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Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Сегодня, 18:18

Его можно приготовить как для себя лично, так и для большой компании

Если вы думаете, что пунш – это классический британский напиток, то вы категорически не правы. Пунш – это индийский горячий напиток, который состоит из 5 ингредиентов: ром, сахар, сок лимона, горячая вода и чай. Название логично – в переводе с хинди paantsch – это пять. И уже из Индии, в начале 17 века, напиток завезли в Англию. Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха. Ниже найдете 5 рецептов пунша и узнаете, с чем лучше подавать напиток.

Пунш алкогольный: рецепт с зеленым чаем и апельсином

Цитрусовый пунш
Цитрусовый пунш
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 230 мл готового зеленого чая
  • 6 ст. л. меда
  • 170 мл апельсинового ликера
  • Сок 1 лимона
  • Сок 1 апельсина
  • 1/2 ч. л. корицы

Способ приготовления

  1. Смешать чай, мед, ликер, соки и корицы.
  2. Довести до кипения и разлить в четыре стакана.
  3. В каждый положить по дольке апельсина.

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Пунш с шампанским

Пунш с белым вином
Пунш с белым вином
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 бутылка белого вина
  • 1 стакан сахара
  • 1 палочка корицы
  • 6 бутонов гвоздики
  • 1/2 стакана шампанского
  • Цедра лимона

Способ приготовления

  1. Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
  2. Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
  3. Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.

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Пунш: рецепт классический

Классический пунш
Классический пунш
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 стакан воды
  • 1 стакан рома
  • 3 ст. л. сахара
  • Цедра и сок 1 лимона

Способ приготовления:

  1. Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку.
  2. Добавить ром, сок и цедру лимона.
  3. Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть.
  4. Подавать к столу в стаканах со льдом.

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Яблочный пунш

Пряный пунш
Пряный пунш
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 мл яблочного сока
  • 350 мл красного сухого вина
  • 2 ст. л. меда
  • 1 яблоко
  • 2 палочки корицы
  • 1 звездочка бадьяна
  • 2 шт. гвоздики

Способ приготовления:

  1. У яблока удалить сердцевину и порезать кольцами.
  2. Кусочки яблок и остальные ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения.
  3. Снять с огня. Подавать яблочный пунш, украсив чашки кусочками яблок.

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Пунш с водкой и шампанским

Фруктовый пунш
Фруктовый пунш
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 1/2 чашки водки
  • 2 бутылки шампанского
  • 1 1/2 чашки гранатового или другого сока
  • 1 чашка сахарного сиропа
  • Свежий сок из половинки лимона

Способ приготовления:

  1. Смешать первые три ингредиента в емкости для пунша со льдом.
  2. Влить сахарный сироп по вкусу.
  3. Добавить в пунш свежий лимонный сок и разлить по бокалам.

Как пить пунш

  • Кружки для горячего пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять нужную температуру. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
  • Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
  • Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты и твердый сыр будет кстати.

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