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10 вариантов вторых блюд для вкусного и сытного обеда

Сегодня, 15:10

Они не сложны в приготовлении и не займут много времени

Обычно к обеду мы готовим несколько блюд, чтобы не проголодаться и съесть на ужин что-нибудь легкое и полезное. И особое внимание мы уделяем вторым блюдам, да и времени на их приготовление нужно чуть больше. Ниже найдете 10 рецептов, которые удивят близких своей оригинальностью, а вас – простотой исполнения.

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Постный плов

Фото: instagram.com/elizavetabuzoverya/

Ингредиенты

  • Шампиньоны – 400 г
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Рис – 1,5 ст.
  • Вода – 3 ст.
  • Чеснок, кари, куркума, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук, морковь и грибы обжарить, добавить соль и приправы, высыпать сверху рис.
  2. Добавить воду, накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума.
  3. Оставить томиться до полного испарения воды.
  4. Дать плову настояться.

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Запеченный рулет из лаваша с сыром и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты

  • Лаваш армянский – 1 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр нежирный – 100 г
  • Зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать шампиньоны и лук кубиком. Обжарить грибы с луком в сковороде, на растительном масле до готовности. Добавить соль, перец.
  2. Сыр натереть.
  3. Равномерно по поверхности лаваша выложить готовые грибы с луком, затем посыпать сыром.
  4. Свернуть в рулет, выложить на противень, застеленный пергаментом.
  5. Взбить яйцо и смазываем поверхность рулета. Выпекать при 180 градусах 10 минут.

Сытные митболы (тефтели) из индейки с моцареллой ⠀

Фото: instagram.com/ekaterinaisrael/

Ингредиенты

  • Грудка индейки – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Отруби овсяные – 30 г
  • Моцарелла – 50 г
  • Мускатный орех – щепотка
  • Протертые томаты – 500 г
  • Паприка- 5 г
  • Соль, перец – по вкус

Способ приготовления

  1. Измельчить индейку и лук, добавить яйцо, отруби, мускатный орех, соль, перец и замесить.
  2. Сформировать митболы, внутрь каждого поместить кусочек моцареллы.
  3. Выложить в форму и выпекать 20 мин при 180-200 градусах.
  4. Смешать томаты с паприкой, добавить соль, перец и залить митболы.
  5. Запекать до готовности еще 15 минут.

Рагу с телятиной

Фото: instagram.com/delic.fantasy/

Ингредиенты

  • Телятина – 1 кг
  • Сливочное масло – 25 г
  • Оливковое масло – 2 cт. л.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Морковь – 4 шт.
  • Картофель – 8 шт.
  • Мука – 2 cт. л.
  • Томатная паста – 70 г
  • Белое сухое вино – 250 мл
  • Горячая вода – 125 мл
  • Специи, пeрeц – по вкуcу

Способ приготовления

  1. Засыпать 2 столовые ложĸи муĸи в чистый полиэтиленовый пакет. Добавить мясо и потpясти.
  2. Растопить сливочноe масло и оливковое маслo, добавить мясo и oбжаpивать со всex сторон 10 минyт, переворaчивaя.
  3. Добaвить мoркoвь, картофeль, чeснок и лук, пeрeмeшать.
  4. Добaвить тoматную пастy и пpилить белое вино и гоpячую воду. Поcолить и попеpчить. Добaвить приправы.
  5. Нaĸрыть крышкой и тушить на слaбом oгне в течение 1.5 чaсa.

Котлеты "Нежные"

Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 300 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Мука – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Майонез – 40 г
  • Зелень и приправы – по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Измельчить куриное филе в фарш. Добавить яйцо, соль, специи. Натереть сыр на мелкой терке.
  2. Добавить в фарш майонез. Высыпать муку. Измельчить чеснок и добавить в фарш вместе с сыром.
  3. Вымесить фарш и убрать под пленкой в холодильник на 30 минут.
  4. Мелко порубить зелень. Сформировать котлеты и нафаршировать зеленью.
  5. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон. Довести до готовности в духовке.

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Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке
Курица с грибами и сливками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 200 мл сливок
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. муки
  • Пучок зелени
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
  3. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
  4. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
  5. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
  6. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
  7. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком

Салат из пасты с рыбой и горошком
Салат из пасты с рыбой и горошком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 150 г филе семги
  • 150 г отваренных макарон фарфалле
  • 100 г свежемороженого зеленого горошка
  • 50 мл сметаны
  • Мини-грин зеленого горошка
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

  1. Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой.
  2. В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем.
  3. Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки.
  4. Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат.
  5. Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.

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Γрeчка с мясoм в гoршoчкe

Гречка с мясом в горшочках
Гречка с мясом в горшочках
Фото: Depositphotos

Ингрeдиeнты

  • 500 г свинины
  • 9 ст. л. грeчнeвoй крyпы
  • 2 бyльoнныx кyбика
  • 2 рeпчатыe лyкoвицы
  • 1 лаврoвый лист

Способ приготовления

  1. Μясo (лyчшe свининy) пoрeзать на кyсoчки, мeлкo пoрeзать лyк, разлoжить в три гoршoчка.
  2. Сверху насыпать пo три стoлoвыe лoжки прoмытoй крyпы, дoбавить раскрoшeнный лаврoвый лист.
  3. Залить сoдeржимoe гoршкoв бyльoнoм из кyбикoв (лyчшe кyриным или грибным). Πoставить в дyxoвкy на час при срeднeй тeмпeратyрe.

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Куриные ножки по-итальянски

Запеченные куриные ножки в духовке
Запеченные куриные ножки в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 6 куриных голеней или бедрышек
  • 2 помидора
  • 100 г маслин
  • 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
  • Тимьян
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
  2. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
  3. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
  4. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
  5. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

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Фаршированный картофель по-мексикански

Картофельные лодочки с начинкой
Картофельные лодочки с начинкой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 крупных картофелины
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ст. л. чили
  • 400 г говяжьего фарша
  • 400 г консервированных томатов
  • 200 г консервированной красной фасоли
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 1 ч. л. соуса чили

Для подачи

  • Кинза
  • Сметана
  • Сыр чеддер, натертый

Способ приготовления

  1. Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
  2. Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
  3. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.

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