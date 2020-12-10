Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов
Сладкие блюда на Новый год-2021
Ни один новогодний стол не обходится без десертов. Тем более хозяин 2021 года – Металлический Бык – сладости обожает. Поэтому важно подойти со всей ответственностью к этой части праздника. Предлагаем рецепты вкусных десертов, которые понравятся как взрослым, так и детям. И помните, Бык очень любит, когда в десертах присутствуют фрукты и ягоды.
Торт "Йогуртовый персик"
Ингредиенты
Для бисквита:
- 300 г – сахара
- 45 г – кокосовой стружки
- 300 г – муки
- 130 г – миндальной муки
- 240 г – сливочного масла
- 6 яиц
- 130 г – молока
- 16 г – разрыхлителя
Для суфле:
- 500 г – йогурта
- 500 г – сливок 33%
- 150 г – сахарной пудры
- 20 г – желатина
Для фруктового желе:
- 12 г – желатина
- 350 г – консервированных персиков
- 1 ст.л. – сахара
- 150 мл – воды
Как приготовить
- Сахар смешать с растопленным сливочным маслом. Вмешать яйца, затем все сухие ингредиенты. Добавить молоко. Разлить тесто в 2 кольца и выпекать при 140 °С до готовности. Готовые и остывшие коржи завернуть в пленку и убрать в холодильник на ночь.
- Пудру смешать с йогуртом. Желатин замочить в части сливок и растопить в микроволновке, добавить в йогурт. Остальные сливки взбить и вмешать в йогуртовую смесь.
- Коржи разделить каждый на 2 части. Выкладывать в кольцо с ацетатной пленкой коржи, чередуя с суфле и персиками. Убрать торт в холодильник до застывания.
- Нарезать персики для слоя желе. Выложить в сотейник вместе с желатином, сахаром и водой. Поварить 5 минут до полного растворения желатина. Вылить сверху на торт и убрать в холодильник до полного застывания.
Тирамису с апельсинами от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 200 мл жирных сливок
- 100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи
- 100 г печенья савоярди
- 150 мл горячего крепкого кофе
- 50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса
- 500 г сыра рикотта
- 250 г сыра маскарпоне
- 1 чайная ложка ванильной пасты
- 3 столовые ложки жидкого меда
- 1 апельсин или мандарин
Способ приготовления:
- Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне.
- Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону.
- Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом.
- Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем.
- В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада.
- Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой цедрой.
Десерт "Черный лес"
Ингредиенты:
- 200 г сметаны 25 %
- 150 г вишни без косточек
- 50 мл красного вина
- Сахар – по вкусу
- Шоколад – для украшения
Для шоколадного кекса:
- 150 г муки
- 225 г сливочного масла
- 175 г сахара
- 3 яйца
- 3 столовых ложки молока
- 50 г какао-порошка
- 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Испеките кекс: сливочное масло разотрите с сахаром и взбейте в пышную массу. Добавьте яйца по одному и еще раз взбейте.
- Влейте молоко, добавьте какао и перемешайте.
- Добавьте муку, просеянную вместе с разрыхлителем, и перемешайте тесто.
- Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, выложите тесто и готовьте в режиме "Выпекание" в течение 60 минут. Кекс можно также испечь в форме, поставив ее в духовку на 40-50 минут при температуре 180 С.
- Подготовьте вишню: выложите ягоды в сковороду, добавьте немного сахара и вино. Уварите в течение 5-7 минут.
- Охлажденный кекс поломайте руками и выложите в стаканы. Сверху выложите вишню и полейте сиропом.
- На вишню выложите жирную сметану, посыпьте тертым шоколадом и украсьте вишенкой.
Персиковый десерт со взбитыми сливками
Ингредиенты:
Для желе:
- Консервированные персики – 480 мл
- Персиковый сок
- 1 упаковка порошкового персикового желе
Для крема:
- Сливки 35% – 200 мл
- Сметана – 200 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- 1 пакетик загустителя для сливок
Способ приготовления:
- Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
- Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
- Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
- Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами, гранолой или безе.
Трайфл с клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
- Сахар – 1 стакан
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 4 шт.
- Ванилин – 1 пакетик
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Коньяк – 50 мл
Для крема:
- Молоко – 0,5 л
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г
- Ванилин – 1 пакетик
- Замороженные ягоды – по вкусу
- Жидкий мед – 1 ст. л.
- Шоколад – 30 г
Способ приготовления:
- Для бисквита нужно смешать все ингредиенты, вылить смесь на противень и поставить выпекать в духовку, разогретую на 180 градусов на 15 минут.
- Чтобы приготовить заварной крем, муку смешиваем с молоком, тщательно перемешивая. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Добавляем в нее молоко и яйца, помешивая. В момент, когда смесь хорошо нагреется, стоит добавить сахар. Позже добавляем смесь молока с мукой, которую мы подготовили ранее. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в нее сливочное масло, перемешиваем, пока оно не растопится и отставляем охлаждать.
- Теперь трайфл нужно собрать в стакане. Несколько кусочков бисквита кладем в стакан, добавляем немного ягод и коньяка, поливаем кремом и снова добавляем бисквит, снова поливаем кремом, а также медом и тертым шоколадом.
Шоколадно-апельсиновый мусс
Ингредиенты:
- Сахар – 2 ст. л.
- Вода – 4 ст. л.
- Коньяк – 2 ст. л.
- Желтки 4-х яиц
- Белки 4-х яиц
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Черный шоколад – 200 г
- Апельсиновый фреш – 4 ст. л.
- Цедра апельсина или лимона – 1 шт.
Способ приготовления:
- В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.
- Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.
- Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.
- Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.
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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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