10 вариантов вторых блюд для вкусного и сытного обеда

Они не сложны в приготовлении и не займут много времени

Обычно к обеду мы готовим несколько блюд, чтобы не проголодаться и съесть на ужин что-нибудь легкое и полезное. И особое внимание мы уделяем вторым блюдам, да и времени на их приготовление нужно чуть больше. Ниже найдете 10 рецептов, которые удивят близких своей оригинальностью, а вас – простотой исполнения.

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Постный плов

Фото: instagram.com/elizavetabuzoverya/

Ингредиенты

Шампиньоны – 400 г

Морковь, лук – по 1 шт.

Рис – 1,5 ст.

Вода – 3 ст.

Чеснок, кари, куркума, соль – по вкусу

Способ приготовления

Лук, морковь и грибы обжарить, добавить соль и приправы, высыпать сверху рис. Добавить воду, накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума. Оставить томиться до полного испарения воды. Дать плову настояться.

Запеченный рулет из лаваша с сыром и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты

Лаваш армянский – 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сыр нежирный – 100 г

Зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Нарезать шампиньоны и лук кубиком. Обжарить грибы с луком в сковороде, на растительном масле до готовности. Добавить соль, перец. Сыр натереть. Равномерно по поверхности лаваша выложить готовые грибы с луком, затем посыпать сыром. Свернуть в рулет, выложить на противень, застеленный пергаментом. Взбить яйцо и смазываем поверхность рулета. Выпекать при 180 градусах 10 минут.

Сытные митболы (тефтели) из индейки с моцареллой ⠀

Фото: instagram.com/ekaterinaisrael/

Ингредиенты

Грудка индейки – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Отруби овсяные – 30 г

Моцарелла – 50 г

Мускатный орех – щепотка

Протертые томаты – 500 г

Паприка- 5 г

Соль, перец – по вкус

Способ приготовления

Измельчить индейку и лук, добавить яйцо, отруби, мускатный орех, соль, перец и замесить. Сформировать митболы, внутрь каждого поместить кусочек моцареллы. Выложить в форму и выпекать 20 мин при 180-200 градусах. Смешать томаты с паприкой, добавить соль, перец и залить митболы. Запекать до готовности еще 15 минут.

Рагу с телятиной

Фото: instagram.com/delic.fantasy/

Ингредиенты

Телятина – 1 кг

Сливочное масло – 25 г

Оливковое масло – 2 cт. л.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Морковь – 4 шт.

Картофель – 8 шт.

Мука – 2 cт. л.

Томатная паста – 70 г

Белое сухое вино – 250 мл

Горячая вода – 125 мл

Специи, пeрeц – по вкуcу

Способ приготовления

Засыпать 2 столовые ложĸи муĸи в чистый полиэтиленовый пакет. Добавить мясо и потpясти. Растопить сливочноe масло и оливковое маслo, добавить мясo и oбжаpивать со всex сторон 10 минyт, переворaчивaя. Добaвить мoркoвь, картофeль, чeснок и лук, пeрeмeшать. Добaвить тoматную пастy и пpилить белое вино и гоpячую воду. Поcолить и попеpчить. Добaвить приправы. Нaĸрыть крышкой и тушить на слaбом oгне в течение 1.5 чaсa.

Котлеты "Нежные"

Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты

Куриное филе – 300 г

Чеснок – 3 зуб.

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 40 г

Зелень и приправы – по вкусу

Панировочные сухари

Растительное масло для жарки

Способ приготовления

Измельчить куриное филе в фарш. Добавить яйцо, соль, специи. Натереть сыр на мелкой терке. Добавить в фарш майонез. Высыпать муку. Измельчить чеснок и добавить в фарш вместе с сыром. Вымесить фарш и убрать под пленкой в холодильник на 30 минут. Мелко порубить зелень. Сформировать котлеты и нафаршировать зеленью. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон. Довести до готовности в духовке.

Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриного филе (из грудки или бедер)

400 г шампиньонов

1 луковица

200 мл сливок

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. муки

Пучок зелени

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком

Салат из пасты с рыбой и горошком Фото: Depositphotos

Ингредиенты

150 г филе семги

150 г отваренных макарон фарфалле

100 г свежемороженого зеленого горошка

50 мл сметаны

Мини-грин зеленого горошка

Лавровый лист

Соль

Перец

Способ приготовления

Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой. В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем. Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки. Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат. Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Γрeчка с мясoм в гoршoчкe

Гречка с мясом в горшочках Фото: Depositphotos

Ингрeдиeнты

500 г свинины

9 ст. л. грeчнeвoй крyпы

2 бyльoнныx кyбика

2 рeпчатыe лyкoвицы

1 лаврoвый лист

Способ приготовления

Μясo (лyчшe свининy) пoрeзать на кyсoчки, мeлкo пoрeзать лyк, разлoжить в три гoршoчка. Сверху насыпать пo три стoлoвыe лoжки прoмытoй крyпы, дoбавить раскрoшeнный лаврoвый лист. Залить сoдeржимoe гoршкoв бyльoнoм из кyбикoв (лyчшe кyриным или грибным). Πoставить в дyxoвкy на час при срeднeй тeмпeратyрe.

Куриные ножки по-итальянски

Запеченные куриные ножки в духовке Фото: Depositphotos

Ингредиенты

6 куриных голеней или бедрышек

2 помидора

100 г маслин

1 головка чеснока + 3-4 зубчика

Тимьян

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления

В форму для запекания налейте оливковое масло, добавьте соль, черный перец и мелко нарезанные зубчики чеснока. Выложите куриные ножки и тщательно перемешайте. Помидоры нарежьте крупными ломтиками. Головку чеснока разрежьте пополам. Маслины выложите в два полиэтиленовых пакета и отбейте деревянным молотком. После этого вы сможете легко удалить косточки. Добавьте к ножкам помидоры, маслины и чеснок. Добавьте листочки тимьяна, накройте крышкой и запекайте в течение 35-40 минут при температуре 170 °C.

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Фаршированный картофель по-мексикански

Картофельные лодочки с начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 крупных картофелины

1 ст. л. оливкового масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

1/2 ст. л. чили

400 г говяжьего фарша

400 г консервированных томатов

200 г консервированной красной фасоли

200 г консервированной кукурузы

1 ст. л. томатного пюре

1 ч. л. соуса чили

Для подачи

Кинза

Сметана

Сыр чеддер, натертый

Способ приготовления

Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут). Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Здесь собраны 10 рецептов оригинальных овощных запеканок.

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