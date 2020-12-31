Горшочек, вари! Рецепты блюд на Новый год в мультиварке
От салатов и горячих блюд до десертов
Если вдруг вы не успеваете с мясными блюдами на Новый год или совсем не осталось времени на праздничные десерты, то можно воспользоваться мультиваркой, при ее наличии. Ниже собраны 5 рецептов для новогоднего стола.
Салат "Новогодний"
Ингредиенты
- 4 шт. – картофель
- 2 шт. – морковь
- по 1 шт. – огурец соленый, огурец свежий
- 180 г – ветчина
- 5 ст. л. – зеленый горошек
- соль – по вкусу
- майонез для заправки
Способ приготовления
- Отварить в мультиварке на пару неочищенные картофель и морковь.
- Остудить. Очистить. Все продукты порезать кубиками.
- Добавить горошек. Перемешать.
- Посолить по вкусу. Заправить майонезом.
Куриные грудки с овощами
Ингредиенты
- 2 шт. – грудки
- 2 шт. – помидор
- 1 шт. – луковица
- 50 г – сыр
- соль, перец, специи по вкусу
- свежая зелень для украшения
Способ приготовления
- В грудках сделать надрезы, поперчить, посолить, добавить специи.
- Лук нарезать полукольцами. Помидоры – слайсами.
- В прорези грудки добавить помидоры, сыр и лук.
- Установить режим выпечки. Чашу мультиварки смазать маслом.
- Готовую курицу украсить зеленью.
Запеченное филе семги со сливками
Ингредиенты
- филе семги (в зависимости от количества гостей)
- 200 мл – сливки 10%
- желток яйца
- зелень
- цедра лимона
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Рыбу посолить, поперчить, добавить специи за пару часов до приготовления.
- Сливки и желток смешивать, добавить соль, нарубленную зелень, цедру лимона.
- Залить филе соусом.
- Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.
Картофель "Деликато"
Ингредиенты
- 700 г – картофель
- 1 шт. – лук
- 1 ч. л – сушеный укроп
- 35 г – сыр
- 20 г – сливочное масло
- в тарелку – зелень петрушки
Соус
- 1/2 ст. – вода
- 1/2 ч. л. – соль
- 1 ст. л. – кетчуп
Способ приготовления
- В чашу мультиварки положить кусочки сливочного масла.
- Лук порезать на кольца шириной 3 мм.
- Картофель порезать на ломтики шириной 6-8 мм.
- Выложить ломтики в чашу по кругу. Положить кольца лука между ломтиками картофеля.
- Половину сыра порезать на кусочки, а остальную натереть. Кусочки сыра положить между ломтиками картофеля. Посыпать сухим укропом.
- Приготовить соус, смешав все ингредиенты. Вылить в чашу.
- Сверху посыпать тертым сыром. Готовить на программе "Экспресс".
- Затем переставить чашу под крышку-гриль и запечь верхнюю корочку 10 минут при 175 градусов.
- Украсить зеленью.
"Медовик" в мультиварке
Для теста
- 350 г – мука
- 5 шт. – яйца
- 140 г – сахар
- 5 ст. л – мед
- 1 ч. л – разрыхлитель
- 1 ст. л – сливочное масло
- корица и соль по вкусу
Для крема
- 250 г – сливочное масло
- 200 г – вареное сгущенное молоко
- 400 г – сгущенное молоко
Для украшения
- 2 ст. л – сахар
- 200 мл – сливки 10%
- 1 ч. л – какао-порошок
Способ приготовления
- В просеянную муку добавить разрыхлитель, соль, щепотку корицы. Взбить яйца с сахаром (должна получиться пышная масса). Ввести мед. Так же взбивая, вводить понемногу муку.
- Переложить тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Выбрать программу "Выпечка". Выпекаем 1,5 часа.
- Взбить сливочное масло, добавить вареное сгущенное молоко, все взбить. Добавить сгущенное молоко и какао, снова взбить.
- Остывший бисквит разрезать на 5-6 коржей. Коржи смазать кремом, поставить в холодильник на 20 минут.
- Взбить до устойчивой пены сливки с сахаром и украсить торт. Сверху посыпать какао.
- Убрать в холодильник еще на 1 час.
Здесь собраны 8 небанальных рецептов на Новый год.
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