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Не ешьте эти продукты на ночь – будете здоровее и сон станет крепче

Сегодня, 18:45

Колбаса, кофе и алкоголь под строгим запретом

Пока мы продолжаем праздновать и колдовать на кухне, наш организм получает серьезный удар от количества съеденного. Но весна не за горами, и о своем здоровье и стройности пора думать уже сейчас. Начнем с продуктов, которые категорически нельзя есть на ночь. Ну и днем их количество тоже стоит сократить. Специально для нас нутрициолог Яна Легеза составила список таких продуктов.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Продукты, которые нельзя есть на ночь

Фото: Pixabay

Жареное мясо, бекон, колбасы

Жирный, сложно перевариваемый продукт и активность желудка вызовет затруднения с засыпанием. Также аминокислота – тирозин – активирует деятельность мозга, что тоже плохо скажется на качестве сна. Копченость и дополнительная соль в колбасах могут дать утреннюю отечность.


Продукты junk food

То есть калорийная пища с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. К ним относятся: картошкам фри, бургеры, попкорн, чипсы и так далее.

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Десерты и мороженое

Сладости повышают уровень инсулина в крови, что не очень хорошо для ночного приема пищи. Все быстрые углеводы больше рекомендованы с утра.

Сухофрукты

Они содержат много сахара и клетчатки, что может вызвать вздутие кишечника. Это не даст хорошо заснуть.

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Макаронные, хлебобулочные изделия, пицца

Содержат глютен и крахмал, тяжелы для переваривания, повышают сахар в крови.

Бобовые

Вызывают вздутие кишечника и могут вызвать дискомфорт ночью.

Кофе, черный чай, алкоголь

Кофе негативно влияет на ваши биоритмы, ферменты, которые содержаться в чае вызывают беспокойство, а алкоголь не даст вам нормально выспаться.

Что можно съесть на ночь

Фото: freepik.com

Продукты, богатые аминокислотами. Они будут укреплять действие соматотропного гормона – мясо, рыба, яйца, морепродукты, овощи. Не часто можно каши, необработанные промышленно.

А здесь собраны рецепты детокс-супов, которые помогут очистить организм.

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