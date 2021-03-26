7 рецептов сочной курицы на сковороде

Вы удивитесь, как легко простую курицу можно превратить в нечто невероятно вкусное

Все, что приготовлено из курицы, – это вкусно всегда. И если вы предпочитаете особо не заморачиваться и выбираете легкие и вкусные рецепты для ужина, то это достаточно неплохой вариант. Понятно, что в этой подборке не будет просто куриного филе, пожаренного на сковороде, или крылышек-гриль – здесь будут действительно оригинальные рецепты. Например, курица "Марбелья" – классическое испанское блюдо.

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Куриное филе в кокосовом молоке

Фото: instagram.com/madamevorger/

Ингредиенты

Куриных филе – 4 шт.

Лук – половина

Чеснок – 2 зуб.

Куриный бульон – 200 мл

Лайм – половина

Коричневый сахар – 2 ч. л.

Кокосовое молоко – 250 мл

Кинза – 1 пучок кинзы

Оливковое и сливочное масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе разрезать вдоль пополам, чтобы сделать его тоньше. Посолить, поперчить. Лук мелко нарезать. Добавить цедру лайма и выдавить сок. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне буквально по 1 минуте с каждой стороны. Убрать филе на тарелку. Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок и добавить красный перец. Обжарить до приятного запаха чеснока. Затем добавить сахар и влить бульон. Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать соусу покипеть примерно 5 минут. Затем влить кокосовое молоко и готовить соус еще 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить куриное филе и дать дойти в соусе 2-4 минуты. Добавить рубленую кинзу.

Курица в пергаменте на сковороде

Фото: instagram.com/_s_o_r_b_u_s_/

Ингредиенты (1 порция)

Филе курицы – 1 шт.

Горчица – 1 ч. л.

Сметана – 2 ст. л.

Соус терияки – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец, любимые специи – по вкусу

Способ приготовления

Чеснок измельчить и смешать со сметаной, соусом терияки, горчицей, оливковым маслом и специями по вкусу. Замариновать курицу в соусе на полчаса. Завернуть неплотно в пергаментную бумагу и запекать на сковороде под крышкой с двух сторон. Подавать с запеченными овощами.

Курица "Марбелья"

Фото: instagram.com/chef_recipe_collection/

Ингредиенты

Куриные бедра – 4 шт.

Оливки – 5 шт.

Чеснок – 6 зуб.

Каперсы – 5 шт.

Сушеный орегано – 1 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Уксус из белого винограда – 50 мл

Оливковое масло – 50 мл

Куриный бульон – 100 мл

Коричневый сахар – 30 г

Соль, перец – по ½ ч. л.

Кинза для украшения

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Способ приготовления

Немного обжарить курицу на сковороде со всех сторон. В большой миске смешать курицу, оливки, чеснок, каперсы, орегано, лавровый лист, уксус, оливковое масло, соль и перец, накрыть пленкой и оставить на час. Переложить курицу в глубокую сковороду, добавить куриный бульон, так, чтобы он покрыл мясо наполовину. Готовить на медленном огне 30 минут, поливая периодически мясо соусом из сковороды. Украсить кинзой.

Крылышки в апельсиновой глазури

Фото: https://www.instagram.com/viva.eda/

Ингредиенты

Куриные крылья – 1 кг⁣⁣⠀

Свежевыжатый сок апельсина – 250 мл

Горчица с зернами – 2 ч. л.⁣⁣⠀

Имбирь тертый – 1 ст. л⁣⁣.⠀

Чеснок – 7 зуб.⠀

Барбекю соус – 1 ст. л.⁣⁣⠀

Соус терияки – 2 ст. л⁣⁣.⠀

Соевый соус – 1 ст. л.⁣⁣⠀

Сладкая или копченая паприка – по вкусу⁣⁣⠀

Черный перец, соль – по вкусу ⁣⁣⠀

Способ приготовления

Крылья разрезать на 2 части и удалить тонкую фалангу, быстро обжарить на максимальной мощности с двух сторон до корочки⁣⁣.⠀ Имбирь натереть на терку, чеснок пропустить через давилку.⁣⁣⠀ Все ингредиенты для соуса соединить в миске.⁣⁣⠀ Залить крылья соусом и тушить до загустения соуса без крышки. ⁣⁣⠀ Во время приготовления крылья переворачивать. ⁣⁣⠀ ⁣⁣Подавать, посыпав кунжутом и зеленым луком.

Куриное филе с фасолью и овощами

Фото: instagram.com/dom_zagorodom_/

Ингредиенты

Куриное филе – 2 шт.

Консервированная фасоль – 1 банка

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатный соус – 4-5 ст. л.

Кипяток – 400 мл

Гранулированный чеснок, карри, паприка – по вкусу

Способ приготовления

Филе курицы нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Добавить морковь и лук, жарить до прозрачности лука. Добавить воду, дать закипеть. Добавить к мясу и овощам порезанный кубиками болгарский перец. Обжарить еще 15 минут. Добавить фасоль, специи, томатный соус и тушить до готовности.

Курица в чипсах

Фото: instagram.com/sofi__popova/

Ингредиенты

Куриное филе – 500 г

Яйца куриные – 2 шт.

Соевый соус – 100 мл

Картофельные чипсы с любым вкусом

Пшеничная мука

Растительное масло – 1 ст. л.

Молотая паприка – 1 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления

Куриную грудку промыть, высушить и нарезать на кусочки среднего размера и слегка отбить. Мясо положить в одну глубокую миску и посолить. Добавить паприку и соевый соус. Хорошо перемешать и накрыть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 20-30 минут. Измельчить чипсы. Обвалять грудку в муке, а затем в яйце и в измельченных чипсах. Разогреть сковородку, обжарить с обеих сторон.

Котлеты с кукурузой и сыром

Фото: instagram.com/veroniny_recepti/

Ингредиенты

Куриное филе – 500 г

Кукуруза – 150 г

Сыр – 40 г

Зеленый лук – 20 г

Яйцо – 1 шт.;

Сметана 15% – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Соль, перец, карри – по вкусу

Способ приготовления

Куриное филе помыть, обсушить, порезать на мелкие кусочки. Смешать в миске измельченное филе, кукурузу, мелко порезанные сыр и зеленый лук, яйцо, сметану. Всыпать муку, соль, перец и любимые приправы по вкусу, хорошо перемешать. Разогретую сковороду, смазать небольшим количеством масла, с помощью столовой ложки выложить и сформировать котлеты. Жарить по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Здесь найдете рецепты ресторанных блюд, которые удивят даже самых требовательных.

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