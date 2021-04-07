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Что интересного можно приготовить из щавеля – 7 простых вариантов

Сегодня, 14:39

Сезон этой травы в разгаре – начинаем действовать

Да, именно в апреле начинается звездный час щавеля. Мы подробно рассказывали, с чем правильно и сколько можно есть щавель, теперь узнаем, что из него можно приготовить. Спектр блюд разнообразный. Выбирайте, что вам больше по душе и наслаждайтесь вкусной едой со щавелем.

И еще – предлагаем принять участие в конкурсе на лучшую дрожжевую выпечку и выиграть отличные призы.

Окрошка с щавелем

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Ингредиенты

  • Щавель – 200-300 г
  • Яйцо куриное – 5 шт.
  • Курятина – 200 г
  • Редис – 200 г
  • Огурец – 200 г
  • Лук зеленый – 1-2 пучка
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль, сметана – по вкусу
  • Вода – 2 л.
  • Сметана – по вкусу

Способ приготовления

  1. Щавель тщательно промыть и нарезать тонкими полосками, слишком длинные стебли убирать.
  2. Довести щавель до кипения и варить еще 10 минут. Дать ему остыть.
  3. Нарезать кубиками редис, огурец, мясо и яйцо. Мелко нарезать лук и укроп.
  4. Выложить в щавелевый отвар овощи, зелень, яйцо и мясо, перемешать, добавить сметану.
  5. Поставить в холодильник на пару часов.

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Пирог со щавелем

Фото: nstagram.com/evgprokh/

Ингредиенты

  • 200 г муки – (кукурузная и рисовая поровну)
  • 50 г – сливочного масла из морозилки
  • 1/2 ст. – кефира
  • 1/3 ч. л. – соды
  • 200 г – щавеля
  • 2 ч. л. – кукурузного крахмала
  • 3 ст. л. – сиропа топинамбура
  • специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Масло натереть на терке, муку смешать с содой.
  2. Муку с маслом перетереть в крошку, в процессе добавить кефир.
  3. Для начинки щавель помыть, высушить, нарезать без стеблей, размягчить руками, добавить специи.
  4. 3/5 части теста выложить на дно и бортики, далее – начинку, полить сиропом топинамбура и сверху оставшиеся 2/5 части теста.
  5. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом

Блины со щавелем и яйцом
Блины со щавелем и яйцом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г – щавеля
  • Кусочек сливочного масла
  • 200 г – плавленого сыра
  • 3 ст. л. – сметаны
  • 2 шт. – вареных яйца
  • Зелень

Для блинов

  • 2 шт. – сырых яйца
  • 200 г – муки
  • Немного растительного масла
  • 50 г – сахара
  • 500 мл – молока

Способ приготовления

  1. Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром.
  2. Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте.
  3. Приготовьте тонкие блины на сковороде.
  4. Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле.
  5. Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень.
  6. Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.

Суп со щавелем

Суп со щавелем
Суп со щавелем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 л – говяжьего бульона и мясо из него
  • 300 г – свежего щавеля
  • 2 шт. – моркови среднего размера
  • 1 шт. – большая луковица
  • 2 ст. л. – растительного масла
  • 2 шт. – крупные картофелины
  • Соль, перец по вкусу
  • Свежая зелень
  • Вареные яйца

Способ приготовления

  1. Вареное мясо нарезать небольшими кусочками.
  2. Щавель хорошо помыть и крупно нарубить.
  3. Морковь и лук нарезать небольшими кубиками.
  4. Пассеровать лук и морковь в небольшом количестве растительного масла (около 5 минут), добавить щавель и готовить все вместе еще 3 минуты.
  5. Влить горячий бульон и довести до кипения.
  6. Тем временем нарезать картофель небольшими кубиками и отправить его в суп, добавить специи.
  7. За пять минут до готовности добавить мясо.
  8. Горячий суп разлить по тарелкам, добавить рубленую зелень и нарезанные вареные яйца.

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Слойки с творогом и щавелем

Слойки со щавелем и творогом
Слойки со щавелем и творогом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 упаковка – готового слоеного теста
  • 300 г – творога
  • 100 г – щавеля
  • 1 шт. – яйцо
  • 1 шт. – яичный желток
  • Соль
  • Белый и черный кунжут

Способ приготовления

  1. Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
  2. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
  3. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
  4. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

Суп-пюре из щавеля

Суп из щавеля
Суп из щавеля
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 600-700 – мл мясного или овощного бульона
  • 300-400 г – щавеля
  • 1-2 шт. – авокадо
  • 8 листиков – мяты
  • 6 листиков – базилика
  • 1 зуб. – чеснока
  • 1 ст. л.- ложка оливкового масла
  • 80 г – копченой грудинки
  • соль, молотый перец
  • сметана

Способ приготовления

  1. Сварить бульон.
  2. Поджарить грудинку, нарезанную небольшими кубиками.
  3. В кипящую воду добавить щавель, мяту и базилик. Варить 30 секунд.
  4. Взбить блендером щавель, мяту, базилик, грудинку, чеснок, авокадо и оливковое масло, добавив при этом половник бульона. Должна получиться однородная масса.
  5. Перемешать эту смесь с оставшимся бульоном, посолить по вкусу.
  6. Подавать суп вместе с половинками вареных яиц и сметаной.

Зеленый борщ

Зеленый борщ
Зеленый борщ
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 л – воды или бульона
  • 1 шт. – луковица
  • 2 шт. – морковки
  • 5 шт. – картофелин
  • корень и зелень петрушки
  • по 300 г щавеля, шпината и зеленого лука
  • 1 ст. л. – риса
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Итак, в бульон или кипящую воду кладем мелко нарезанные (если борщ постный – пассерованные на растительном масле) репчатый лук, морковь и корень петрушки, добавляем рис, а через 15 минут опускаем в кастрюлю очищенный и нарезанный кубиками картофель.
  2. Как только картошка сварится – бросаем в борщ нашинкованные щавель, шпинат и в самом конце – зеленый лук.
  3. За три минуты до готовности солим, бросаем зелень и специи по вкусу.
  4. При подаче на стол в каждую тарелку кладем по половинке сваренного вкрутую яйца, заправляем сметаной и присыпаем мелко нарубленной зеленью.

Здесь найдете 10 рецептов вкусной еды, приготовленной с сыром.

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