Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ваши дети не едят овощи? Эти 3 рецепта и лайфхаки диетолога все исправят

Сегодня, 16:07

Главное – мастерски спрятать овощи в любимых детьми блюдах

Вечная проблема родителей – дети категорически не едят овощи и исправить это совсем не получается. В этом деле важно подключить мастерство и фантазию и замаскировать, например, брокколи, кабачки или баклажаны в любимых детьми блюдах. А любят они рис, макароны и всевозможные запеканки. Рецепты этой еды найдете ниже, приготовить их просто и, возможно, они окажутся в вашем вариантов для семейных ужинов. А о том, как важны овощи в детском рационе и как приучать детей к овощам расскажет диетолог Валентина Яковлева.

Если вы ищите самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего мартовского календаря праздников.

Фото: Валентина Яковлева, диетолог

Какие проблемы есть в питании современных детей?

"Половина рациона детей должны составлять овощи. А у нас уже давно закреплен "десертный" и "фастфудный" тип питания. Поэтому мы видим прогрессирующее ухудшение здоровья детей. Ребенок выбирает, а зачастую настойчиво требует сладости, чипсы, пиццу и при этом практически не ест полезные и нужные для его развития продукты. Пока ребенок получает больше, чем нужно сахара и "взрослых полуфабрикатов" – он будет нос воротить от нормальной еды. Но выход есть и он в ваших руках", – говорит Валентина Яковлева.

С чего начать приучать ребенка к нормальному питанию?

Первое, что нужно делать – постепенно (сразу никак не получится) уменьшать количество сладкого и корректировать рацион питания в сторону полезных продуктов. Второе – модель своего питания дети перенимают у своих родителей.

Поэтому если родители будут сами есть больше овощей, то это обязательно отразится на питании их детей.

Как заставить детей есть овощи: лайфхаки

  1. Начните привлекать детей в приготовление смузи из овощей и фруктов.
  2. Предложите ребенку поэкспериментировать и сделать овощное блюдо необычным, он обязательно предложит вариант.
  3. Предложите овощи (морковь) в качестве приза во время игры.
  4. Добавляйте овощи в его любимые блюда, например, в спагетти, запеканку.
  5. Сделайте овощи перекусом во время прогулки.

3 рецепта блюд с овощами, которые понравятся вашим детям

Макароны с брокколи и сыром

Фото: instagram.com/dnevnik_pp.recepts/

Ингредиенты

  • Ракушки (или другие детские макароны) – 230 г
  • Вода (после варки макарон) – 360 мл
  • Мука – 2 ст. л
  • Молоко – 360 мл
  • Сливочное масло – 40 г
  • Сыр чеддер – 200 г
  • Брокколи (соцветия) – 350 г
  • Луковый порошок – 1 ч. л.
  • Чесночный порошок – 1/2 ч. л.
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить макароны. Оставить 360 мл воды после варки. Остальную воду слить.
  2. В большой сковороде растопить масло и добавить муку. Перемешать до объединения.
  3. Добавить молоко, воду, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Перемешать и готовить, пока соус не станет кремообразным.
  4. Добавить натертый сыр, перемешивать, пока сыр не растает.
  5. Добавить макароны, брокколи. Перемешать.
  6. Готовить до мягкости брокколи, украсить зеленью.

Овощной плов

Фото: instagram.com/vilkinpro/

Ингредиенты

  • Рис – 200 г
  • Лук репчатый – 50 г
  • Морковь – 50 г
  • Кабачок – 200 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Перец болгарский – 0,5 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Приправа для плова – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец молотый – по вкусу
  • Петрушка свежая – по вкусу
  • Масло постное – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Разогреть в сковороде постное рафинированное масло без запаха. Обжарить нарезанный мелким кубиком репчатый лук и тонко нашинкованную морковь до слегка мягкого состояния.
  2. Кабачок и болгарский перец нарезать кубиком, всыпьте в сковороду. Обжарить на медленном огне пару минут.
  3. Добавить мелко нарезанный помидор и тушить еще пару минут.
  4. Рис промыть до чистой воды, всыпать в сковороду к овощам. Добавить приправу для плова, измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.
  5. Налить горячей кипяченой воды из чайника, чтобы она хорошо покрывала рис. Накрыть сковороду плотно крышкой. Готовить на медленном огне 15 минут.
  6. Всыпать нарубленную петрушку, перемешать и готовить 15 минут.

Овощная лазанья

Фото: instagram.com/lera_abovyan/

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 шт.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Томатный соус – 200 мл
  • Базилик – ¼ пучка
  • Большой томат – 1 шт.
  • Кешью или семена подсолнечника – 200 г (предварительно замочить на 4 часа)
  • Черная гималайская соль
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Итальянские сушеные травы – щепотка
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Промыть орехи после замачивания, насыпать в блендер и добавить полстакана чистой воды, соль, специи и оливковое масло. Все смешать до состояния идеального крема.
  2. Добавить томатный соус и мелко нарезанный базилик.
  3. Ингредиенты для основы: тонко нарезать кабачки и баклажаны, помидор нарезать тонкими кольцами.
  4. Прямоугольную форму промазать первым тонким слоем томатного соуса, затем выложить слой кабачков, сверху промазать соусом, выложить листья базилика, кольца помидора.
  5. Затем слой баклажанов и так чередовать слой за слоем. Верхним слоем должен быть томатным соус.
  6. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут с прикрытой фольгой, потом убрать фольгу и запекать еще 20 минут при 150 градусах.

Здесь узнаете, как можно приготовить еду как в ресторане.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить чечевицу, чтобы было действительно вкусно Как готовят ризотто в Италии и немного истории блюда (рецепт от шеф-повара) Как приготовить горячий шоколад не хуже, чем в модных кафе: 3 рецепта 5 вариантов трендовых и полезных завтраков
рецепты дети овощи плов брокколи лазанья запеканка
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Фаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Сегодня, 12:50Звездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

Сегодня, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Вчера, 19:02Звездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Вчера, 14:29Звездно

Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды

Вчера, 09:30Звездно

"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Events

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

27 мартаФаново

Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 27 марта: Овен будет бодрячком, а Тельцов ждут знакомства и общение

27 мартаEvents

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 мартаЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

26 мартаЗвездно

Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять