Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Коктейльная пЬятница: что выпить, когда душа требует сумасшествия и джаза

13 ноября, 17:22

Можно представить себя героями фильма "Великий Гэтсби" в их бурных 1920-х и выпить их любимый "Мятный джулеп"

Пятница. Заслуженный отдых. Пора себя побаловать, в меру, конечно. Предлагаем вам разнообразить релакс и приготовить, а потом и попробовать коктейль "Мятный джулеп". Именно он упоминается в книге Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Да-да, мы помним, что в фильме Джей Гэтсби пил не этот коктейль, он пил роскошное шампанское. Сейчас напомним.

И зная, каким герой Ди Каприо был пронырой, можно предположить, что "для дела" он был готов на все. Тем более герои романа "Великий Гэтсби" – Том и Дэйзи – об этом коктейле хорошо знали. И если бы этому парню предложили не элитное игристое, то "Мятный джулеп" он бы его тоже "потянул".

Фото: Instagram/carolinaverbena

Интересно, что в те времена его подавали в жестяных стаканчиках – сейчас, если учитывать все каноны, "Мятный джулеп" нужно пить именно из такой посуды.

Этот освежающий коктейль был рожден на юге США в XIX веке. Точная дата его появления неизвестна. Но известно, что первыми его стали пить владельцы хлопковых плантаций, охлаждаясь под знойным солнцем. Стать невероятно популярным и войти в классику коктейльной истории "Мятному джулепу" помогли скачки. В те времена скачки "Кентукки дерби" были очень престижными, а наблюдавшим за ними толстосумам предлагали этот прохладный алкогольный напиток.

Ну что, начнем приготовление.

Коктейль "Мятный джулеп"

Фото: Instagram/willmixit
  • 80 мл бурбона
  • 10-12 веточек мяты (нам понадобятся только листья)
  • 2 ч. л. сахара
  • 3 ч. л. воды
  • Колотый лед (столько, чтобы полностью заполнить емкость для коктейля)

Как приготовить коктейль

  1. В емкость насыпьте сахар и растворите в 3 ч. л. воды.
  2. Листья мяты разомните в сладкой воде. В классическом рецепте указывается, что делать это надо серебряной ложкой.
  3. Листья можно вытянуть или оставить на дне – дело вкуса.
  4. Наполните стакан льдом на 2/3. Налейте бурбон. Когда он полностью стечет, перемешайте коктейль. После этого досыпьте льда так, чтобы стакан был полон.
  5. Украсьте коктейль листочками мяты и долькой лайма.

Некоторые ценители могут заявить – ну почему так просто? Это и все ингредиенты? Возможно, они правы. Но "Мятный джулеп" – коктейль с историей. Это классика. Так почему бы не провести время в его компании и не поговорить о ярких и изысканных 20-х годах прошлого века и о страстях, которые бушевали тогда в Америке?

А для разнообразия – и если "Мятного джулепа" будет мало – найдите рецепт коктейля "Маргарита" и "Текилы санрайз".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд" Коктейль "Космополитен": классический рецепт приготовления Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты
Ди Каприо коктейль Великий Гэтсби
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять