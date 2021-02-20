Сладкий уик-энд по-итальянски: 3 рецепта десертов
Тирамису, шоколадный "Капрезе" и лимонная кростата – приготовьте и наслаждайтесь
Вероятно, сложно найти человека, который бы не любил итальянскую кухню. Даже пусть это будет какое-то одно блюдо, например, лазанья с соусом бешамель. Итальянцы знают толк в еде, любят поесть и так сложилось исторически, что все, что они готовят и предлагают в кафе – безоговорочно вкусно. А когда речь заходит о десертах этой страны, то первое, что приходит на ум – это тирамису. Да, его рецепт тоже есть в подборке. Но на одном тирамису список вкусного не заканчивается. Приготовьте еще лимонную кростату или шоколадный "Капрезе".
Лимонная кростата
Один из самых известных итальянских пирогов. Основа – песочное плотное тесто, начинка – от фруктовых джемом до рикотты и рыбы. Особенность кростаты – это фигурная решетка из теста сверху. Подается исключительно холодным, это важно.
Ингредиенты
- Масло сливочное – 130 г
- Мука пшеничная – 300 г
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- Ванилин – на кончике ножа
- Сахарная пудра – 80 г
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Джем – 300 г
Способ приготовления
- Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками.
- Муку просеять вместе с разрыхлителем, ванилином и сахарной пудрой.
- Перетереть масло с сухой смесью между ладонями до образования мелкой крошки. В крошку добавить яйцо и желток. Замесить тесто.
- Тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник минут на 30.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Охлажденное тесто разделить на две части (2/3 и 1/3).
- Форму для выпечки – дно и бока – смазать сливочным маслом и обсыпать мукой.
- Большую часть теста раскатать в пласт толщиной около 0,5-0,7 мм.
- Выложить в форму, разровнять, сформировать дно и борта, излишки теста удалить.
- Меньшую часть теста так же раскатать в пласт и вырезать полоски. Полоски выложить поверх джема в виде решетки. Срезать остатки теста с бортов.
- Форму с кростатой поставить в разогретую духовку на средний уровень и выпекать 25-30 минут.
- Перед подачей дать кростате полностью остыть. Посыпать сахарной пудрой.
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"Капрезе"
Некоторые считают, что торт "Капрезе" – это младший брат австрийского "Захера". Мол, венские девушки часто отдыхали на Капри, скучали по любимому лакомству, а местные кондитеры не знали его рецептуры. Разве что видели на картинках. Тогда было решено придумать новый рецепт. Вместо обычной муки итальянцы взяли миндальную, шоколад и несколько других ингредиентов – так и получился "Капрезе". Особенность: толщина коржа не должна быть больше 4 см, важно следить, чтобы торт не перестоял в духовке. Иначе будет твердым.
Ингредиенты
- Черный шоколад – 40 г
- Миндальная мука – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 3 шт. ⠀
- Сахар – 110 г
- Сахарная пудра для украшения⠀
⠀Способ приготовления: ⠀
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- Растопить сливочное масло и темный шоколад на водяной бане.⠀
- Охладить и добавить миндальную муку.
- Отделить желтки от белков. Добавлять желтки за раз в смесь. ⠀
- Взбить яичные белки в густую пену и добавить, слегка помешивая, движениями снизу вверх в смесь.⠀
- Смазать маслом форму и присыпать какао. ⠀
- Вылить смесь в форму и выпекать при 180 градусах 30-35 минут.⠀
Тирамису
Рецепт тирамису был рожден в 60-х годах в ресторане Alle Beccherie города Тревизо. Автор – Роберто Лингуанотто объединил рецепты баварских сладостей (он долгое время работал в Баварии) с итальянской традицией давать детям желток, взбитый с сахаром, для поддержания здоровья.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сыр маскарпоне – 250 г
- Савоярди – 30 шт.
- Крепкий кофе – 200 мл
- Сахарная пудра – 75 г
- Кофейный ликер – 4 ст. л.
- Какао-порошок – 80 г
⠀Способ приготовления
- Сварить крепкий кофе, охладить его. Выложить маскарпоне в широкую миску и интенсивно взбить до состояния густой сметаны.
- Отделить белки от желтков. В одной миске взбить желтки с сахарной пудрой добела. Получившуюся смесь постепенно добавить в маскарпоне, взбивая все вместе венчиком.
- Отдельно взбить белки в стеклянной миске до густой пены. Аккуратно по одной ложки добавить в смесь желтков с маскарпоне, перемешать.
- В кофе добавить 4 ложки ликера, перемешать. Перелить в миску или тарелку с широкими краями (не высокую), чтобы удобно было макать печенье.
- Аккуратно обмакнуть печенье в смеси ликера с кофе полностью.
- Пропитанное печенье выложить на дно формы, сверху выложить почти треть получившегося крема.
- Окунуть вторую порцию печенья в кофейную смесь и плотно выложить на крем. Сверху – вторую часть крема из маскарпоне.
- Тоже проделываем с третьим слоем. Сверху залить оставшееся пропитанное печенье кремом. Постучать по бокам формы, чтобы крем равномерно распределился между печеньем.
- Убрать в холодильник минимум на 3 часа, а лучше ночь. Перед подачей просеять какао на готовый десерт.
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