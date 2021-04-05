10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Для тех, кто знает толк во вкусе этого незаменимого продукта

Сыр – очень достойный ингредиент. Нет, он сам по себе достоин, но если есть его присутствие в еде – это вкусно всегда. А еще блюда с сыром достаточно часто попадают в список трендовых. В этой подборке найдете 10 действительно вкусных вариантов еды, в которых есть сыр разных видов. Выбирайте, пробуйте, ну и наслаждайтесь.

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Сабурани

Фото: instagram.com/love_you_food_116/

Ингредиенты

Лаваш – 1 упаковка

Кефир – 500 мл

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Кефир, яйца, соль и перец смешать. Глубокий противень смазать любым маслом. Порвать лаваш небольшими кусочками и, смочив каждый кусочек в кефире, выложить на противень, закрывая дно. Посыпать сверху тертым сыром. Повторить слои несколько раз. Остатки кефира вылить сверху. Запекать в духовке до румяности. Есть охлажденным.

Куриный рулет с сыром

Фото: instagram.com/erbisolga/

Ингредиенты

Сыр – 200 г

Яйца – 3 шт.

Панировочные сухари – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Тимьян – 1 веточка

Куриный фарш – 300 г

Шампиньоны – 5-6 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 20 мл

Способ приготовления⠀

Сыр натереть на крупной терке. Смешать сыр, панировочные сухари и яйца. Добавить соль, тимьян, перемешать и выложить тонким ровным слоем в противень на пергамент, примерный размер 30х20 см. Запекать при температуре 200 градусов в течение 10 минут. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль, тимьян, перемешать и жарить в течение 5 минут. Смешать грибы с фаршем. На готовый сырный корж тонким ровным слоем выложить фарш. При помощи пергамента скрутить в плотный рулет. Положить рулет в форму для запекания швом вниз и накрыть фольгой. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Макаронные "гнезда", запеченные в духовке

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Фото: instagram.com/daria_savinok/

Ингредиенты

Лапша яичная "гнезда" – 10 шт.

Фарш – 400 г

Лук крупный – 1 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Томатная паста или кетчуп – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Вода – 1,5 ст.

Способ приготовления

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Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками, обжарить с растительным маслом Через 5 минут добавить кетчуп, сметану и воду примерно половину стакана, протушить 10 минут. В фарш добавить яйцо, специи, соль и немного замороженного укропа. Гнезда выложить в форму для запекания. На них – фарш, овощи и соус, который остался после жарки. Посолить, поперчить. Вылить полтора стакана воды между гнездами, аккуратно. ⠀ Сыр натереть на мелкой турке, выложить на фарши. Сверху накрыть фольгой, важно, чтобы она не прикасалась к сыру. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Хачапури

Фото: instagram.com/olga.stihareva/

Ингредиенты

Для теста

750 мл – молока

30 г – прессованных дрожжей (или 11 сухих)

по 3 ст. л. – сахара и растительного масла

2 ч. л. – соли

800 г – просеянной муки

Для начинки

500 г – адыгейского сыра

500 г – сулугуни

1 шт. – яйцо

Способ приготовления

Муку смешать с сахаром и солью. Возможно, ее понадобится и меньше. В теплом молоке развести дрожжи. Влить молоко в мучную смесь. Добавить растительное масло. Замесить мягкое тесто. Накрыть тесто и оставить на 1-1,5 часа. Поднявшееся тесто обмять и оставить на 30 минут. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, перемешать. Разделить начинку на 5 частей. Скатать из каждой части сырные шары. Подошедшее тесто разделить на 5 частей. Раскатать кусочек теста в диаметре 15-20 см. На середину положить сырный шар. Собрать тесто кверху, защипнуть. Раскатать тесто с сыром в лепешку диаметром 30 см. Сковороду с толстым дном разогреть. Смазать один раз растительным маслом. Жарить лепешки на среднем огне под крышкой с каждой стороны по 5 минут. Обжаренную сторону смазать сливочным маслом, закрыть крышкой и дожарить вторую сторону лепешки.

