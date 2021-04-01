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Как сохранить свежесть зелени – 5 лайфхаков

Сегодня, 16:39

Используйте ледяную баню или контрастный душ

Сезон зелени начался. Теперь ее будет становится все больше, а вкус и цвет ее – насыщеннее. И, конечно, она будет появляться в еде все чаще. Ведь это классное дополнение к полезным завтракам. Но часто бывает, когда укроп, петрушка, базилик и прочее "не доживают" до нужного времени, превращаются во что-то завявшее и некрасивое. В этом материале узнаем, как сохранить свежесть и вкус зелени надолго.

А в нашем апрельском календаре праздников узнаете, что необычного можно подарить друзьям и близким в этом месяце.

Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Контрастный душ

Видите, что ваша зелень увядает, достаньте ее из холодильника и окуните в горячую воду. Не кипяток. Окунание должно продолжаться не более 5 секунд. Затем быстро поднесите зелень под струю холодной воды на несколько минут. После этого зелень "оживет" и станет хрустящей и ароматной.

Лайфхак №2. Ледяная баня

Очень многие фуд-блогеры советуют использовать лед для придания зелени свежести. Особенно это касается салата латука или ромэна. Все, что вам нужно, это емкость с водой и кубики льда. Положите лед в воду, туда – головку салата и оставьте на 15-20 минут. Затем достаньте, обсушите – и можно готовить.

Лайфхак №3. Хрустящее соседство

Поместите салат и нарезанные хрустящие овощи вместе в одну емкость. Это может быть морковь, цветная капуста, сельдерей. Емкость закройте крышкой, все залейте водой и положите в холодильник. Можно на ночь. Как утверждают фуд-блогеры, в таком соседстве зелень тоже станет хрустящей.

Лайфхак №4. Пищевая пленка и фольга

Часто в магазинах зелень продается в пленке, в нее иногда цветы заворчивают. Так вот, после того, как вы принесли зелень домой, поместите ее в пищевую пленку. Так она продержится дольше. В пищевой фольге хорошо хранятся укроп и листочки мяты.

Лайфхак №5. Стакан с водой или банка с водой

Если у вас есть пучок петрушки, укропа или базилика, поставьте их в стакан с водой, как букет цветов. Важно: периодически проверять, не испортилась ли вода, и при необходимости ее менять. А также – обрезать стебельки зелени, которые в воде на пару миллиметров.

По материалам: Мashed.com.

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