Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка
Его можно приготовить как для себя лично, так и для большой компании
Если вы думаете, что пунш – это классический британский напиток, то вы категорически не правы. Пунш – это индийский горячий напиток, который состоит из 5 ингредиентов: ром, сахар, сок лимона, горячая вода и чай. Название логично – в переводе с хинди paantsch – это пять. И уже из Индии, в начале 17 века, напиток завезли в Англию. Классический пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха. Ниже найдете 5 рецептов пунша и узнаете, с чем лучше подавать напиток.
Пунш алкогольный: рецепт с зеленым чаем и апельсином
Ингредиенты
- 230 мл готового зеленого чая
- 6 ст. л. меда
- 170 мл апельсинового ликера
- Сок 1 лимона
- Сок 1 апельсина
- 1/2 ч. л. корицы
Способ приготовления
- Смешать чай, мед, ликер, соки и корицы.
- Довести до кипения и разлить в четыре стакана.
- В каждый положить по дольке апельсина.
Пунш с шампанским
Ингредиенты
- 1 бутылка белого вина
- 1 стакан сахара
- 1 палочка корицы
- 6 бутонов гвоздики
- 1/2 стакана шампанского
- Цедра лимона
Способ приготовления
- Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона.
- Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское.
- Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.
Читайте также:3 рецепта всемирно известных пирогов
Пунш: рецепт классический
Ингредиенты
- 1 стакан воды
- 1 стакан рома
- 3 ст. л. сахара
- Цедра и сок 1 лимона
Способ приготовления:
- Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку.
- Добавить ром, сок и цедру лимона.
- Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть.
- Подавать к столу в стаканах со льдом.
Читайте также:Коктейльная пьяТница: как приготовить Голубую лагуну
Яблочный пунш
Ингредиенты
- 250 мл яблочного сока
- 350 мл красного сухого вина
- 2 ст. л. меда
- 1 яблоко
- 2 палочки корицы
- 1 звездочка бадьяна
- 2 шт. гвоздики
Способ приготовления:
- У яблока удалить сердцевину и порезать кольцами.
- Кусочки яблок и остальные ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения.
- Снять с огня. Подавать яблочный пунш, украсив чашки кусочками яблок.
Пунш с водкой и шампанским
Ингредиенты
- 1 1/2 чашки водки
- 2 бутылки шампанского
- 1 1/2 чашки гранатового или другого сока
- 1 чашка сахарного сиропа
- Свежий сок из половинки лимона
Способ приготовления:
- Смешать первые три ингредиента в емкости для пунша со льдом.
- Влить сахарный сироп по вкусу.
- Добавить в пунш свежий лимонный сок и разлить по бокалам.
Как пить пунш
- Кружки для горячего пунша должны быть с толстыми стенками, чтобы как можно дольше сохранять нужную температуру. Можно взять жаропрочные бокалы из стекла.
- Пьют пунш маленькими глоточками, чтобы в полной мере ощутить аромат и вкус этого напитка.
- Можно подать к пуншу выпечку: штрудели, пироги, печенье. В качестве закуски также отлично подходят фрукты и ягоды, конфеты и твердый сыр будет кстати.
А здесь узнаете о вкуснейшем баскском чизкейке и его рецепте.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное