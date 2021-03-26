7 рецептов сочной курицы на сковороде
Вы удивитесь, как легко простую курицу можно превратить в нечто невероятно вкусное
Все, что приготовлено из курицы, – это вкусно всегда. И если вы предпочитаете особо не заморачиваться и выбираете легкие и вкусные рецепты для ужина, то это достаточно неплохой вариант. Понятно, что в этой подборке не будет просто куриного филе, пожаренного на сковороде, или крылышек-гриль – здесь будут действительно оригинальные рецепты. Например, курица "Марбелья" – классическое испанское блюдо.
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Куриное филе в кокосовом молоке
Ингредиенты
- Куриных филе – 4 шт.
- Лук – половина
- Чеснок – 2 зуб.
- Куриный бульон – 200 мл
- Лайм – половина
- Коричневый сахар – 2 ч. л.
- Кокосовое молоко – 250 мл
- Кинза – 1 пучок кинзы
- Оливковое и сливочное масло
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе разрезать вдоль пополам, чтобы сделать его тоньше. Посолить, поперчить.
- Лук мелко нарезать. Добавить цедру лайма и выдавить сок.
- В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне буквально по 1 минуте с каждой стороны. Убрать филе на тарелку.
- Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок и добавить красный перец.
- Обжарить до приятного запаха чеснока. Затем добавить сахар и влить бульон. Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать соусу покипеть примерно 5 минут.
- Затем влить кокосовое молоко и готовить соус еще 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу.
- Добавить куриное филе и дать дойти в соусе 2-4 минуты. Добавить рубленую кинзу.
Курица в пергаменте на сковороде
Ингредиенты (1 порция)
- Филе курицы – 1 шт.
- Горчица – 1 ч. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Соус терияки – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец, любимые специи – по вкусу
Способ приготовления
- Чеснок измельчить и смешать со сметаной, соусом терияки, горчицей, оливковым маслом и специями по вкусу.
- Замариновать курицу в соусе на полчаса. Завернуть неплотно в пергаментную бумагу и запекать на сковороде под крышкой с двух сторон.
- Подавать с запеченными овощами.
Курица "Марбелья"
Ингредиенты
- Куриные бедра – 4 шт.
- Оливки – 5 шт.
- Чеснок – 6 зуб.
- Каперсы – 5 шт.
- Сушеный орегано – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Уксус из белого винограда – 50 мл
- Оливковое масло – 50 мл
- Куриный бульон – 100 мл
- Коричневый сахар – 30 г
- Соль, перец – по ½ ч. л.
- Кинза для украшения
⠀
Способ приготовления
- Немного обжарить курицу на сковороде со всех сторон.
- В большой миске смешать курицу, оливки, чеснок, каперсы, орегано, лавровый лист, уксус, оливковое масло, соль и перец, накрыть пленкой и оставить на час.
- Переложить курицу в глубокую сковороду, добавить куриный бульон, так, чтобы он покрыл мясо наполовину.
- Готовить на медленном огне 30 минут, поливая периодически мясо соусом из сковороды.
- Украсить кинзой.
Крылышки в апельсиновой глазури
Ингредиенты
- Куриные крылья – 1 кг⠀
- Свежевыжатый сок апельсина – 250 мл
- Горчица с зернами – 2 ч. л.⠀
- Имбирь тертый – 1 ст. л.⠀
- Чеснок – 7 зуб.⠀
- Барбекю соус – 1 ст. л.⠀
- Соус терияки – 2 ст. л.⠀
- Соевый соус – 1 ст. л.⠀
- Сладкая или копченая паприка – по вкусу⠀
- Черный перец, соль – по вкусу ⠀
Способ приготовления
- Крылья разрезать на 2 части и удалить тонкую фалангу, быстро обжарить на максимальной мощности с двух сторон до корочки.⠀
- Имбирь натереть на терку, чеснок пропустить через давилку.⠀
- Все ингредиенты для соуса соединить в миске.⠀
- Залить крылья соусом и тушить до загустения соуса без крышки. ⠀
- Во время приготовления крылья переворачивать. ⠀
- Подавать, посыпав кунжутом и зеленым луком.
Куриное филе с фасолью и овощами
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт.
- Консервированная фасоль – 1 банка
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатный соус – 4-5 ст. л.
- Кипяток – 400 мл
- Гранулированный чеснок, карри, паприка – по вкусу
Способ приготовления
- Филе курицы нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.
- Добавить морковь и лук, жарить до прозрачности лука. Добавить воду, дать закипеть.
- Добавить к мясу и овощам порезанный кубиками болгарский перец. Обжарить еще 15 минут.
- Добавить фасоль, специи, томатный соус и тушить до готовности.
Курица в чипсах
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Соевый соус – 100 мл
- Картофельные чипсы с любым вкусом
- Пшеничная мука
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Молотая паприка – 1 ч. л.
- Соль, перец
Способ приготовления
- Куриную грудку промыть, высушить и нарезать на кусочки среднего размера и слегка отбить.
- Мясо положить в одну глубокую миску и посолить. Добавить паприку и соевый соус.
- Хорошо перемешать и накрыть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 20-30 минут.
- Измельчить чипсы.
- Обвалять грудку в муке, а затем в яйце и в измельченных чипсах.
- Разогреть сковородку, обжарить с обеих сторон.
Котлеты с кукурузой и сыром
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 г
- Кукуруза – 150 г
- Сыр – 40 г
- Зеленый лук – 20 г
- Яйцо – 1 шт.;
- Сметана 15% – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Соль, перец, карри – по вкусу
Способ приготовления
- Куриное филе помыть, обсушить, порезать на мелкие кусочки.
- Смешать в миске измельченное филе, кукурузу, мелко порезанные сыр и зеленый лук, яйцо, сметану.
- Всыпать муку, соль, перец и любимые приправы по вкусу, хорошо перемешать.
- Разогретую сковороду, смазать небольшим количеством масла, с помощью столовой ложки выложить и сформировать котлеты.
- Жарить по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Здесь найдете рецепты ресторанных блюд, которые удивят даже самых требовательных.
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