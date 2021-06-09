Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Печенье миллионера – это калорийная бомба, но ее стоит попробовать

Сегодня, 17:32

Это печенье из трех слоев – песочное тесто, домашняя карамель и шоколад

Печенье миллионера
Печенье миллионера
Фото: instagram.com/tastylife_yana/

Сейчас уже вряд ли кто-то скажет, где впервые и кем конкретно было приготовлено это печенье. Дебют, публикация рецепта, состоялся 50 тому назад в одном из австралийских женских журналов. Тогда хозяйкам предлагалось приготовить печенье, состоящее из трех слоев – песочного теста, карамели и шоколада. Вероятно, из-за роскошного состава выпечки ей и дали не менее роскошное название. Рецепт и советы по приготовлению – найдете ниже. И да, это очень калорийная штука, но она бесспорно стоит того, чтобы ее приготовить. Ну и войти в список вашего любимого домашнего печенья.

3 совета по приготовлению печенья миллионера

  • Нарезать печенье желательно зубчатым ножом. Он создает более четкую линию и не испортит гладь шоколада
  • Перед сборкой, до того, как вы будете укладывать карамельный слой, песочный корж должен остыть
  • Хранить печенье можно до 3 дней в холодильнике, но в герметичной посуде

Печенье миллионера – рецепт

Для теста:

  • 175 г сливочного масла 82% и немного для смазывания пергамента
  • 250 г пшеничной муки и немного на посыпку
  • 75 г сахарной пудры

Для карамельного и шоколадного слоев:

  • 790 г сгущенного молока
  • 100 г сахара, можно тростникового
  • 100 г сливочного масла 82%
  • 250 г черного шоколада (не менее 70% какао-порошка)

Способ приготовления:

  1. Нагреть предварительно духовку до 180 градусов, выложить на противень пергамент и смазать маслом.
  2. Смешать муку, сахарную пудру и сливочное масло до получения смеси в форме крошки, сформировать шар. Переложить тесто в подготовленный противень и выпекать в течение 20 минут до бледно-коричневого цвета.
  3. Для карамели сгущенное молоко, сахар и сливочное масло положить в антипригарную кастрюлю и греть на среднем огне, непрерывно помешивая, до консистенции, как у шоколадной глазури.
  4. Как только остынет, нанести равномерно на корж. Охладить.
  5. Растопить шоколад над водяной баней, дать немного остыть и нанести на слой карамели.
  6. По желанию украсить орехами, охладить.

По материалам: Мasterclass.com.

А какую выпечку для детей готовят в Нидерландах и все о том, как в этой стране едят селедку, узнаете из выпуска кулинарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Рассказывает дипломат Людовик Смоор.

Все секреты идеального домашнего печенья собраны здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя Клубника в шоколаде - рецепт главного десерта лета Бисквит "Женуаз" - узнаем, за что его ценят во Франции и запишем рецепт Ангельский бисквит, или Пища ангелов - почему его так называют и как испечь Шифоновый бисквит - как испечь самую воздушную и нежную выпечку
шоколад карамель печенье рецепт
Источник: instagram.com/tastylife_yana/
Реклама

Новости партнеров

Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи

Популярные статьи

Сегодня, 17:29Звездно

Ссора Крапивиной и Киркорова и не только. Вспоминаем громкие скандалы с Лободой

Сегодня, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 20:17Звездно

"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Вчера, 19:16Звездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Вчера, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Вчера, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 15:39Звездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Вчера, 14:17Звездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Вчера, 12:06Звездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

Вчера, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 8 июня для всех знаков зодиака: Скорпион, вечер у вас уже предопределен!

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Новости партнеров

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять