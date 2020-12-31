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Горшочек, вари! Рецепты блюд на Новый год в мультиварке

Сегодня, 08:30

От салатов и горячих блюд до десертов

Если вдруг вы не успеваете с мясными блюдами на Новый год или совсем не осталось времени на праздничные десерты, то можно воспользоваться мультиваркой, при ее наличии. Ниже собраны 5 рецептов для новогоднего стола.

Салат "Новогодний"

Фото: Іnstagram.com/yana.multivarka


Ингредиенты

  • 4 шт. – картофель
  • 2 шт. – морковь
  • по 1 шт. – огурец соленый, огурец свежий
  • 180 г – ветчина
  • 5 ст. л. – зеленый горошек
  • соль – по вкусу
  • майонез для заправки


Способ приготовления

  1. Отварить в мультиварке на пару неочищенные картофель и морковь.
  2. Остудить. Очистить. Все продукты порезать кубиками.
  3. Добавить горошек. Перемешать.
  4. Посолить по вкусу. Заправить майонезом.

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Куриные грудки с овощами

Фото: Іnstagram.com/kudriash_povarenok

Ингредиенты

  • 2 шт. – грудки
  • 2 шт. – помидор
  • 1 шт. – луковица
  • 50 г – сыр
  • соль, перец, специи по вкусу
  • свежая зелень для украшения

Способ приготовления

  1. В грудках сделать надрезы, поперчить, посолить, добавить специи.
  2. Лук нарезать полукольцами. Помидоры – слайсами.
  3. В прорези грудки добавить помидоры, сыр и лук.
  4. Установить режим выпечки. Чашу мультиварки смазать маслом.
  5. Готовую курицу украсить зеленью.

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Запеченное филе семги со сливками

Фото: Іnstagram.com/alenaleonidova

Ингредиенты

  • филе семги (в зависимости от количества гостей)
  • 200 мл – сливки 10%
  • желток яйца
  • зелень
  • цедра лимона
  • соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Рыбу посолить, поперчить, добавить специи за пару часов до приготовления.
  2. Сливки и желток смешивать, добавить соль, нарубленную зелень, цедру лимона.
  3. Залить филе соусом.
  4. Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Картофель "Деликато"

Фото: Іnstagram.com/yana.multivarka

Ингредиенты

  • 700 г – картофель
  • 1 шт. – лук
  • 1 ч. л – сушеный укроп
  • 35 г – сыр
  • 20 г – сливочное масло
  • в тарелку – зелень петрушки


Соус

  • 1/2 ст. – вода
  • 1/2 ч. л. – соль
  • 1 ст. л. – кетчуп

Способ приготовления

  1. В чашу мультиварки положить кусочки сливочного масла.
  2. Лук порезать на кольца шириной 3 мм.
  3. Картофель порезать на ломтики шириной 6-8 мм.
  4. Выложить ломтики в чашу по кругу. Положить кольца лука между ломтиками картофеля.
  5. Половину сыра порезать на кусочки, а остальную натереть. Кусочки сыра положить между ломтиками картофеля. Посыпать сухим укропом.
  6. Приготовить соус, смешав все ингредиенты. Вылить в чашу.
  7. Сверху посыпать тертым сыром. Готовить на программе "Экспресс".
  8. Затем переставить чашу под крышку-гриль и запечь верхнюю корочку 10 минут при 175 градусов.
  9. Украсить зеленью.

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"Медовик" в мультиварке

Фото: Іnstagram.com/receptiki_v_multivarke


Для теста

  • 350 г – мука
  • 5 шт. – яйца
  • 140 г – сахар
  • 5 ст. л – мед
  • 1 ч. л – разрыхлитель
  • 1 ст. л – сливочное масло
  • корица и соль по вкусу

Для крема

  • 250 г – сливочное масло
  • 200 г – вареное сгущенное молоко
  • 400 г – сгущенное молоко


Для украшения

  • 2 ст. л – сахар
  • 200 мл – сливки 10%
  • 1 ч. л – какао-порошок

Способ приготовления

  1. В просеянную муку добавить разрыхлитель, соль, щепотку корицы. Взбить яйца с сахаром (должна получиться пышная масса). Ввести мед. Так же взбивая, вводить понемногу муку.
  2. Переложить тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Выбрать программу "Выпечка". Выпекаем 1,5 часа.
  3. Взбить сливочное масло, добавить вареное сгущенное молоко, все взбить. Добавить сгущенное молоко и какао, снова взбить.
  4. Остывший бисквит разрезать на 5-6 коржей. Коржи смазать кремом, поставить в холодильник на 20 минут.
  5. Взбить до устойчивой пены сливки с сахаром и украсить торт. Сверху посыпать какао.
  6. Убрать в холодильник еще на 1 час.

Здесь собраны 8 небанальных рецептов на Новый год.

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