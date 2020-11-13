Коктейльная пЬятница: что выпить, когда душа требует сумасшествия и джаза

Можно представить себя героями фильма "Великий Гэтсби" в их бурных 1920-х и выпить их любимый "Мятный джулеп"

Пятница. Заслуженный отдых. Пора себя побаловать, в меру, конечно. Предлагаем вам разнообразить релакс и приготовить, а потом и попробовать коктейль "Мятный джулеп". Именно он упоминается в книге Фицджеральда "Великий Гэтсби".

Да-да, мы помним, что в фильме Джей Гэтсби пил не этот коктейль, он пил роскошное шампанское. Сейчас напомним.

И зная, каким герой Ди Каприо был пронырой, можно предположить, что "для дела" он был готов на все. Тем более герои романа "Великий Гэтсби" – Том и Дэйзи – об этом коктейле хорошо знали. И если бы этому парню предложили не элитное игристое, то "Мятный джулеп" он бы его тоже "потянул".

Фото: Instagram/carolinaverbena

Интересно, что в те времена его подавали в жестяных стаканчиках – сейчас, если учитывать все каноны, "Мятный джулеп" нужно пить именно из такой посуды.

Этот освежающий коктейль был рожден на юге США в XIX веке. Точная дата его появления неизвестна. Но известно, что первыми его стали пить владельцы хлопковых плантаций, охлаждаясь под знойным солнцем. Стать невероятно популярным и войти в классику коктейльной истории "Мятному джулепу" помогли скачки. В те времена скачки "Кентукки дерби" были очень престижными, а наблюдавшим за ними толстосумам предлагали этот прохладный алкогольный напиток.

Ну что, начнем приготовление.

Коктейль "Мятный джулеп"

Фото: Instagram/willmixit

80 мл бурбона

10-12 веточек мяты (нам понадобятся только листья)

2 ч. л. сахара

3 ч. л. воды

Колотый лед (столько, чтобы полностью заполнить емкость для коктейля)

Как приготовить коктейль

В емкость насыпьте сахар и растворите в 3 ч. л. воды. Листья мяты разомните в сладкой воде. В классическом рецепте указывается, что делать это надо серебряной ложкой. Листья можно вытянуть или оставить на дне – дело вкуса. Наполните стакан льдом на 2/3. Налейте бурбон. Когда он полностью стечет, перемешайте коктейль. После этого досыпьте льда так, чтобы стакан был полон. Украсьте коктейль листочками мяты и долькой лайма.

Некоторые ценители могут заявить – ну почему так просто? Это и все ингредиенты? Возможно, они правы. Но "Мятный джулеп" – коктейль с историей. Это классика. Так почему бы не провести время в его компании и не поговорить о ярких и изысканных 20-х годах прошлого века и о страстях, которые бушевали тогда в Америке?

А для разнообразия – и если "Мятного джулепа" будет мало – найдите рецепт коктейля "Маргарита" и "Текилы санрайз".

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