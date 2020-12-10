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Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 17:51

Сладкие блюда на Новый год-2021

Ни один новогодний стол не обходится без десертов. Тем более хозяин 2021 года – Металлический Бык – сладости обожает. Поэтому важно подойти со всей ответственностью к этой части праздника. Предлагаем рецепты вкусных десертов, которые понравятся как взрослым, так и детям. И помните, Бык очень любит, когда в десертах присутствуют фрукты и ягоды.

Торт "Йогуртовый персик"

Фото:Іnstagram.com/popo_pek

Ингредиенты

Для бисквита:

  • 300 г – сахара
  • 45 г – кокосовой стружки
  • 300 г – муки
  • 130 г – миндальной муки
  • 240 г – сливочного масла
  • 6 яиц
  • 130 г – молока
  • 16 г – разрыхлителя

Для суфле:

  • 500 г – йогурта
  • 500 г – сливок 33%
  • 150 г – сахарной пудры
  • 20 г – желатина

Для фруктового желе:

  • 12 г – желатина
  • 350 г – консервированных персиков
  • 1 ст.л. – сахара
  • 150 мл – воды


Как приготовить

  1. Сахар смешать с растопленным сливочным маслом. Вмешать яйца, затем все сухие ингредиенты. Добавить молоко. Разлить тесто в 2 кольца и выпекать при 140 °С до готовности. Готовые и остывшие коржи завернуть в пленку и убрать в холодильник на ночь.
  2. Пудру смешать с йогуртом. Желатин замочить в части сливок и растопить в микроволновке, добавить в йогурт. Остальные сливки взбить и вмешать в йогуртовую смесь.
  3. Коржи разделить каждый на 2 части. Выкладывать в кольцо с ацетатной пленкой коржи, чередуя с суфле и персиками. Убрать торт в холодильник до застывания.
  4. Нарезать персики для слоя желе. Выложить в сотейник вместе с желатином, сахаром и водой. Поварить 5 минут до полного растворения желатина. Вылить сверху на торт и убрать в холодильник до полного застывания.

Тирамису с апельсинами от Джейми Оливера

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Тирамису с апельсинами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 200 мл жирных сливок
  • 100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи
  • 100 г печенья савоярди
  • 150 мл горячего крепкого кофе
  • 50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса
  • 500 г сыра рикотта
  • 250 г сыра маскарпоне
  • 1 чайная ложка ванильной пасты
  • 3 столовые ложки жидкого меда
  • 1 апельсин или мандарин

Способ приготовления:

  1. Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне.
  2. Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону.
  3. Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом.
  4. Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем.
  5. В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада.
  6. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой цедрой.

Десерт "Черный лес"

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Десерт "Шварцвальд"
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны 25 %
  • 150 г вишни без косточек
  • 50 мл красного вина
  • Сахар – по вкусу
  • Шоколад – для украшения

Для шоколадного кекса:

  • 150 г муки
  • 225 г сливочного масла
  • 175 г сахара
  • 3 яйца
  • 3 столовых ложки молока
  • 50 г какао-порошка
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Испеките кекс: сливочное масло разотрите с сахаром и взбейте в пышную массу. Добавьте яйца по одному и еще раз взбейте.
  2. Влейте молоко, добавьте какао и перемешайте.
  3. Добавьте муку, просеянную вместе с разрыхлителем, и перемешайте тесто.
  4. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, выложите тесто и готовьте в режиме "Выпекание" в течение 60 минут. Кекс можно также испечь в форме, поставив ее в духовку на 40-50 минут при температуре 180 С.
  5. Подготовьте вишню: выложите ягоды в сковороду, добавьте немного сахара и вино. Уварите в течение 5-7 минут.
  6. Охлажденный кекс поломайте руками и выложите в стаканы. Сверху выложите вишню и полейте сиропом.
  7. На вишню выложите жирную сметану, посыпьте тертым шоколадом и украсьте вишенкой.

Персиковый десерт со взбитыми сливками

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Персиковый десерт
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для желе:

  • Консервированные персики – 480 мл
  • Персиковый сок
  • 1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

  • Сливки 35% – 200 мл
  • Сметана – 200 мл
  • Сахар – 3 ст.л.
  • 1 пакетик загустителя для сливок

Способ приготовления:

  1. Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
  2. Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
  3. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
  4. Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами, гранолой или безе.

Трайфл с клубникой

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Новогодний трайфл
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сахар – 1 стакан
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Коньяк – 50 мл

Для крема:

  • Молоко – 0,5 л
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Замороженные ягоды – по вкусу
  • Жидкий мед – 1 ст. л.
  • Шоколад – 30 г

Способ приготовления:

  1. Для бисквита нужно смешать все ингредиенты, вылить смесь на противень и поставить выпекать в духовку, разогретую на 180 градусов на 15 минут.
  2. Чтобы приготовить заварной крем, муку смешиваем с молоком, тщательно перемешивая. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Добавляем в нее молоко и яйца, помешивая. В момент, когда смесь хорошо нагреется, стоит добавить сахар. Позже добавляем смесь молока с мукой, которую мы подготовили ранее. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в нее сливочное масло, перемешиваем, пока оно не растопится и отставляем охлаждать.
  3. Теперь трайфл нужно собрать в стакане. Несколько кусочков бисквита кладем в стакан, добавляем немного ягод и коньяка, поливаем кремом и снова добавляем бисквит, снова поливаем кремом, а также медом и тертым шоколадом.

Шоколадно-апельсиновый мусс

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Шоколадный мусс
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Сахар – 2 ст. л.
  • Вода – 4 ст. л.
  • Коньяк – 2 ст. л.
  • Желтки 4-х яиц
  • Белки 4-х яиц
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Черный шоколад – 200 г
  • Апельсиновый фреш – 4 ст. л.
  • Цедра апельсина или лимона – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.
  2. Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.
  3. Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.
  4. Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.

Здесь найдете рецепты 5 невероятных десертов с яблоками.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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