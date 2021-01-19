Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как согреться во время морозов на улице, дома и в офисе – советы кардиолога

Сегодня, 12:57

Алкоголь согреться не поможет, а вот теплая пища и правильная одежда – да

В холодное время года, как и при резких перепадах температуры, мы все хотим согреться, но далеко не все знают, что нужно делать и как правильно согреваться. Кто-то предпочитает согреваться с помощью завтраков, кто-то как можно теплее одевается. И для того, чтобы не навредить здоровью, стоит обратить внимание на распространенные мифы о том, как можно согреться в холодное время. Вместе с врачом-кардиологом Ириной Зражевской разберем эти мифы и узнаем рекомендации – как правильно согреваться зимой.

Фото: Ирина Зражевская, кардиолог

"Самый распространенный миф и опасный, и о нем я подробней скажу ниже, – это то, что алкоголь помогает согреться. С увеличением диаметра сосудов при употреблении алкогольных напитков, увеличивается и отдача тепла. Согласно медицинским исследованиям, 85% опасных обморожений происходят именно в случаях сильного алкогольного опьянения", – говорит кардиолог Ирина Зражевская.

Фото: freepik.com

Миф 1: С понижением температуры воздуха, понижается температура тела.

Стоит отметить, что изначально утверждение о том, что на морозе человек должен греться, не является правильным.

В холодное время человеку не обязательно греться, нужно лишь сохранять то тепло, которое дает нам организм – человек это теплокровное создание, т.е. у нас постоянная температура тела, которая не такая уж и низкая.

И все же тепло способно покидать наш организм довольно быстро. Это обычно происходит при высокой влажности воздуха – такой воздух имеет лучшую теплопроводность, чем сухой.

Человек теряет тепло своего тела намного быстрее при снегопаде, и температура воздуха при этом может быть всего -1 градус, и все из-за влажного воздуха.

При снегопаде, когда на улице -1 градус, вы за 5 минут теряете столько же тепла, сколько в ясную погоду при температуре – 10 градусов целых 15 минут.

Читайте также:
Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

Миф 2: Алкоголь поможет согреться.

Горячительные напитки еще ни разу никого не согревали в мороз, скорее наоборот – охлаждали. Все это потому, что спирт в организме расширяет периферические кровеносные сосуды, включая те, что под кожей человека.

С увеличением диаметра сосудов, увеличивается и отдача тепла. Согласно медицинским исследованиям, 85% опасных обморожений происходят именно в случаях сильного алкогольного опьянения.

Читайте также:
Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Миф 3: Когда холодно, одежда и обувь должны сидеть впритык.

Организм нагревает плотно надетую одежду, и та, в свою очередь, вне зависимости от материала, почти сразу отдает тепло.

А если между кожей тела и одеждой есть слой воздуха, то этот воздух накапливает тепло и сохраняет его надолго, а значит, процесс отдачи воздуха в окружающую среду существенно замедляется.

Стоит также отметить, что нужно надевать ту одежду, в которой вы не вспотеете, так как влажный воздух обладает большей теплопроводностью, чем сухой лучше, т.е. если вы будете потеть, вы начнете быстрее терять тепло вашего тела.

Миф 4: Чтобы согреться, нужно подержать замерзшие части тела у камина, огня, радиатора или под горячей водой.

Делать это не стоит потому, что резкое повышение температуры вызывает гибель клеток, и в результате вы можете заметить на вашей замерзшей части очаг некроза.

Если вы замерзли, температуру тела стоит восстановить постепенно, К примеру, можно подержать замершую часть тела в холодной воде (ее температура всегда выше, чем на улице). Далее можете сделать воду чуть теплее и так далее. А чтобы согреть организм изнутри, поешьте теплую пищу и попейте теплый чай.

Читайте также:
Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог

Как согреться в холодном доме

  1. В своем доме проще всего согреться, если одеться потеплее. Обувь желательно носить из натуральных материалов. Например, носите шерстяные носки, тапочки из натурального материала (овечья шерсть, к примеру), свитер, термобелье.
  2. Если в доме недостаточно тепло, включите обогреватель, но он сушит воздух, поэтому желательно иметь в доме увлажнитель воздуха – зимой, особенно в мороз, воздух более сухой, чем летом. Еще лучше (если есть возможность) используйте коврик с подогревом, так как он не сушит воздух так, как это делает обогреватель.
  3. Перед тем, как вы наденете ту или иную вещь, можете ее подогреть с помощью фена. Главное помнить, что фен нельзя накрывать.
  4. Старайтесь больше двигаться. Можете, например, сделать уборку в доме (желательно также протереть полы, чтобы повысить влажность воздуха). Делайте зарядку, танцуйте под музыку и т.д.

Что необходимо организму в холод

Фото: freepik.com

  1. Пейте теплый чай, желательно имбирный или с корицей – на 1 стакан воды 1-см кусочек корня имбиря, чайная ложка меда и долька лимона. Корень имбиря нужно очистить от кожуры и мелко нарезать. Далее добавьте имбирь в кипящую воду, выключите плиту и оставьте на 7-10 минут. Добавьте мед и лимон.
  2. Овсянка – пища, богатая углеводами. Это значит, что у вашего организма будет больше энергии себя обогреть. Кроме этого, стоит отметить, что овсяная каша невероятно полезна.
  3. Если готовить пищу в духовке, то вы не только полакомитесь теплой едой, но и воздух от плиты прогреется.
  4. Можете сделать горчичную ванну для ног. Вам нужно 2 ст. ложки сухой горчицы на 1 литр горячей воды и 5 капель эфирного масла гвоздики и корицы. Погрузите ноги в раствор на 20 минут.
  5. Почувствовали холод – поели горсть орехов. Продукты, содержащие полезные жиры, помогают организму регулировать температуру. Если в рационе человека не хватает жиров – он быстрее мерзнет.

Что делать, если холодно в офисе?

  1. Носите свободную одежду, так как облегающая может препятствовать свободному кровообращению.
  2. Согреться на работе вам поможет чай, кофе или какао. Старайтесь не пить сильно крепкий напиток, а чай желательно пить с лимоном и сахаром. Также можете заварить себе шиповник и при возможности добавить лимон.
  3. Чаще вставайте с кресла и немного разминайтесь. Можете вместо лифта пойти по лестницам – физические упражнения не бывают лишними.
  4. Подержите руки под теплой водой. Вы заметите, как тепло воды расходится по вашему телу.
  5. В обед желательно поесть теплый суп, и лучше не жирный. Если вы будете сыты, вы надолго забудете о холоде, так как будете меньше мерзнуть.

Как согреться на улице?

Фото: Pixabay

  1. Конечности нужно всегда держать в тепле. Человек начинает замерзать, когда становится холодно пальцам ног и рук, на которых много нервных окончаний. Эти нервные окончания, при холоде, посылают сигнал "холодно". Надевайте теплые носки и перчатки. Не забывайте про голову, которую также нужно держать в тепле.
  2. Старайтесь больше двигаться, разгоняя кровь.
  3. Старайтесь не нервничать и не переживать по мелочам. Дело в том, что когда человек испытывает сильные негативные эмоции, то кровь начинает приливать к мозгу, и пока в вашей голове "пожар", все остальные части тела мерзнут.
  4. Обнимайте друг друга – тепло тел согревает. Кроме этого, выделяется гормон окситоцин – он способен снизить стресс и кровяное давление.

Тут узнаете о продуктах, от которых нужно отказаться во время завтрака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 рецептов детокс-чая и напитков, которые помогут прийти в форму Не ешьте эти продукты на ночь - будете здоровее и сон станет крепче Как прийти в форму после праздников: пять простых правил Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе С чего начинается здоровое утро: диетолог раскрывает секреты
температура тепло холод чай организм воздух суп мифы холодно как согреться
Реклама

Новости партнеров

Давненько: Билык рассказала всю правду о своем муже и Могилевской
Давненько: Билык рассказала всю правду о своем муже и Могилевской
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Приступы не прекращались: беременная супруга Павлика в больнице
Приступы не прекращались: беременная супруга Павлика в больнице
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе

Популярные статьи

Сегодня, 12:57Здорово

Как согреться во время морозов на улице, дома и в офисе – советы кардиолога

Сегодня, 11:04Events

Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 10:01Events

Крещение-2021: самые сильные молитвы

Сегодня, 09:31Фаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

Сегодня, 09:07Фаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

Сегодня, 01:44Events

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

Вчера, 22:05Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 15:51Events

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Вчера, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Вчера, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Вчера, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:03Звездно

У кого лучше: Тодоренко с Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса

17 январяФаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

17 январяПсихо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять