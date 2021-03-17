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Сухофрукты: безопасная альтернатива сладкому или углеводная бомба?

Сегодня, 11:19

Не тешьте себя надеждой, что сухофрукты безвредны

Как часто мы слышим – я заменяю сладкое сухофруктами, ведь они гораздо полезней шоколадной конфеты и торта. Или еще – немного сухофруктов помогают в борьбе с тягой к сладостям. Диетолог Наталия Самойленко объяснила, сколько сухофруктов и в какое время дня можно есть, чтобы они не стали опасной углеводной бомбой.

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Фото: Наталья Самойленко, диетолог

Что такое сухофрукты?

"Это фрукты, в которых содержание воды удалено путем высушивания. Поэтому пищевая ценность в них намного выше, чем в свежих фруктах из-за концентрации сахаров и одновременно питательных веществ. Самыми популярными разновидностями являются изюм, финики, чернослив, инжир и курага. Кроме того, доступны варианты в засахаренном виде: манго, ананасы, клюква, бананы, яблоки", – говорит Наталья Самойленко.

В чем польза сухофруктов?

Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Полифенольные антиоксиданты в их составе способствуют улучшению кровотока, процесса пищеварения и предотвращают оксидативный стресс. Высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, а также калий полезен для мышц.

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Но есть одно но – сульфиты

Сухофрукты относятся к продуктам с наибольшим содержанием сульфитов. Это консерванты, которые продлевают срок годности и придают сухофруктам свежий и привлекательный вид.

Если у вас астма, то существует гораздо больший риск развития реакции на диоксид серы. FDA (Food and Drug Administration) признает эти соединения безопасными для тех, кто не имеет никаких проявлений чувствительности (в том числе, кожных).

Подробней о калориях и естественном сахаре в сухофруктах

  • Финики (24 г) – 66, 5 ккал.

Источник меди, марганца, железа, витамина В6.

  • Чернослив (28 г ) – 67 ккал.

Известный своим естественным слабительным эффектом благодаря сахарному спирту в составе – сорбиту. Такой минерал как бор в составе помогает бороться с остеопорозом.

  • Курага (28 г) – 67 ккал.


Хороший источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина – трех растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз.

  • Инжир сушеный (28 г) – 70 ккал.

Инжир нормализует деятельность щитовидной железы, полезен для нервной и сердечно-сосудистой систем, так как разжижает кровь. Снижает уровень холестерина.

  • Изюм (28 г) – 85 ккал.


Источник меди, марганца, магния, витаминов группы В.

Содержание естественного сахара в сухофруктах:

  • изюм – 59%
  • финики – 64-66%
  • чернослив – 38%
  • курага – 53%
  • инжир – 48%

Важно: около 22-51% этого содержания – фруктоза. Поэтому будьте умеренными в потреблении и старайтесь не тешить себя мыслью, что никакого вреда из этого не будет.

Как правильно есть сухофрукты?

  1. Избегайте сухофрукты с добавлением сахара (цукаты), зачем этот двойной удар?
  2. Выбирайте в качестве перекуса в первой половине дня 30-40 г несладкую версию сухофруктов без добавления сахара.
  3. Подчеркнем, что лучшего варианта для полноценного рациона, чем цельные фрукты и овощи трудно придумать. И не нужно.

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