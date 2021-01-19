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Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Сегодня, 11:54

Больше овощных супов и зелени, забудьте о копченом и алкоголе

Праздники достойно прошли, впечатления и воспоминания остались, как и реальная нагрузка на наш организм. Речь идет о большом количестве хоть и вкусной, но не всегда полезной еде, об алкоголе и сладостях. Пора начинать "разгружаться" с помощью детокс-супов и детокс-напитков, а еще особое внимание обратить на то, что поможет восстановлению печени. Вместе с диетологом Аленой Черниковой составили меню полезных продуктов для печени, также укажем, от каких продуктов нужно отказаться.

Фото: Алена Черникова, диетолог

"После праздников организм сам подсказывает нам, что пора отдохнуть от вредной еды, переключиться на более легкую и здоровую пищу. Есть нужно стараться 5 раз в день, а еду готовить на пару, варить и измельчать. Если есть такая необходимость, то можно пропить Витамины А, С, В1, В12, В9, РР, К. Конечно же, после приема у врача", – говорит Алена Черникова.

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Что поможет нашей печени

Фото: Pixabay

Молочные супы, кефир, простокваша

Молочные продукты как бы "впитывают" токсины (в том числе вещества, попадающие в организм с загрязненным воздухом) и выводят их.

Супы на овощном бульоне с крупами, каши цельнозерновые, хлеб черный

Для улучшения усвоения питательных веществ и механического уменьшения воздействия на слизистую.

Отварное нежирное мясо, отварная рыба нежирных сортов

Обеспечивает достаточное количество необходимого белка.

Не кислые ягоды, зелень

Качественная клетчатка, помогает работе кишечника.

Серые корнеплоды (морковь, свекла)

Усиливают перистальтику кишечника.

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Что нужно ограничить, чтобы помочь нашей печени и не перегружать организм

Фото: Depositphotos

  • Творог до 200 г в день
  • Мед и сахар до 70 г в день
  • Растительное масло до 20-30 г в день
  • Яйцо 1 в день
  • Соль до 10 г в день

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Что нужно исключить совсем, чтобы помочь печени

Фото: Depositphotos

  • Алкоголь
  • Субпродукты птицы
  • Бобовые
  • Грибы
  • Жирное мясо и рыбу
  • Острое, копченое
  • Консервы
  • Газированные напитки
  • Шоколад
  • Кондитерские кремы

А здесь читайте о продуктах, которые нельзя есть на ночь.

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