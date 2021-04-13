Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов
От салатов и закусок до сладкой и соленой выпечки
Творог – один самых любимый наших продуктов. Мы рассказывали, с чем его полезнее есть, теперь предлагаем 10 разнообразных рецептов. И это не только выпечка, сладкая и соленая, еще – салаты и закуски. Так что если в доме есть творог – можно приступать.
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Кабачковые рулеты с курицей и творогом
Ингредиенты
- Кабачки – 2 шт.
- Куриное филе – 350 г
- Творог обезжиренный – 1 ст. л.
- Натуральный йогурт – 2 ст. л.
- Сыр – 50 г
- Зелень – 1 ст. л.
- Чеснок – 3 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок нарезать полосками по 0,5 см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, слегка смазать оливковым маслом, посолить.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
- Филе порезать тонкими полосками, отбить, посолить, поперчить.
- На остывшие кабачки выложить полоски куриного филе.
- В творог добавить йогурт, чеснок, рубленую зелень, соль и перец. Перемешать. Поверх филе выложить слой творожной начинки и присыпать тертым сыром.
- Скрутить рулетики и скрепить шпажками. Сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать 20-25 минут при 180 градусах.
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Творожно-сырные колечки
Ингредиенты
- Творог мелкозернистый – 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Твердый сыр – 150 г
- Рисовая мука – 12 ст. л.
Способ приготовления
- Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты. Тесто скатать и разделить на равные части. Вылепить колечки.
- Смазать белком. Выпекать 25 минут при 180 градусах.
Зеленый хачапури
Ингредиенты
- Творог 3% – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Тыквенная мука – 50 г
- Пшеничная мука – 30 г
Для начинки
- Сулугуни – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Творог – 90 г
- Прованские травы
Способ приготовления
- Для теста все смешать, руками сформировать лодочки. Запечь 15 минут при 180 градусах.
- Для начинки смешать все ингредиенты, выложить в лодочки и запечь еще около 10 минут.
- Подавать горячими.
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Салат с творогом и авокадо
Ингредиенты
- Творог – 50 г
- Авокадо – 1 шт.
- Черри – 5 шт.
- Руккола – 50 г
- Зелень, оливковое масло, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Помидоры порезать пополам, укроп и зелёный лук мелко нарезать. Чеснок почистить, пропустить через пресс.
- Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу.
- Томаты поместить в пластиковый бокс, высыпать на них чесночную заправку с зеленью, закрыть крышкой и хорошенько потрясти, чтобы томаты дали сок.
- Очистить от кожуры авокадо. Удалить косточку, порезать на кусочки произвольной формы.
- На тарелку выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и образовавшимся соком, авокадо. Сверху кусочками выложить творог.
Творожная плетенка
Ингредиенты
- Творог – 150 г
- Сахар – 80 г +10 г ванильного
- Соль – 1/8 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 40 г
- Мука пшеничная – 180 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Мак, грецкие орехи – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать сахар, соль, яйцо, масло, творог, пробить блендером до однородности.
- Просеять муку с разрыхлителем, замесить тесто. Оно должно получится мягкое, но не липкое.
- На пергаменте раскатать пласт, посыпать маком, рублеными орехами.
- Завернуть рулетом и разрезать на 3 полоски, отступая от края. Заплести косу разрезами вверх.
- Выпекать при 180 градусах до румяней корочки 30-40 минут.
Фаршированный картофель
Ингредиенты
- 6 средних картофелин
- 200 г творога
- 50 г сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу
- соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления
- Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.
- Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.
- Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.
- Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.
- Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.
Весенняя закуска из редиса
Ингредиенты
- 6-7 шт. редиса
- 3 яйца
- 1 плавленый сырок
- 1 ст. л. творога или сливочного сыра
- соль, черный перец
- 1/2 чайных ложки лимонного сока
- несколько веточек укропа
Рецепт приготовления
- Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой.
- Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке.
- Плавленый сырок натереть на терке.
- Зелень помыть и мелко порубить.
- Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать.
- Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.
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Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью
Ингредиенты
- 1 упаковка готового слоеного теста
- 300 г творога
- 50 г шпината
- 50 г щавеля
- 1 яйцо
- 1 яичный желток
- Соль
- Белый и черный кунжут
Рецепт приготовления
- Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
- Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
- Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
- Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.
Запеченные яблоки с творогом и изюмом
Ингредиенты
- 4 крупных яблока
- 200 г творога
- 1 ст. л. меда или сахара
- Горсть изюма
- Щепотка молотой корицы или ванилина
- Лимонный сок
Способ приготовления
- Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
- Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
- У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
- Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
- Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
- Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 ºС.
Тертый пирог с творогом
Ингредиенты
- мука – 200 г;
- сливочное масло – 70 г;
- сахар – 50 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сливки – 20 мл (можно заменить молоком).
Для начинки
- творог – 200 г;
- сливки – 40 мл;
- сахар – 50 г.
Способ приготовления
- Сливочное масло натереть на крупной терке в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Затем всыпать сахар, вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто.
- Переложить тесто в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут.
- Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Можно перебить блендером.
- Замерзшее тесто разделить на две половины. Форму 20 см (не больше) смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку.
- Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке от 25 до 45 минут.
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