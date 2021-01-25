5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком

Порадуйте близких простой, но вкусной выпечкой

Тертый пирог – это вкусно, красиво и легко. Для того, чтобы испечь его не понадобится много времени и особых навыков. И если выпечка – это ваше хобби и вы любите радовать своих близких домашними оригинальными пирогами – то испеките тертый. Ниже найдете 5 разных рецептов тертых пирогов.

Тертый пирог с вишней

Фото: instagram.com/legko_i_vkysno/

Ингредиенты

маргарин (или сливочное масло) – 250 г

яйцо – 3 шт.

сахар – 1 ст.

мука – 4,5 ст.

сметана – 3 ст. л

разрыхлитель – 1 ст. л

ванилин

вишня – 450 г



Способ приготовления

Маргарин нарезать кубиками, муку просеять и смешать с разрыхлителем, ванилином и растереть с маргарином до состояния крошки. Яйца взбить с сахаром и добавить к ним сметану и перемешать. Вылить смесь в мучную крошку и быстро замесить тесто. Поделить его на две неравные части. Большую часть положить в пакет и убрать в холодильник. Меньшую в морозильник – на 1 час. Из вишни удалить косточки, форму смазать маргарином, посыпать мукой. Достать из холодильника большую часть теста и руками распределить его в форме. Наколоть тесто вилкой и отправить в духовку на 10 минут. Достать противень из духовки, уложить вишню. Тесто из холодильника натереть поверх вишни и выпекать 25 минут при температуре 170 градусов.

Тертый пирог с творогом

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Ингредиенты

мука – 200 г

сливочное масло – 70 г .

сахар – 50 г

разрыхлитель – 1 ч. л

сливки – 20 мл (можно заменить молоком)

Для начинки

творог – 200 г

сливки – 40 мл

сахар – 50 г

Способ приготовления

Сливочное масло натереть на крупной терке в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Затем всыпать сахар , вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто. Переложить тесто в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут. Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Можно перебить блендером. Замерзшее тесто разделить на две половины. Форму 20 см (не больше) смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку. Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой. Выпекать в разогретой до 180 ° духовке от 25 до 45 минут.

Тертый пирог с вареньем

Фото: instagram.com/kr.natali/

Ингредиенты

яйца – 2 шт.

сахар – 170 г

сметана 20% – 100 г

сливочное масло – 220 г

сода – 3 г

уксус – 5 г

мука – 560 г

варенье (кизил или клубника) – 500 г

Способ приготовления

Яйца, сахар, сметану, мягкое масло взбить. Добавить соду и уксус, перемешать, просеять муку, перемешать. Собрать тесто в шар, 1/3 отправить в морозильную камеру. 2/3 теста раскатать на лист, сверху распределить варенье и натереть охлажденное тесто (1/3). Выпекать при 180° 15-20 минут до золотистого цвета. Охладить, нарезать не порции.

Тертый пирог с яблоками

Фото: instagram.com/irina_pro_food/

Ингредиенты

яблоки – 600-650 г

сахар – 90 г

кукурузный крахмал – 35 г

яйцо – 2 шт.

сливочное масло – 200 г

мука – 500 г

молотая корица, мускатный орех, соль – по 1/2 ч. л

Способ приготовления

В муку добавить соль, сахар, сливочное масло и перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйца и замесить тесто. 1/3 часть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку. Остальное тесто раскатать скалкой между двумя листами пергамента, толщиной 4 мм. Убирать на 20 минут в морозилку. Остывшее тесто выложить в форму. Соединить нарезанные кубиком яблоки, крахмал, сахар и пряности, перемешать и выложить на тесто. Тесто из морозилки натереть сверху яблок. Выпекать при 180°С на 50-60 минут.

Пирог тертый (трехслойный)

Фото: instagram.com/milamista_sima_eda/

Ингредиенты

мука – 350 г

сахар – 100 г

сливочное масло – 120 г

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л

соль щепотка

куркума – 1/3 ч. л

ванилин – 1 ч. л

вода холодная 4 ст. л

Для начинки

творог – 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

манная крупа – 1.5 ст. л

ванильный сахар – 1 ч. л

ягоды – 200 г

крахмал или мука – 1 ст. л

Способ приготовления

В миску просеять муку, разрыхлитель, куркуму для цвета, соль, сахар, ванильный сахар, холодное масло, нарезанное на небольшие кубики. Быстро все перетереть в крошку, однородности добиваться не нужно. Добавить яйцо и замесить тесто. Если получилось слишком рассыпчатое, то нужно добавить воды. Тесто разделить на 2 равные части, каждую положить в пакет и убрать в морозильную камеру на 1 час охлаждаться. Для начинки творог пробить блендером, добавить ванилин, яйца, сахар, манку, снова пробить до однородности. Форму застелить бумагой для выпечки. Натереть на крупной терке один кусочек теста, распределить его ровным слоем. На тесто выложить творожную начинку, затем ягоды (черная смородина, черника, брусника). Ягоды предварительно обвалять в крахмале или муке. Сверху натереть вторую часть теста, аккуратно распределив по форме, тесто не уплотнять. Выпекать пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Здесь найдете рецепт нежного баскского чизкейка.

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