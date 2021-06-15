Финский пирог с черникой – самое нежное применение ягоды

В сезон полезной черники приготовьте очень быстрый пирог. Его особенность в том, что он замешивается на пшеничной и ржаной муке. Начинка – это очень много ягод, которые запекаются в сметане

Финский черничный пирог Фото: Depositphotos

Вероятно, это один из самых известных пирогов ягодной Финляндии. Там черники достаточно, потому ее активно используют в выпечке. Финны называет его Mustikkapiirakka и обожают печь в сезон этой ягоды. Особенность: эта выпечка состоит из двух видов муки – пшеничной и ржаной, что делает ее вкус особенным. Ну и черника. Если хотите получить действительно вкусный финский пирог, ее нужно много. Итак, попробуйте приготовить это черничное чудо – оно точно войдет в список ваших любимых десертов с черникой.

Что нужно для финского черничного пирога

Пшеничная мука 100 г

Ржаная мука – 100 г

Сахар или сахарная пудра – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Черника – 400 г

Сметана – 250 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванилин – 2 г

Способ приготовления

Взбить размягченное сливочное масло с 150 г сахара. Добавить яйцо. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в миску и замесить однородное тесто. Раскатать и распределить тесто по форме, сделать бортики высотой 2-3 см. Наколоть тесто вилкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут. Взбить сметану с сахаром и ванилином. Добавить яйцо и снова взбить. Масса должна быть однородной. Выложить чернику, перемешать. Залить черничную начинку на основу. Запекать пирог еще 30 минут. Последние 10 минут нужно убавить температуру до 180 градусов.

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