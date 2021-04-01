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Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

Сегодня, 14:20

Все советы подтверждены долгой практикой и отличным результатом

В их адрес написано много хвалебного. Заслуженно? Бесспорно. Сырники остаются одним из самых популярных завтраков вместе с полезными утренними тостами. Но вот как приготовить действительно вкусные, чтобы были пышными, сочными и практически не чувствовалась мука? Это удается далеко не всем. Лиза Глинская, Владимир Ярославский, Дима Борисов, Светлана Мартыновская и Савва Либкин достигли в этом деле совершенства. Их лайфхаки найдете ниже.

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Владимир Ярославский, шеф-повар:

Фото: Владимир Ярославский, шеф-повар

Я всегда отжимаю творог от излишней влаги. Делаю это через полотенце, обычное, вафельное. Улетные сырники получаются из творога, который сделан из топленого молока. Еще один секрет – не перемешивать тесто для сырников долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обваляли в муке и обтрусили от лишнего – и вперед, жарить!.

Лиза Глинская, кондитер

Фото: Лиза Глинская, кондитер

Нужно обязательно протереть творог через сито, это придаст воздушности сырникам. Если у творога больше 5% жирности, при жарке они будут расплываться. Выбирайте творог посуше. Всегда добавляю одно яйцо и 2 желтка.

Евгений Клопотенко, шеф-повар

Фото: Евгений Клопотенко, шеф-повар

Я не смотрю на жирность, я смотрю на структуру творога. Он должен быть сухим. Я не беру зернистый творог, с ним сложно работать. С одно стороны я жарю 1 минуту, с другой – еще несколько минут. Если вы видите, что ваши сырники начинают пригорать, закончите приготовление в духовке. Хотите "прокачать" классический рецепт сырников, приготовьте их с маком.

Ольга Мартыновская, шеф-повар

Фото: Ольга Мартыновская, шеф-повар

Я люблю сырники из маминого домашнего творога. Никогда не перетираю его через сито – ложкой или вилкой. В сырники добавляю манку и оставляю на некоторое время, чтобы манка впитала творожную влагу. Тогда муку в сырники можно не добавлять. Свежие ягоды добавлять в тесто не рекомендую, иначе сырник не прожарится. Из свежих ягод приготовьте соус. Вкусно жарить сырники на кокосовом масле. Температура сковороды должна быть выше средней, чтобы образовалась корочка, но при этом они приготовились.

Дима Борисов, ресторатор

Фото: Дима Борисов, ресторатор

В идеале берите для сырников домашний или фермерский самый жирный творог. Изюм, если его добавляете, нужно обязательно залить кипяченой водой, дать постоять 5 минут. Затем промойте, подсушите. Взбейте желток с сахаром в однородную массу, добавьте творог, затем муку.

Савва Либкин, ресторатор, шеф-повар

Фото: Савва Либкин, шеф-повар, ресторатор

Советую добавлять в тесто немного апельсиновой цедры и ваниль. Жарьте на сковороде с толстым дном на оливковом масле.

    Здесь узнаете, с какими продуктами полезнее всего есть творог.

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