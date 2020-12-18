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Коктейльная пьяТница: как приготовить Голубую лагуну

Сегодня, 16:00

История самого красивого коктейля и пошаговый рецепт

В суматохе подготовки к Новому году и в мыслях, о том, что приготовить на праздник, предлагаем сделать паузу и окунуться в лето. Ну и пятница как бы намекает – пора немного отдохнуть, приготовив коктейль и попробовав его на вкус. На этот раз говорим о самом красивом – Голубой лагуне.

Голубая лагуна родилась 60 лет тому назад в одном из баров Парижа – Harry’s New York Bar. Говорят, туда любили захаживать такие личности, как Коко Шанель и Эрнест Хемингуэй. Автор коктейля – потомственный бармен Энди МакЭлхон. Вдохновили алкогольных дел мастера красоты одноименного исландского курорта. По возвращении домой Энди придумал коктейль Голубая лагуна.

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Коктейль Голубая лагуна

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 20 мл – ликер Блю Кюрасао
  • 50 мл – водка
  • 140 мл – спрайт
  • 10 мл – сок лайма
  • 150 г – лед кубиками
  • один ломтик ананаса

Готовим коктейль

  1. Насыпать в высокий стакан лед.
  2. Налить водку, ликер и сок лайма.
  3. Долить стакан доверху газировкой и аккуратно перемешать, не выпуская много газа.
  4. Украсить край стакана ломтиком ананаса, вставить коктейльную трубочку.

Совет для большей красоты коктейля: в приготовленный налейте немного Блю Кюрасао. Наливайте аккуратно, по бортику бокала. Ликер опустится на дно, создав голубые разводы.

Здесь найдете рецепт коктейля "Мятный джулеп", который обожали герои романа "Великий Гетсби".

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