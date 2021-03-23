Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чем можно заменить мясо: 10 продуктов, богатых белком

Сегодня, 11:43

Среди них яйца, творог, бобовые и арахис

Одни специалисты говорят, что от мяса лучше отказаться, другие – что это один из источников белка и продукт, который, на ряду с другими, дают нам энергию. Но вместе с этим мясо провоцирует множество заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистые. Так что золотая середина это: не отказываться от мяса полностью, но не есть его много. А еще заменять его другими продуктами, богатыми растительным белком. Нутрициолог Яна Легеза назвала 10 таких.

Если нужна поддержка в поисках интересного подарка, воспользуйтесь рекомендациями из мартовского календаря праздников.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Мясо полезно или нет?

"Мясо – действительно ценный продукт животного происхождения, содержащий белок и незаменимые аминокислоты, но частое употребление мяса приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению артериального давления, атеросклерозу. А любители шашлыка, стейка на гриле или зажаренной корочки – в зоне риска онкозаболеваний. Я не настаиваю на полном отказе от мяса, но предлагаю список продуктов-аналогов по содержанию белка", – говорит Яна Легеза.

Продукты-аналоги по содержанию белка

Продукты-аналоги по содержанию белка
Продукты-аналоги по содержанию белка
Фото: freepik.com

1. Куриные яйца. Обладают почти 100% усвояемостью белка и хорошо переносятся организмом человека (только если нет аллергии на яйца. Как правило, она бывает на желток).

2. Нежирный творог. Чем меньше в твороге жирности, тем больше содержание белка.

Читайте также:
С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания


3. Сыр Пармезан содержит 35,7 г белка. Но в силу своих вкусовых качеств он скорее используется как добавка к блюдам, чем основной приём пищи.

4. Другие твердые сыры ( голландский, российский) тоже содержат 22-25 % белка и могут вполне заменить мясо несколько раз в неделю.

5. Рыба – тунец, горбуша, сардина, лосось – отличный источник белка животного происхождения с хорошей усвояемостью.

6. Морепродукты- креветки, кальмар, гребешок. Являются ценным источником белка, а также йода и других микроэлементов.

7. Икра красная и черная содержат около 30 г белка.

8. Арахис, фисташки, миндаль содержат от 20 до 26 г белка и могут стать прекрасным дополнением любого салата. Таким образом полноценный ужин обеспечен.

Читайте также:
5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

9. Бобовые (маш, чечевица, нут) содержат более чем 20 г белка. Огромное количество вкусных блюд может быть приготовлено из них – от паштета до котлет.

Читайте также:
Чечевица: какая идеальна для гарниров, а какая для супов


10. Амарант, киноа – крупы, которые богаты белком и незаменимыми аминокислотами станут красочной сытной альтернативой мясным продуктам.

Здесь узнаете, что можно есть на ужин, а от каких продуктов лучше отказаться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит - советует диетолог 4 вида сыров: какие выбрать, чтобы не набрать лишний вес 7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе Зеленый сенча - чай, который помогает похудеть. Так ли это?
рыба сыр творог морепродукты белок арахис пармезан правильное питание
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 15:12Психо

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять