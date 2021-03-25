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Осторожно, ртуть, алюминий и олово: 7 продуктов, где они точно есть

Сегодня, 18:23

Вот некоторые из них – кленовый сироп, суши и шипучие напитки

Каждый из нас старается бережно относиться к себе, к своему здоровью и к тому, что, когда и сколько мы едим. К примеру, взвешенно относимся к тому, что можно есть перед сном, а что нельзя. Продукты питания мы выбираем как можно качественнее, в проверенных местах и у известных изготовителей. Но есть одна серьезная опасность, о которой мы можем не догадываться. Это тяжелые металлы. Они есть в продуктах, в том, в чем продают нам эти продукты и даже в вещах, которыми мы пользуемся на кухне каждый день. Диетолог Валентина Яковлева назвала продукты, в которых содержатся алюминий, ртуть и олово.

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Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Как тяжелые металлы попадают к нам в организм?

"Тяжелые металлы есть в окружающей среде и это норма. Проблема возникает тогда, когда тяжелые металлы попадают в организм человека через загрязненный воздух, воду, еду, почву и потребительские товары. Ртуть, алюминий и олово – очень опасные металлы. Основной источник – это продукты питания. И об этом важно знать!", – говорит Валентина Яковлева.

Какие металлы бывают и чем они опасны для нас?

Некоторые металлы могут быть нейротоксичными (приводят к нейродегенеративным заболеваниям), генотоксичными (приводят к генным мутациям, в следствие чего – к раку) и канцерогенными (приводят к раку).

В каких продуктах есть ртуть?

  • В высокофруктозном кукурузном сиропе. При его производстве кукурузу замачивают в растворе с ртутью.

Кукурузный сироп используют для изготовления сладостей, полуфабрикатов и газированных напитков, вместо обычного сахара.

  • В рыбе. Ртуть из огромного количества источников попадает в воду. Проблема не только со ртутью, но и с большим количеством других загрязнителей.

Рекомендуется есть рыбу, выловленную в диких условиях и быть осторожным детям и беременным. Чем больше рыба, тем больше ртути она содержит. Много ртути содержит тунец.

  • В суши или роллах. Покупая их в магазине, имейте в виду, что большая их часть делается из не самой качественной рыбы. Тунец, например, часто обрабатывается монооксидом углерода для получения красного аппетитного цвета и продления срока годности. Если тунец после заморозки сохраняет ярко-красный цвет, то без химии тут не обошлось.

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В каких продуктах есть алюминий?

Тяжелый металл, который не несет никакой пользы организму. В наших организмах есть природное его количество, но в передозировке он очень опасен. Важно знать, где он содержится, и это:

  • Смесь для выпечки и для поднятия теста
  • Белая мука
  • Некоторые видах вина
  • Шипучие напитки
  • Большинство обработанных продуктов
  • Фольга

В чем содержится олово?

Нужно объяснить, что этот тяжелый металл взаимодействует с другими тяжелыми металлами и создает соединения. Некоторые из них легко поглощаются телом человека, а некоторые из них – нет. Отравление оловом происходит при поглощении его внутрь.

  • Первый источник – это консервные банки с поврежденными краями

Конечно, мы не можем полностью изолироваться от этого мира, но многие вещи мы можем все-таки сделать. Например: выбросить алюминиевую посуду и фольгу или перестать покупать печенье и консервы.

Здесь узнаете о 6 простых шагах к правильному питанию.

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