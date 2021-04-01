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Что покупать на рынке в апреле

Сегодня, 18:24

Особое внимание нужно уделить сезонной зелени и редису

После затяжной зимы сезонные овощи и зелень вдвойне долгожданней и вкусней. Теперь можно активно добавлять их в рацион, например, полезные завтраки. Апрель богат на такие продукты, и особое внимание стоит обратить на шпинат, авокадо, спаржу и редис. Диетолог Алена Гаврилюк объяснила, почему это важно.

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Фото: Алена Гаврилюк, диетолог

Что самое полезное в апреле?

"Зелень. В апреле она более полезна. Включайте ее в свой рацион. Из овощей берите брокколи и спаржу. Ну и, конечно, редис. Его будет много в апреле. Но тем, кто страдает от язвенной болезни, я бы редис не рекомендовала. Теперь подробней", – говорит Алена Гаврилюк.

Какие фрукты нужно покупать в апреле?

Фото: ru.freepik.com
Фото: ru.freepik.com

Сухофрукты. Сезонным сухофруктом апреля является финик. Сейчас привозят их из Израиля, Туниса и Ирана. Десять фиников могут удовлетворить суточную норму в меди, магнии и сере. Пектин и пищевые волокна, в составе фиников, снижают риск раковых заболеваний и благотворно влияют на пищеварительную систему. Финики не содержат холестерин.

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Что из овощей и зелени нужно покупать в апреле?

Зелень, листья салата. В салате содержится уйма каротина, железа, кобальта, бора, фосфора, йода, меди, натрия, цинка, калия, органических кислот и витамина К. 50 грамм (1 пучок) молодой зелени петрушки обеспечат нас суточной нормой аскорбиновой кислоты. Каротин, витамины В1 и В12, провитамин А, это то, чем богата петрушка.

Шпинат. Он особенно способствует выработке организмом энергии. В нем содержится большое количество железа, оно помогает организму справиться с весенним авитаминозом. Этот продукт полезен тем, кто в апреле решил худеть. Шпинат очень низкокалорийный (всего 23 ккал в 100 г), а еще он хорошо выводит шлаки и токсины с организма.

Авокадо. В апреле внимание стоит обратить на авокадо сорта Хасс. При выборе фрукта необходимо выбирать более твердые плоды: мягкие могут оказаться черными внутри. Даже самый твердый фрукт отлично дозреет дома за пару дней.

Брокколи. Эта любимейшая капуста способна нейтрализовать шлаки и токсины в организме, так как производит мощный очистительный эффект. В ней много витаминов С и А, а также клетчатки, железа, серы и других необходимых нашему организму элементов.

Спаржа. Апрель-май открывает сезон спаржи. Спаржа самый первый сезонный овощ. В ней содержится большое количество белка, витаминов и полезных минералов. К примеру, витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, пищевая клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин и фолиевая кислота.

Свекла. В свекле высокая концентрация аскорбиновой кислоты и каротина. Все полезные компоненты, которые есть в ее составе, не разрушаются во время термической обработки. Поэтому вареная свекла по уровню пользы для человеческого организма практически не уступает сырой. Из свеклы можно приготовить отличные чипсы, витаминные фреши, питательные смузи, салаты, котлеты и кексы, различные крем-супы.

Редис. Это один из самых важных сезонных овощей. Богат витаминами группы B, РР, С, а также железом, фосфором, калием, кальцием. В редисе есть и клетчатка, белок и эфирные масла – они помогают процессу похудения.

Я бы не рекомендовала есть редиску людям с язвенными болезнями желудка, а также с проблемами щитовидной железы. Что касается детей, то их организм может не справиться с перевариванием корнеплода. Все из-за трудноперевариваемой клетчатки. Давать редис детям можно, если они старше 3 лет и по несколько штук в день.

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