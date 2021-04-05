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10 возмутительно вкусных блюд с сыром

Сегодня, 15:11

Для тех, кто знает толк во вкусе этого незаменимого продукта

Сыр – очень достойный ингредиент. Нет, он сам по себе достоин, но если есть его присутствие в еде – это вкусно всегда. А еще блюда с сыром достаточно часто попадают в список трендовых. В этой подборке найдете 10 действительно вкусных вариантов еды, в которых есть сыр разных видов. Выбирайте, пробуйте, ну и наслаждайтесь.

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Сабурани

Фото: instagram.com/love_you_food_116/

Ингредиенты

  • Лаваш – 1 упаковка
  • Кефир – 500 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Кефир, яйца, соль и перец смешать.
  2. Глубокий противень смазать любым маслом. Порвать лаваш небольшими кусочками и, смочив каждый кусочек в кефире, выложить на противень, закрывая дно.
  3. Посыпать сверху тертым сыром. Повторить слои несколько раз. Остатки кефира вылить сверху.
  4. Запекать в духовке до румяности. Есть охлажденным.

Куриный рулет с сыром

Фото: instagram.com/erbisolga/

Ингредиенты

  • Сыр – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Панировочные сухари – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Тимьян – 1 веточка
  • Куриный фарш – 300 г
  • Шампиньоны – 5-6 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 20 мл

Способ приготовления⠀

  1. Сыр натереть на крупной терке. Смешать сыр, панировочные сухари и яйца.
  2. Добавить соль, тимьян, перемешать и выложить тонким ровным слоем в противень на пергамент, примерный размер 30х20 см.
  3. Запекать при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
  4. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить в нем мелко нарезанный лук. Добавить нарезанные грибы, соль, тимьян, перемешать и жарить в течение 5 минут. Смешать грибы с фаршем.
  5. На готовый сырный корж тонким ровным слоем выложить фарш. При помощи пергамента скрутить в плотный рулет.
  6. Положить рулет в форму для запекания швом вниз и накрыть фольгой.
  7. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

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Макаронные "гнезда", запеченные в духовке

Фото: instagram.com/daria_savinok/

Ингредиенты

  • Лапша яичная "гнезда" – 10 шт.
  • Фарш – 400 г
  • Лук крупный – 1 шт.
  • Морковь крупная – 1 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Томатная паста или кетчуп – 2 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соль, специи – по вкусу
  • Растительное масло – 2-3 ст. л.
  • Вода – 1,5 ст.

Способ приготовления

  1. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками, обжарить с растительным маслом
  2. Через 5 минут добавить кетчуп, сметану и воду примерно половину стакана, протушить 10 минут.
  3. В фарш добавить яйцо, специи, соль и немного замороженного укропа.
  4. Гнезда выложить в форму для запекания. На них – фарш, овощи и соус, который остался после жарки. Посолить, поперчить.
  5. Вылить полтора стакана воды между гнездами, аккуратно. ⠀
  6. Сыр натереть на мелкой турке, выложить на фарши. Сверху накрыть фольгой, важно, чтобы она не прикасалась к сыру.
  7. Запекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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Хачапури

Фото: instagram.com/olga.stihareva/

Ингредиенты

Для теста

  • 750 мл – молока
  • 30 г – прессованных дрожжей (или 11 сухих)
  • по 3 ст. л. – сахара и растительного масла
  • 2 ч. л. – соли
  • 800 г – просеянной муки

Для начинки

  • 500 г – адыгейского сыра
  • 500 г – сулугуни
  • 1 шт. – яйцо

Способ приготовления

  1. Муку смешать с сахаром и солью. Возможно, ее понадобится и меньше.
  2. В теплом молоке развести дрожжи. Влить молоко в мучную смесь. Добавить растительное масло. Замесить мягкое тесто. Накрыть тесто и оставить на 1-1,5 часа. Поднявшееся тесто обмять и оставить на 30 минут.
  3. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, перемешать. Разделить начинку на 5 частей. Скатать из каждой части сырные шары.
  4. Подошедшее тесто разделить на 5 частей. Раскатать кусочек теста в диаметре 15-20 см.
  5. На середину положить сырный шар. Собрать тесто кверху, защипнуть.
  6. Раскатать тесто с сыром в лепешку диаметром 30 см.
  7. Сковороду с толстым дном разогреть. Смазать один раз растительным маслом.
  8. Жарить лепешки на среднем огне под крышкой с каждой стороны по 5 минут.
  9. Обжаренную сторону смазать сливочным маслом, закрыть крышкой и дожарить вторую сторону лепешки.

