом, примерно в 16-ом веке, засветился в странах Латинской Америки. Там его приняли как данность и начали совершенствовать сладкую выпечку на свой лад.

Как украшать альфахорес

Традиционно – это песочное печенье-сэндвич, которое скрепляется слоем вареной сгущенки. Выпечка должна постоять в морозильной камере, чтобы сгущенка схватилась. Украшать его можно разными вариантами. Кокосовой стружкой или сахарной пудрой, обмокнуть в черном или белом шоколаде. Альфахорес можно и не украшать, он и без этого достаточно вкусный.

Как приготовить печенье альфахорес

Рецепт печенья альфахорес
Рецепт печенья альфахорес
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Желток – 1 шт.
  • Сахар – 3/4 ст.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Пшеничная мука, кукурузная мука – по 1 ст.
  • Ванильный сахар – 2 ч. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Вареная сгущенка – 150 г
  • Кокосовая стружка

Способ приготовления

  1. В сливочное масло комнатной температуры высыпать сахар, ванильный сахар, желток и яйцо, все тщательно растереть до однородной массы.
  2. Просеянные разрыхлитель, кукурузную муку и пшеничную муку вмешать в полученную смесь. Должно получиться тесто, не прилипающее к ладоням.
  3. Скатать шар и поместить в холодильник на 25-35 минут.
  4. Раскатать тесто в лист, толщиной примерно в 1 см, и формочкой вырезать кругляши.
  5. Выложить на застеленный пергаментом противень, соблюдая дистанцию.
  6. Выпекать при температуре 170-180 градусов не больше 10 минут. Но если через 5 минут печенье подрумянилось, нужно вынимать его из духовки. Дать остыть.
  7. Соединить заготовки вареной сгущенкой, края обвалять в кокосовой стружке, охладить.

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