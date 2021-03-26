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7 рецептов сочной курицы на сковороде

Сегодня, 16:16

Вы удивитесь, как легко простую курицу можно превратить в нечто невероятно вкусное

Все, что приготовлено из курицы, – это вкусно всегда. И если вы предпочитаете особо не заморачиваться и выбираете легкие и вкусные рецепты для ужина, то это достаточно неплохой вариант. Понятно, что в этой подборке не будет просто куриного филе, пожаренного на сковороде, или крылышек-гриль – здесь будут действительно оригинальные рецепты. Например, курица "Марбелья" – классическое испанское блюдо.

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Куриное филе в кокосовом молоке

Фото: instagram.com/madamevorger/

Ингредиенты

  • Куриных филе – 4 шт.
  • Лук – половина
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Куриный бульон – 200 мл
  • Лайм – половина
  • Коричневый сахар – 2 ч. л.
  • Кокосовое молоко – 250 мл
  • Кинза – 1 пучок кинзы
  • Оливковое и сливочное масло
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе разрезать вдоль пополам, чтобы сделать его тоньше. Посолить, поперчить.
  2. Лук мелко нарезать. Добавить цедру лайма и выдавить сок.
  3. В сковороде разогреть оливковое и сливочное масло и обжарить филе на высоком огне буквально по 1 минуте с каждой стороны. Убрать филе на тарелку.
  4. Уменьшить огонь до среднего и добавить в сковороду лук. Когда он станет мягким, выдавить чеснок и добавить красный перец.
  5. Обжарить до приятного запаха чеснока. Затем добавить сахар и влить бульон. Когда он закипит, добавить сок и цедру лайма. Дать соусу покипеть примерно 5 минут.
  6. Затем влить кокосовое молоко и готовить соус еще 5 минут на медленном огне, пока не загустеет. Посолить, поперчить по вкусу.
  7. Добавить куриное филе и дать дойти в соусе 2-4 минуты. Добавить рубленую кинзу.

Курица в пергаменте на сковороде

Фото: instagram.com/_s_o_r_b_u_s_/

Ингредиенты (1 порция)

  • Филе курицы – 1 шт.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соус терияки – 1 ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец, любимые специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Чеснок измельчить и смешать со сметаной, соусом терияки, горчицей, оливковым маслом и специями по вкусу.
  2. Замариновать курицу в соусе на полчаса. Завернуть неплотно в пергаментную бумагу и запекать на сковороде под крышкой с двух сторон.
  3. Подавать с запеченными овощами.

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Курица "Марбелья"

Фото: instagram.com/chef_recipe_collection/

Ингредиенты

  • Куриные бедра – 4 шт.
  • Оливки – 5 шт.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Каперсы – 5 шт.
  • Сушеный орегано – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Уксус из белого винограда – 50 мл
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Куриный бульон – 100 мл
  • Коричневый сахар – 30 г
  • Соль, перец – по ½ ч. л.
  • Кинза для украшения


Способ приготовления

  1. Немного обжарить курицу на сковороде со всех сторон.
  2. В большой миске смешать курицу, оливки, чеснок, каперсы, орегано, лавровый лист, уксус, оливковое масло, соль и перец, накрыть пленкой и оставить на час.
  3. Переложить курицу в глубокую сковороду, добавить куриный бульон, так, чтобы он покрыл мясо наполовину.
  4. Готовить на медленном огне 30 минут, поливая периодически мясо соусом из сковороды.
  5. Украсить кинзой.

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Крылышки в апельсиновой глазури

Фото: https://www.instagram.com/viva.eda/

Ингредиенты

  • Куриные крылья – 1 кг⁣⁣⠀
  • Свежевыжатый сок апельсина – 250 мл
  • Горчица с зернами – 2 ч. л.⁣⁣⠀
  • Имбирь тертый – 1 ст. л⁣⁣.⠀
  • Чеснок – 7 зуб.⠀
  • Барбекю соус – 1 ст. л.⁣⁣⠀
  • Соус терияки – 2 ст. л⁣⁣.⠀
  • Соевый соус – 1 ст. л.⁣⁣⠀
  • Сладкая или копченая паприка – по вкусу⁣⁣⠀
  • Черный перец, соль – по вкусу ⁣⁣⠀

Способ приготовления

  1. Крылья разрезать на 2 части и удалить тонкую фалангу, быстро обжарить на максимальной мощности с двух сторон до корочки⁣⁣.⠀
  2. Имбирь натереть на терку, чеснок пропустить через давилку.⁣⁣⠀
  3. Все ингредиенты для соуса соединить в миске.⁣⁣⠀
  4. Залить крылья соусом и тушить до загустения соуса без крышки. ⁣⁣⠀
  5. Во время приготовления крылья переворачивать. ⁣⁣⠀
  6. ⁣⁣Подавать, посыпав кунжутом и зеленым луком.

Куриное филе с фасолью и овощами

Фото: instagram.com/dom_zagorodom_/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Консервированная фасоль – 1 банка
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатный соус – 4-5 ст. л.
  • Кипяток – 400 мл
  • Гранулированный чеснок, карри, паприка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Филе курицы нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Добавить морковь и лук, жарить до прозрачности лука. Добавить воду, дать закипеть.
  3. Добавить к мясу и овощам порезанный кубиками болгарский перец. Обжарить еще 15 минут.
  4. Добавить фасоль, специи, томатный соус и тушить до готовности.

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Курица в чипсах

Фото: instagram.com/sofi__popova/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соевый соус – 100 мл
  • Картофельные чипсы с любым вкусом
  • Пшеничная мука
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Молотая паприка – 1 ч. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Куриную грудку промыть, высушить и нарезать на кусочки среднего размера и слегка отбить.
  2. Мясо положить в одну глубокую миску и посолить. Добавить паприку и соевый соус.
  3. Хорошо перемешать и накрыть пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 20-30 минут.
  4. Измельчить чипсы.
  5. Обвалять грудку в муке, а затем в яйце и в измельченных чипсах.
  6. Разогреть сковородку, обжарить с обеих сторон.

Котлеты с кукурузой и сыром

Фото: instagram.com/veroniny_recepti/

Ингредиенты

  • Куриное филе – 500 г
  • Кукуруза – 150 г
  • Сыр – 40 г
  • Зеленый лук – 20 г
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сметана 15% – 2 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Соль, перец, карри – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе помыть, обсушить, порезать на мелкие кусочки.
  2. Смешать в миске измельченное филе, кукурузу, мелко порезанные сыр и зеленый лук, яйцо, сметану.
  3. Всыпать муку, соль, перец и любимые приправы по вкусу, хорошо перемешать.
  4. Разогретую сковороду, смазать небольшим количеством масла, с помощью столовой ложки выложить и сформировать котлеты.
  5. Жарить по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Здесь найдете рецепты ресторанных блюд, которые удивят даже самых требовательных.

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