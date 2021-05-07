Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков

Всегда просеивайте сухие ингредиенты и приобретите решетку для охлаждения изделий

Идеальная домашняя выпечка – это, скажем так, мастерство. Ведь порой традиционный бисквит, даже если вы готовили его сотни раз, не получается идеальным. Причина – 5 самых распространенных ошибок при его выпекании. А когда речь заходит о более сложном – многослойных тортах и пирожных, то здесь таких ошибок может быть гораздо больше. Итак, 7 простых лайфхаков, как достичь совершенства в выпечке.

Лайфхак №1. Просеивайте все сухие ингредиенты

Или другими словами – дайте им воздуха. Чтобы коржи получились легким и воздушными, в процессе смешивания нужно задействовать как можно больше воздуха. Для этого нужно просеивать все сухие ингредиенты.

Лайфхак №2. Выбирайте правильную муку

Для тортов берите муку высшего сорта и тонкого помола. Так ваша выпечка не будет тяжелой и плотной. Храните муку в закрытой посуде, чтобы влага к ней не добралась.

Лайфхак №3. Правильно растапливайте шоколад для крема или ганаша

Самая большая ошибка в этом процессе – это перегрев шоколада. Из-за этого он быстро застывает, а при добавлении сливок – свертывается. Например, если вы готовите ганаш. А делать это нужно так: измельченный шоколад положите в жаропрочную миску над кастрюлей с кипящей водой. Миска не должна касаться воды. Дайте шоколаду немного остыть, прежде чем добавлять сливки.

Лайфхак №4. Для сливочного крема выбирайте жирный сыр и масло

Чтобы сливочный крем был плотным и воздушным, обязательно берите жирный мягкий сыр. Иначе, когда будете добавлять в него сахар или сахарную пудру, есть риск получить не крем, а жидкую субстанцию. То же самое касается и сливочного масла. Более дешевое масло содержит больше воды, и из него не получится густой и насыщенный крем.

Лайфхак №5. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры

Прежде чем приступить к приготовлению, важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Заранее достаньте яйца и масло из холодильника. Если масло слишком замороженное, нарежьте на мелкие кусочки и оставьте примерно на 15 минут.

Лайфхак №6. Купите решетку для охлаждения

Именно так любая выпечка должна "отдыхать" после выпечки. Если сразу после духовки положить ее в тарелку или на стол, дно ваших изделий, из-за пара, обязательно станет влажным. Перед тем, как выкладывать выпечку на решетку, постелите на нее пергамент.

Лайфхак №7. Если не уверенны, что выпечка допеклась, укройте ее фольгой

Часто случается так, что сверху выпечка готова, а внутри сыровата. Чтобы предотвратить подгорание, накройте ее фольгой. Так ваше изделие пропечется до конца.

По материалам: Lovefood.com.

Здесь собраны 13 ошибок, которые мы допускаем, когда готовим в мультиварке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться