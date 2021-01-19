Как согреться во время морозов на улице, дома и в офисе – советы кардиолога

Алкоголь согреться не поможет, а вот теплая пища и правильная одежда – да

В холодное время года, как и при резких перепадах температуры, мы все хотим согреться, но далеко не все знают, что нужно делать и как правильно согреваться. Кто-то предпочитает согреваться с помощью завтраков, кто-то как можно теплее одевается. И для того, чтобы не навредить здоровью, стоит обратить внимание на распространенные мифы о том, как можно согреться в холодное время. Вместе с врачом-кардиологом Ириной Зражевской разберем эти мифы и узнаем рекомендации – как правильно согреваться зимой.

Фото: Ирина Зражевская, кардиолог

"Самый распространенный миф и опасный, и о нем я подробней скажу ниже, – это то, что алкоголь помогает согреться. С увеличением диаметра сосудов при употреблении алкогольных напитков, увеличивается и отдача тепла. Согласно медицинским исследованиям, 85% опасных обморожений происходят именно в случаях сильного алкогольного опьянения", – говорит кардиолог Ирина Зражевская.

Фото: freepik.com

Миф 1: С понижением температуры воздуха, понижается температура тела.

Стоит отметить, что изначально утверждение о том, что на морозе человек должен греться, не является правильным.

В холодное время человеку не обязательно греться, нужно лишь сохранять то тепло, которое дает нам организм – человек это теплокровное создание, т.е. у нас постоянная температура тела, которая не такая уж и низкая.

И все же тепло способно покидать наш организм довольно быстро. Это обычно происходит при высокой влажности воздуха – такой воздух имеет лучшую теплопроводность, чем сухой.

Человек теряет тепло своего тела намного быстрее при снегопаде, и температура воздуха при этом может быть всего -1 градус, и все из-за влажного воздуха.

При снегопаде, когда на улице -1 градус, вы за 5 минут теряете столько же тепла, сколько в ясную погоду при температуре – 10 градусов целых 15 минут.

Миф 2: Алкоголь поможет согреться.

Горячительные напитки еще ни разу никого не согревали в мороз, скорее наоборот – охлаждали. Все это потому, что спирт в организме расширяет периферические кровеносные сосуды, включая те, что под кожей человека.

С увеличением диаметра сосудов, увеличивается и отдача тепла. Согласно медицинским исследованиям, 85% опасных обморожений происходят именно в случаях сильного алкогольного опьянения.

Миф 3: Когда холодно, одежда и обувь должны сидеть впритык.

Организм нагревает плотно надетую одежду, и та, в свою очередь, вне зависимости от материала, почти сразу отдает тепло.

А если между кожей тела и одеждой есть слой воздуха, то этот воздух накапливает тепло и сохраняет его надолго, а значит, процесс отдачи воздуха в окружающую среду существенно замедляется.

Стоит также отметить, что нужно надевать ту одежду, в которой вы не вспотеете, так как влажный воздух обладает большей теплопроводностью, чем сухой лучше, т.е. если вы будете потеть, вы начнете быстрее терять тепло вашего тела.

Миф 4: Чтобы согреться, нужно подержать замерзшие части тела у камина, огня, радиатора или под горячей водой.

Делать это не стоит потому, что резкое повышение температуры вызывает гибель клеток, и в результате вы можете заметить на вашей замерзшей части очаг некроза.

Если вы замерзли, температуру тела стоит восстановить постепенно, К примеру, можно подержать замершую часть тела в холодной воде (ее температура всегда выше, чем на улице). Далее можете сделать воду чуть теплее и так далее. А чтобы согреть организм изнутри, поешьте теплую пищу и попейте теплый чай.

Как согреться в холодном доме

В своем доме проще всего согреться, если одеться потеплее. Обувь желательно носить из натуральных материалов. Например, носите шерстяные носки, тапочки из натурального материала (овечья шерсть, к примеру), свитер, термобелье. Если в доме недостаточно тепло, включите обогреватель, но он сушит воздух, поэтому желательно иметь в доме увлажнитель воздуха – зимой, особенно в мороз, воздух более сухой, чем летом. Еще лучше (если есть возможность) используйте коврик с подогревом, так как он не сушит воздух так, как это делает обогреватель. Перед тем, как вы наденете ту или иную вещь, можете ее подогреть с помощью фена. Главное помнить, что фен нельзя накрывать. Старайтесь больше двигаться. Можете, например, сделать уборку в доме (желательно также протереть полы, чтобы повысить влажность воздуха). Делайте зарядку, танцуйте под музыку и т.д.

Что необходимо организму в холод

Фото: freepik.com

Пейте теплый чай, желательно имбирный или с корицей – на 1 стакан воды 1-см кусочек корня имбиря, чайная ложка меда и долька лимона. Корень имбиря нужно очистить от кожуры и мелко нарезать. Далее добавьте имбирь в кипящую воду, выключите плиту и оставьте на 7-10 минут. Добавьте мед и лимон. Овсянка – пища, богатая углеводами. Это значит, что у вашего организма будет больше энергии себя обогреть. Кроме этого, стоит отметить, что овсяная каша невероятно полезна. Если готовить пищу в духовке, то вы не только полакомитесь теплой едой, но и воздух от плиты прогреется. Можете сделать горчичную ванну для ног. Вам нужно 2 ст. ложки сухой горчицы на 1 литр горячей воды и 5 капель эфирного масла гвоздики и корицы. Погрузите ноги в раствор на 20 минут. Почувствовали холод – поели горсть орехов. Продукты, содержащие полезные жиры, помогают организму регулировать температуру. Если в рационе человека не хватает жиров – он быстрее мерзнет.

Что делать, если холодно в офисе?

Носите свободную одежду, так как облегающая может препятствовать свободному кровообращению. Согреться на работе вам поможет чай, кофе или какао. Старайтесь не пить сильно крепкий напиток, а чай желательно пить с лимоном и сахаром. Также можете заварить себе шиповник и при возможности добавить лимон. Чаще вставайте с кресла и немного разминайтесь. Можете вместо лифта пойти по лестницам – физические упражнения не бывают лишними. Подержите руки под теплой водой. Вы заметите, как тепло воды расходится по вашему телу. В обед желательно поесть теплый суп, и лучше не жирный. Если вы будете сыты, вы надолго забудете о холоде, так как будете меньше мерзнуть.

Как согреться на улице?

Фото: Pixabay

Конечности нужно всегда держать в тепле. Человек начинает замерзать, когда становится холодно пальцам ног и рук, на которых много нервных окончаний. Эти нервные окончания, при холоде, посылают сигнал "холодно". Надевайте теплые носки и перчатки. Не забывайте про голову, которую также нужно держать в тепле. Старайтесь больше двигаться, разгоняя кровь. Старайтесь не нервничать и не переживать по мелочам. Дело в том, что когда человек испытывает сильные негативные эмоции, то кровь начинает приливать к мозгу, и пока в вашей голове "пожар", все остальные части тела мерзнут. Обнимайте друг друга – тепло тел согревает. Кроме этого, выделяется гормон окситоцин – он способен снизить стресс и кровяное давление.

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