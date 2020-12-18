Коктейльная пьяТница: как приготовить Голубую лагуну

История самого красивого коктейля и пошаговый рецепт

В суматохе подготовки к Новому году и в мыслях, о том, что приготовить на праздник, предлагаем сделать паузу и окунуться в лето. Ну и пятница как бы намекает – пора немного отдохнуть, приготовив коктейль и попробовав его на вкус. На этот раз говорим о самом красивом – Голубой лагуне.

Голубая лагуна родилась 60 лет тому назад в одном из баров Парижа – Harry’s New York Bar. Говорят, туда любили захаживать такие личности, как Коко Шанель и Эрнест Хемингуэй. Автор коктейля – потомственный бармен Энди МакЭлхон. Вдохновили алкогольных дел мастера красоты одноименного исландского курорта. По возвращении домой Энди придумал коктейль Голубая лагуна.

Коктейль Голубая лагуна

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

20 мл – ликер Блю Кюрасао

50 мл – водка

140 мл – спрайт

10 мл – сок лайма

150 г – лед кубиками

один ломтик ананаса

Готовим коктейль

Насыпать в высокий стакан лед. Налить водку, ликер и сок лайма. Долить стакан доверху газировкой и аккуратно перемешать, не выпуская много газа. Украсить край стакана ломтиком ананаса, вставить коктейльную трубочку.

Совет для большей красоты коктейля: в приготовленный налейте немного Блю Кюрасао. Наливайте аккуратно, по бортику бокала. Ликер опустится на дно, создав голубые разводы.

Здесь найдете рецепт коктейля "Мятный джулеп", который обожали герои романа "Великий Гетсби".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться