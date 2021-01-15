Вы неправильно готовите рис – 7 главных ошибок

Его нужно не просто промыть, но и просушить. А лучшая приправа для него – соевый соус

Рассыпчатый, безупречно приправленный, ароматный рис с овощами. Или с мясом. Или с яйцом. Может показаться, что приготовить это очень просто. Главное – специальная сковорода и качественные продукты. Но это не совсем так. Во-первых, нужно выбирать правильный сорт риса, желательно не бурого. Во-вторых, нужно правильно его перемешивать во время приготовления. В общем, вы убедитесь, что жареный рис требует сноровки. Ниже собраны главные ошибки, которые допускаются во время его приготовления. Ну и конечно, будем их исправлять.

Жареный рис с овощами Фото: Depositphotos

Ошибка №1. Неправильный рис

Чтобы ваш жареный рис был невероятным, выбирайте длиннозерный или Жасмин. Эти вида риса хорошо сохраняют свою текстуру во время термичной обработки.

Ошибка №2. Подготовка риса к приготовлению

Ведь от этого тоже много зависит. Конечно, перед готовкой мы все его тщательно промываем, чтоб избавиться от излишков крахмала. Но есть еще один секрет: после того, как рис промыт, его нужно просушить. Желательно на противне в духовке. И потом дать ему остыть в течение часа.

Ошибка №3. Неправильная посуда

Если в вашем доме жареный рис с овощами или мясом – еда привычная, то нужно обязательно приобрести сковороду. Жароустойчивую с высокими бортами. Или специальную – вок – конусовидной формы.

Ошибка №4. Не то масло при жарке

Если говорить о правильном жареном рисе, то его советуют готовить на кунжутном масле. Если такого масла в доме нет, то эксперты советуют готовить на привычном растительном с обязательным добавлением небольшого количества сливочного масла. Так рис лучше раскроет свой вкус.

Ошибка №5. Замешкались с ингредиентами

Рис готовиться быстро – это факт. Как только вы его обжарили в масле и добавили воды, чтобы протушить – он практически готов. Ну а если вы готовите его с овощами или мясом, то их нужно подготовить заранее. Следует запомнить, что убирать рис с огня на полпути – глубочайшая ошибка. Он станет или слишком сухим, или не будет рассыпчатым. То есть дополнительные ингредиенты блюда должны быть на чеку.

Ошибка №6. Не умеем правильно помешивать

Это тоже важно. Чтобы готовый рис не потерял своей текстуры и не слипался, его нужно интенсивно помешивать в сковороде. Важно: мешать нужно снизу вверх и ни в коем случае не давить на рис лопаткой.

Ошибка №7. Приправляем не тем, чем нужно

Конечно, здесь дело вкуса. Кто-любит поострей, кто-то пикантней. Но главный соус для риса – это соевый. С ним тоже могут быть трудности: на 200 граммов риса рекомендуют добавлять не больше 2 чайных ложек соуса. Иначе – рис может стать коричневым и очень соленым.

По материалам Mashed.com.

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