3 самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть
Каждый из них трогательно прост, но их вкус и аромат мы хорошо помним
Несколько десятков лет тому назад эти пироги были козырем многих хозяек и не только каждодневным. Стоило их немного украсить сахарной пудрой или какао – так это все превращалось в торжественный и вкусный десерт. "Зебра", чайный пирог и манник – классика домашней советской и постсоветской выпечки. Они трогательно просты в приготовлении, но в них есть что-то большее, чем просто вкусный пирог. Итак, 3 ностальгических рецепта пирогов детства, которые стоят того, чтобы их испечь.
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Пирог "Зебра"
Ингредиенты
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 150 г
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 190 г
- Сода – 2/3 ч. л.
- Кефир – 220 мл
- Какао – 10 г
Способ приготовления
- Соединить мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и взбить миксером до пышности,
- По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая.
- Просеять муку с содой, добавить во взбитую смесь 1/3 муки с содой, перемешать лопаткой или на минимальных оборотах миксера.
- Влить 1/2 кефира, перемешать, затем – снова треть муки с содой, 1/2 кефира и завершить оставшейся третью муки с содой.
- Разделить тесто на 2 равных части, в одну часть добавить просеянное какао.
- Дно формы выстлать пергаментом, выложить тесто ровно в центр по 2 ст. л., чередуя светлое тесто с тестом с какао.
- Шпажкой можно нанести любой узор.
- Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке 45-50 минут.
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Манник с лимоном
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 1,5 ст.
- Сахар – по вкусу
- Лимон – 1/2 шт.
- Сода – 1/2 ч. л
- Манка – 200 г
Способ приготовления
- Манку залить кефиром, оставить примерно 100 мл для пропитки, дать манке набухнуть.
- Выжать сок из лимона, цедру натереть. Добавить к манке с кефиром. Затем – остальные ингредиенты.⠀
- Выложить тесто в форму и отправить в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.
- Для пропитки соединить кефир и подсластитель. Пропитать манник.
- Украсить какао, тертым шоколадом или ягодами.
Чайный пирог
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1 ст.
- Крепкий чай – 1 ст.
- Погашенная сода – 1 ч. л.
- Варенье – 2 ст. л.
- Мука – 2 ст.
- Подсолнечное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты.
- Форму смазать маслом, выпекать при 180 градусах 30 минут.
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