Горячие бутерброды с моцареллой

Фото: instagram.com/koko_school/

Ингредиенты

  • 4 шт. – яйца
  • 200 г – моцареллы
  • 4 ломтика – белого хлеба
  • 1 ч. л. – сливочное масло
  • 2 шт. – помидоры
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль, перец молотый – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смазать формочки сливочным маслом.
  2. Вырезать из хлеба кружочки диаметром 8 см, размещаем на дне.
  3. Моцареллу натереть на крупной терке.
  4. В форму выложить слой сыра, разбить яйцо, посолить, поперчит, добавить тертый сыр.
  5. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. ⠀
  6. Подавать блюдо горячим, сервировать овощами, листьями салата.

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Нормандский сырный хлеб

Фото: instagram.com/nadezhdakuzminovak/

Ингредиенты

  • 400 г – полутвердого сыра
  • 1 ч. л.- разрыхлителя
  • 4 шт. – яйца
  • 160 г – сливочного масла
  • 300 г – муки
  • 400 мл – молока
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Муку просеять с разрыхлителем, сыр порезать кубиками, сливочное масло растопить.
  2. Взбить яйца с солью и перцем, добавить масло и молоко, затем муку с разрыхлителем, хорошо перемешать до однородности.
  3. Добавить сыр и хорошо перемешать.
  4. Вылить в продолговатую форму и отправить в разогретую заранее духовку до 180 градусов. Выпекать 50 минут.
  5. Дать постоять 5 минут под сухим полотенцем, вынуть из формы.

Сырные палочки

Фото: instagram.com/elena_vkusnaya.eda/

Ингредиенты

  • Мука – 200 г
  • Молоко – 60 мл
  • Кипяток – 60 мл
  • Сыр – 80 г
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления

  1. В миску налить молоко, кипяток, просеять муку, добавить соль. Вымесить тесто руками.
  2. Натереть сыр. Добавить к тесту. Вымесить.
  3. Раскатать тесто в тонкий пласт. Разделить на 2 части и нарезать на полоски.
  4. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон.

Сырные бублики

Фото: instagram.com/olesiapostupkina/

Ингредиенты

  • 100 г – творога 9%
  • 50 г – рисовой муки
  • 1 шт. – яйцо
  • 50 г – сливочного сыра
  • соль, ванилин – по вкусу
  • 3 г – разрыхлителя

Способ приготовления

  1. Все смешать, слепить влажными руками бублики и выпекать на пергаменте минут 20 при температуре 180 градусов.

Сырные шарики

Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Сыр твердый – 300 г
  • Белки – 2 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 10г
  • Масло подсолнечное для жарки
  • Панировочные сухари

Способ приготовления

  1. Белки взбить в хорошую плотную пену. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать.
  2. Сыр натереть на мелкой терке и добавить к белкам с мукой. Также все тщательно перемешать, получится плотное тесто. Из него очень легко катаются шарики.
  3. Поместить шарики в любую форму с бортиками, добавить сухари панировочные и встряхнуть форму, чтобы все шарики были в сухарях.
  4. Жарить в хорошо разогретом масле, выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Крем-суп с сыром

Крем-суп с сыром
Крем-суп с сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Вода – 2 л
  • Индейка филе – 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Сыр плавленый – 200 г
  • Сливки 10% 1- 00 мл
  • Соль, черный перец горошком, перец молотый – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления

  1. Сыр и сливки взбить блендером до однородной консистенции.
  2. Налить в кастрюлю воды, добавить филе, дать закипеть, снять пенку.
  3. После закипания, немного посолить, добавить лавровый лист, несколько горошин перца и целую луковицу (когда сварится бульон, достать лук). Варить 20 минут.
  4. Вынуть мясо, нарезать кусочками и отправить обратно.
  5. На оливковом масле обжарить мелко нарезанный лук и морковь, поперчить, немного посолить. Добавить в кастрюлю. Добавить нарезанный небольшой соломкой картофель и сырно-сливочную массу. Довести до кипения, варить 10 минут.
  6. Подавать с зеленью и любимыми сухариками

Здесь узнаете, как едят сыр в разных странах.

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