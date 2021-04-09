10 вариантов вторых блюд для вкусного и сытного обеда
Они не сложны в приготовлении и не займут много времени
Обычно к обеду мы готовим несколько блюд, чтобы не проголодаться и съесть на ужин что-нибудь легкое и полезное. И особое внимание мы уделяем вторым блюдам, да и времени на их приготовление нужно чуть больше. Ниже найдете 10 рецептов, которые удивят близких своей оригинальностью, а вас – простотой исполнения.
Если вы обожаете выпечку, то принимайте участие в нашем конкурсе на лучший ее рецепт.
Постный плов
Ингредиенты
- Шампиньоны – 400 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Рис – 1,5 ст.
- Вода – 3 ст.
- Чеснок, кари, куркума, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Лук, морковь и грибы обжарить, добавить соль и приправы, высыпать сверху рис.
- Добавить воду, накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума.
- Оставить томиться до полного испарения воды.
- Дать плову настояться.
Запеченный рулет из лаваша с сыром и грибами
Ингредиенты
- Лаваш армянский – 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сыр нежирный – 100 г
- Зелень, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать шампиньоны и лук кубиком. Обжарить грибы с луком в сковороде, на растительном масле до готовности. Добавить соль, перец.
- Сыр натереть.
- Равномерно по поверхности лаваша выложить готовые грибы с луком, затем посыпать сыром.
- Свернуть в рулет, выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Взбить яйцо и смазываем поверхность рулета. Выпекать при 180 градусах 10 минут.
Сытные митболы (тефтели) из индейки с моцареллой ⠀
Ингредиенты
- Грудка индейки – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Отруби овсяные – 30 г
- Моцарелла – 50 г
- Мускатный орех – щепотка
- Протертые томаты – 500 г
- Паприка- 5 г
- Соль, перец – по вкус
Способ приготовления
- Измельчить индейку и лук, добавить яйцо, отруби, мускатный орех, соль, перец и замесить.
- Сформировать митболы, внутрь каждого поместить кусочек моцареллы.
- Выложить в форму и выпекать 20 мин при 180-200 градусах.
- Смешать томаты с паприкой, добавить соль, перец и залить митболы.
- Запекать до готовности еще 15 минут.
Рагу с телятиной
Ингредиенты
- Телятина – 1 кг
- Сливочное масло – 25 г
- Оливковое масло – 2 cт. л.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Морковь – 4 шт.
- Картофель – 8 шт.
- Мука – 2 cт. л.
- Томатная паста – 70 г
- Белое сухое вино – 250 мл
- Горячая вода – 125 мл
- Специи, пeрeц – по вкуcу
Способ приготовления
- Засыпать 2 столовые ложĸи муĸи в чистый полиэтиленовый пакет. Добавить мясо и потpясти.
- Растопить сливочноe масло и оливковое маслo, добавить мясo и oбжаpивать со всex сторон 10 минyт, переворaчивaя.
- Добaвить мoркoвь, картофeль, чeснок и лук, пeрeмeшать.
- Добaвить тoматную пастy и пpилить белое вино и гоpячую воду. Поcолить и попеpчить. Добaвить приправы.
- Нaĸрыть крышкой и тушить на слaбом oгне в течение 1.5 чaсa.
Котлеты "Нежные"
Ингредиенты
- Куриное филе – 300 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Майонез – 40 г
- Зелень и приправы – по вкусу
- Панировочные сухари
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления
- Измельчить куриное филе в фарш. Добавить яйцо, соль, специи. Натереть сыр на мелкой терке.
- Добавить в фарш майонез. Высыпать муку. Измельчить чеснок и добавить в фарш вместе с сыром.
- Вымесить фарш и убрать под пленкой в холодильник на 30 минут.
- Мелко порубить зелень. Сформировать котлеты и нафаршировать зеленью.
- Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон. Довести до готовности в духовке.
Курица в мультиварке с грибами и сливками
Ингредиенты
- 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 мл сливок
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. муки
- Пучок зелени
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
- Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
- Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
- Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
- Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
- Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком
Ингредиенты
- 150 г филе семги
- 150 г отваренных макарон фарфалле
- 100 г свежемороженого зеленого горошка
- 50 мл сметаны
- Мини-грин зеленого горошка
- Лавровый лист
- Соль
- Перец
Способ приготовления
- Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой.
- В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем.
- Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки.
- Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат.
- Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.
Читайте также:Что такое паста каскателли и почему она завоевывает мир?
Γрeчка с мясoм в гoршoчкe
Ингрeдиeнты
- 500 г свинины
- 9 ст. л. грeчнeвoй крyпы
- 2 бyльoнныx кyбика
- 2 рeпчатыe лyкoвицы
- 1 лаврoвый лист
Способ приготовления
- Μясo (лyчшe свининy) пoрeзать на кyсoчки, мeлкo пoрeзать лyк, разлoжить в три гoршoчка.
- Сверху насыпать пo три стoлoвыe лoжки прoмытoй крyпы, дoбавить раскрoшeнный лаврoвый лист.
- Залить сoдeржимoe гoршкoв бyльoнoм из кyбикoв (лyчшe кyриным или грибным). Πoставить в дyxoвкy на час при срeднeй тeмпeратyрe.
Куриные ножки по-итальянски
Ингредиенты
- 6 куриных голеней или бедрышек
- 2 помидора
- 100 г маслин
- 1 головка чеснока + 3-4 зубчика
- Тимьян
- Оливковое масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте.
- Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам.
- Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки.
- Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок.
- Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.
Читайте также:7 рецептов сочной курицы на сковороде
Фаршированный картофель по-мексикански
Ингредиенты
- 4 крупных картофелины
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ст. л. чили
- 400 г говяжьего фарша
- 400 г консервированных томатов
- 200 г консервированной красной фасоли
- 200 г консервированной кукурузы
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ч. л. соуса чили
Для подачи
- Кинза
- Сметана
- Сыр чеддер, натертый
Способ приготовления
- Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
- Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
- Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
- Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.
Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное