Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд
Что приготовить на Новый год 2021
Новый год 2021 – год Металлического Быка. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, что символ Нового года не потерпит говядины ни в каком виде. А вот легкие закуски с большим количеством зелени – это правильный выбор. Ну и конечно, главный салат этого года – "Бычок".
Салат "Бычок"
- 2 шт. – картофель отварной
- 100 г – морковь по-корейски
- 3 шт. – яйца отварные
- 100 г – сыр
- 150-200 г – отварное куриное филе
- Майонез
- Зелень
Для украшения
- 2-3 шт. – морковь отварная
- 2 шт. – вареные яйца
- перец черный горошком
- гвоздика (пряность)
Как приготовить
- Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
- Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
- Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
- Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.
Украшаем салат "Бычок"
- Из моркови вырезаем рога и уши
- Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка
- Половина яйца – "мордочка"
- Гвоздика – "глаза"
- Перец – "нос"
Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
Основные:
- Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска
- Морская соль крупного помола – 1 ч. л.
Для маринада:
- Лимоны – 2 шт.
- Перец чили красный – 2 шт.
- Чеснок – 10 зубчиков
- Мята – 1 пучок
- Оливковое масло – 5 ст. л.
- Тмин – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200 °С.
- Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
- Листья мяты мелко порубить.
- Из лимонов выжать сок.
- Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
- В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
- Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
- Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.
Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом
Ингредиенты:
Для утки:
- Утка весом около 2-х кг
- 3-4 кислых зеленых яблока
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 500 г клюквы
- 200 г коричневого сахара
- 1 палочка корицы
- 5 бутонов гвоздики
- Цедра и сок одного лимона
- 180 г портвейна
Для рисового гарнира:
- 2 чашки риса басмати
- 4 чашки воды
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Цедра 1/2 лимона
- 1 головка чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 1 ч. л. морской соли
Способ приготовления:
- Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
- Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
- Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
- Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
- Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
- Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
- Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
- Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.
Жареная форель с зеленым салатом
Ингредиенты:
- 2 стейка форели
- Сок половины лайма
- Смесь перцев, соль
- Оливковое масло
Для салата:
- 200 г листьев мангольда
- Половина лайма
- 1 красная луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- Сок половины лайма
- 1/2 ч.л. жидкого меда
- Молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
- Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
- Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
- Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
- Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Ингредиенты:
- 4 шт. среднего картофеля
- 3 ст.л. дижонской горчицы
- 3 ст.л. жирных сливок
- 2 ст.л. молотых сухарей
- 150 г пармезана
- 1-2 полоски бекона
- 1/2 пучка зеленого лука или петрушки
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
- С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
- Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
- Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем.
- Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок.
- Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу.
- Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.
Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1/2 стакана сливок
- 1 яйцо
- Горсть сушеной клюквы
- 2 ст.л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Майоран – по вкусу
- Базилик – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень помыть, очистить от пленок и жира.
- Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
- Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
- Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
- Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС.
- Перед подачей закуску остудить.
Салат из свеклы, апельсинов и феты
Ингредиенты:
- 2 отварных или запеченных свеклы
- 1 вкусный апельсин
- 50 г листьев салата
- 100 г козьего сыра, брынзы или феты
- Горсть поджаренных грецких орехов
Для заправки:
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчица
- 1 ч.л. соуса бальзамик
- 2 ст.л. оливкового масла
- Щепотка черного перца
Способ приготовления:
- Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
- Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
- На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
- Распределить сверху козий сыр.
- Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
- Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.
Салат "Вальдорф" с курицей
Ингредиенты:
Для салата:
- 1 среднее яблоко, тонко нарезанное
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная
- 1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам
- 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
- 1/4 чашки желтого изюма
- 1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных
Для заправки:
- 3/4 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана майонеза
- сок 1/2 апельсина
- 1/4 чайной ложки соли
Способ приготовления:
- Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком.
- Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
- В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
- Аккуратно добавить заправку в салат.
- Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.
Быстрый "Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
- Крупные креветки – 400 г
- Салат романо (кочан) – 1 шт.
- Сыр пармезан тертый – 50 г
- Хлеб белый (крутоны)
- Лимон
- Масло оливковое
- Петрушка или укроп
- Соль, перец
Для соуса:
- Домашний майонез – 100 г
- Чеснок – 2 Зубчика
- Соус вустерский
- Лимон (сок)
- Перец черный молотый
- Соль морская
Способ приготовления:
- Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
- Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
- Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
- Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
- Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
- Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.
Желейный торт с бисквитом и фруктами
Ингредиенты:
- 3 апельсина
- 3 мандарина
- 150 г консервированных ананасов
- 1 небольшой банан
- 50 г желатина
- 1 пакетик ванильного сахара
- 900 г сметаны
- 1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита
- 3 яйца
- 1 ч. л. соды
- 200 г муки
Способ приготовления:
- Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита.
- Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180 °С. Остудите.
- Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см.
- Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками.
- Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите.
- Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте.
- Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом.
- Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.
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Холодный глинтвейн из красного вина
Ингредиенты:
- 1 л легкого красного вина
- 55 г (1/4 стакана) мелкого сахара
- 1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками
- 10 бутонов гвоздики
- 2 палочки корицы по 7 см
- 1 стручок ванили, разрезанный пополам
- 2 ст.л. ликера Куантро
- 8 шт. клубники, нарезанной
- Кусочки льда – для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
- Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится.
- Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
- Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
- Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.
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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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