Горячие бутерброды с моцареллой

Фото: instagram.com/koko_school/

Ингредиенты

4 шт. – яйца

200 г – моцареллы

4 ломтика – белого хлеба

1 ч. л. – сливочное масло

2 шт. – помидоры

зеленый лук – по вкусу

соль, перец молотый – по вкусу

Способ приготовления

Смазать формочки сливочным маслом. Вырезать из хлеба кружочки диаметром 8 см, размещаем на дне. Моцареллу натереть на крупной терке. В форму выложить слой сыра, разбить яйцо, посолить, поперчит, добавить тертый сыр. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. ⠀ Подавать блюдо горячим, сервировать овощами, листьями салата.

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Нормандский сырный хлеб

Фото: instagram.com/nadezhdakuzminovak/

Ингредиенты

400 г – полутвердого сыра

1 ч. л.- разрыхлителя

4 шт. – яйца

160 г – сливочного масла

300 г – муки

400 мл – молока

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Муку просеять с разрыхлителем, сыр порезать кубиками, сливочное масло растопить. Взбить яйца с солью и перцем, добавить масло и молоко, затем муку с разрыхлителем, хорошо перемешать до однородности. Добавить сыр и хорошо перемешать. Вылить в продолговатую форму и отправить в разогретую заранее духовку до 180 градусов. Выпекать 50 минут. Дать постоять 5 минут под сухим полотенцем, вынуть из формы.

Сырные палочки

Фото: instagram.com/elena_vkusnaya.eda/

Ингредиенты

Мука – 200 г

Молоко – 60 мл

Кипяток – 60 мл

Сыр – 80 г

Соль – 1/3 ч. л.

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления

В миску налить молоко, кипяток, просеять муку, добавить соль. Вымесить тесто руками. Натереть сыр. Добавить к тесту. Вымесить. Раскатать тесто в тонкий пласт. Разделить на 2 части и нарезать на полоски. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.

Сырные бублики

Фото: instagram.com/olesiapostupkina/

Ингредиенты

100 г – творога 9%

50 г – рисовой муки

1 шт. – яйцо

50 г – сливочного сыра

соль, ванилин – по вкусу

3 г – разрыхлителя

Способ приготовления

Все смешать, слепить влажными руками бублики и выпекать на пергаменте минут 20 при температуре 180 градусов.

Сырные шарики

Фото: freepik.com

Ингредиенты

Сыр твердый – 300 г

Белки – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Разрыхлитель – 10г

Масло подсолнечное для жарки

Панировочные сухари

Способ приготовления

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Белки взбить в хорошую плотную пену. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать. Сыр натереть на мелкой терке и добавить к белкам с мукой. Также все тщательно перемешать, получится плотное тесто. Из него очень легко катаются шарики. Поместить шарики в любую форму с бортиками, добавить сухари панировочные и встряхнуть форму, чтобы все шарики были в сухарях. Жарить в хорошо разогретом масле, выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Крем-суп с сыром

Крем-суп с сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Вода – 2 л

Индейка филе – 300 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Сыр плавленый – 200 г

Сливки 10% 1- 00 мл

Соль, черный перец горошком, перец молотый – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления

Сыр и сливки взбить блендером до однородной консистенции. Налить в кастрюлю воды, добавить филе, дать закипеть, снять пенку. После закипания, немного посолить, добавить лавровый лист, несколько горошин перца и целую луковицу (когда сварится бульон, достать лук). Варить 20 минут. Вынуть мясо, нарезать кусочками и отправить обратно. На оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук и морковь, поперчить, немного посолить. Добавить в кастрюлю. Добавить нарезанный небольшой соломкой картофель и сырно-сливочную массу. Довести до кипения, варить 10 минут. Подавать с зеленью и любимыми сухариками

Здесь узнаете, как едят сыр в разных странах.

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