Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сладкий уик-энд по-французски: готовим пирог саварен, миндальные калиссоны и шоколадный мусс

Сегодня, 09:00

Попробуйте изысканные и невероятно вкусные десерты

Франция – родина многих десертов, которые сегодня стали классикой, их готовят по всему миру. Ни с чем несравнимая черта французской выпечки – это изысканность, утонченное сочетание вкусов. Мы уже познакомили вас с главными десертами Италии, пришло время научиться приготовить сочный пирог саварен, миндальные мини-пирожные калиссоны и шоколадный мусс. Рецепты этих лакомств найдете ниже.

Шоколадный мусс

Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

В кафе Парижа этот мусс подают в небольших керамических тарелках, украшают десерт ягоды, взбитые сливки или орехи.

Ингредиенты

  • Горький шоколад – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сливки 33% – 125 г
  • Сахар – 50 г
  • Желатин – 4 г
  • Растворимый кофе – 2 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Молотый кардамон – 1/4 ч. л.
  • Кипяток – 50 мл

Способ приготовления⠀

  1. Предварительно замочить желатин, согласно инструкции.
  2. Кофе, корицу, кардамон залить кипятком и оставить до остывания.
  3. Горький шоколад и сливочное масло растопить в микроволновке.
  4. Яйца разделить на белки и желтки. Взбить белки до жестких пиков.
  5. K желткам добавить половину сахара и взбить до светлой пышной массы.
  6. Добавить растопленный шоколад и процеженный кофе, перемешать до однородности. Вмешать в шоколадную массу белки.
  7. Охлажденные сливки взбить с оставшимся сахаром и вмешать в основную массу.
  8. Распустить желатин, влить в мусс и тщательно, но аккуратно, перемешать.
  9. Разлить мусс по стаканчикам. Убрать в холодильник, накрыв сверху пленкой, на 2 часа.

Читайте также:
Баскский чизкейк: в чем его особенность и секрет приготовления

Саварен с ягодами и заварным кремом

Фото: instagram.com/brazil_yana/

Саварен был изобретен французскими кондитерами-мастерами братьями Жюльен в начале 19 века. Это особое сдобное тесто для сладких пирогов, выпекается с разнообразными фруктами и ягодами. Очень часто саварен украшают еще и заварным кремом.

Ингредиенты

  • Мука – 125 г
  • Сливочное масло – 40 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 40 г
  • Сухие дрожжи – 7 г
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Цедра половины лимона
  • Щепотка соли

Для начинки

  • Желток – 3 шт.
  • Сахар – 60 г
  • Мука – 20 г
  • Молоко – 250 мл
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Коньяк – 1 ст. л.
  • Клубника по вкусу – 200 г


Способ приготовления

  1. Смешать просеянную муку с разведенными в молоке дрожжами, размягченным маслом, коньяком, сахаром, солью и лимонной цедрой.
  2. По одному вмешать в тесто яйца и поставить в теплое место. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Когда тесто увеличится вдвое, переложить в форму и оставить, пока тесто не поднимется до краев.
  3. Желтки перетереть с сахаром, добавить просеянную муку и ванильный сахар, перемешать.
  4. Молоко довести до кипения и тонкой струйкой влить к яичной смеси, хорошо промешивая.
  5. Полученную смесь довести до кипения и затем варить на медленном огне минут 7-8, постоянно помешивая.
  6. Снять с огня, остудить. Клубнику с сахаром пробить в блендере. Сливки взбить, 150 г вмешать в остывший крем, 50 г оставить для украшения. Перемешать с клубникой.
  7. У остывшего кекса аккуратно срезать верхнюю часть, вынуть тесто , оставляя стенки толщиной в 1 см.
  8. Крем перемешать с кусочками кекса, выложить крем, накрыть крышечкой.
  9. Украсить торт сливками, ягодами. Убрать на 3 часа в холодильник.

Читайте также:
5 соблазнительно вкусных десертов из яблок: они стоят того, чтобы о них говорили

Калиссоны

Фото: instagram.com/writer_gastronomie/
Фото: instagram.com/writer_gastronomie/

Сладкие поцелуи – именно так можно перевести название этого удивительного прованского десерта. Особенность этих мини-пирожных – не только восхитительный вкус миндаля, но и форма, напоминающая женский глаз. Во всяком случае, так считают французы.

Ингредиенты

  • Цукаты (апельсин, дыня) – 150 г
  • Миндальная мука – 150 г
  • Абрикосовое варенье – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Цедра апельсина
  • Рисовые кулинарные листы (бумага) – для основы

Для глазури

  • Сахарная пудра – 1/2 стакана
  • Яичный белок (крупный) – 1 шт.
  • Миндальный сироп – 2 ст. л.

Способ приготовления⠀

  1. Перемолоть цукаты в блендере до однородной массы, добавить миндальную муку и сахарную пудру, абрикосовое варенье, мед, цедру апельсина.
  2. Выложить полученную массу на рисовый лист (или вафельный корж) ровным слоем.
  3. Сверху покрыть предварительно взбитой глазурью. Отправить на 15 минут в духовку, разогретую до 150 градусов (с приоткрытой дверцей).
  4. Нарезать в форма лодочек или квадратами. Дать остыть.

Здесь найдете оригинальные рецепты маффинов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта Стоп сахар! Можно ли взять под контроль тягу к сладостям? 5 десертов из советского прошлого, если "дружите" с сахаром Сочнейшая ромовая баба - 3 рецепта из разных стран
Реклама

Новости партнеров

Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья

Популярные статьи

Вчера, 15:39Вкусно

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 15:06Здорово

Можно ли за три дня похудеть на 5 кг? Что об этом думает диетолог

Вчера, 06:02Психо

Гороскоп на сегодня 26 февраля: Раки станут перед выбором, а Львов ждет пассивный день

25 февраляЗвездно

Молодая супруга Петросяна о сравнении со Степаненко: "Это хамство!" (видео)

25 февраляВкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

25 февраляЗвездно

Вдовец Легкоступовой решил продать наследство певицы, которое оценили в 38 миллионов гривен

25 февраляВкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

25 февраляФаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

25 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

24 февраляTravel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

24 февраляВкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

24 февраляЗвездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

24 февраляВкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

24 февраляЗвездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

24 февраляПсихо

Самые верные мужья по знаку зодиака

24 февраляЗвездно

Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

Новости партнеров

Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Гаряча естонська мотогонщиця Сандра Россме
Гаряча естонська мотогонщиця Сандра Россме
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
Многоликие худи - главный тренд весны 2021
Многоликие худи - главный тренд весны 2021
Выбираем универсальное базовое пальто по примеру Кэти Холмс 
Выбираем универсальное базовое пальто по примеру Кэти Холмс 
Профилактика: какие БАДы можно принимать без назначения врача
Профилактика: какие БАДы можно принимать без назначения врача
Первый взгляд на Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Первый взгляд на Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять