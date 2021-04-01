Що купувати на ринку в квітні

Особливу увагу потрібно приділити сезонній зелені та редису

Після затяжної зими сезонні овочі та зелень удвічі довгоочікуваніше та смачніше. Тепер можна активно додавати їх у раціон, наприклад, корисні сніданки. Квітень багатий на такі продукти, і особливу увагу варто звернути на шпинат, авокадо, спаржу і редис. Дієтолог Алена Гаврилюк пояснила, чому це важливо.



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Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

Що найкорисніше в квітні?

"Звісно, зелень. У квітні вона корисніша. Включайте її в свій раціон. З овочів беріть броколі та спаржу. Ну й редис. Його буде багато в квітні. Але тим, хто страждає на виразкові захворювання, я б редис не рекомендувала. Тепер детальніше", – говорить Олена Гаврилюк.

Які фрукти треба купувати в квітні?

Сухофрукти. Сезонним сухофруктом квітня є фінік. Зараз привозять їх з Ізраїлю, Тунісу і Ірану. Десять фініків можуть задовольнити добову норму в міді, магнії і сірці. Пектин і харчові волокна, в складі фініків, знижують ризик ракових захворювань і добре впливають на систему травлення. Фініки не містять холестерин.

Що з овочів і зелені треба купувати в квітні?

Зелень, листя салату. У салаті міститься безліч каротину, заліза, кобальту, бору, фосфору, йоду, міді, натрію, цинку, калію, органічних кислот і вітаміну К. 50 грамів (1 пучок) молодої зелені петрушки забезпечать нас добовою нормою аскорбінової кислоти. Каротин, вітаміни В1 і В12, провітамін А, це те, чим багата петрушка.

Шпинат. Він сприяє виробленню організмом енергії. У ньому міститься велика кількість заліза, воно допомагає організму справитися з весняним авітамінозом. Цей продукт корисний тим, хто в квітні вирішив худнути. Шпинат дуже низькокалорійний (всього 23 ккал в 100 г), а ще він добре виводить шлаки і токсини з організму.

Авокадо. У квітні увагу варто звернути на авокадо сорту Хас. При виборі фрукта необхідно вибирати твердіші плоди: м'які можуть бути чорними всередині. Навіть найтвердіший фрукт прекрасно дозріє вдома за кілька днів.

Броколі. Ця найулюбленіша капуста здатна нейтралізувати шлаки і токсини в організмі, адже виробляє потужний очисний ефект. У ній багато вітамінів С і А, а також клітковини, заліза, сірки та інших необхідних нашому організму елементів.

Спаржа. Квітень-травень відкриває сезон спаржі. Спаржа найперший сезонний овоч. У ній міститься велика кількість білка, вітамінів і корисних мінералів. Наприклад, вітаміни A, B, C, T, K, мідь, марганець, харчова клітковина, магній, каротин, кумарин, тіамін і фолієва кислота.

Буряк. У буряках висока концентрація аскорбінової кислоти і каротину. Всі корисні компоненти, що є в його складі, не руйнуються під час термічної обробки. Тому варений буряк за рівнем користі для людського організму практично не поступається сирому. З буряка можна приготувати чіпси, вітамінні фреші, поживні смузі, салати, котлети і кекси, різні крем-супи.

Редис. Це один з найважливіших сезонних овочів. Багатий на вітаміни групи B, РР, С, а також залізом, фосфором, калієм, кальцієм. У редисці є і клітковина, білок і ефірні олії – вони допомагають процесу схуднення.

Я б не рекомендувала хсти редиску людям з виразковими хворобами шлунка, а також з проблемами щитоподібної залози. Щодо дітей, то їхній організм може не впоратися з переварюванням коренеплоду. Все через клітковину, що важко перетравлюється. Давати редис дітям можна, якщо вони старші 3 років і по кілька штук на день.

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