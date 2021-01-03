Ароматное и сладкое Рождество: рецепты праздничной выпечки

Запаситесь сухофруктами и орехами – это главные ингредиенты рождественских сладостей

Рождество – волшебный праздник, к которому хочется готовиться и готовить с особым трепетом. В странах Европы обожают угощать друзей и близких марципаном, у нас – выпекают всевозможные кексы и печенья. К вашему кулинарному вниманию 5 рецептов выпечки, которые просто обязаны оказаться на вашем рождественском столе.

Пирог на красном вине с карамелизированными орехами, изюмом и яблоками

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Фото: instagram.com/veraishna



Ингредиенты для начинки

50 г – миндаля

50 г – грецкого ореха

100 г – светлого изюма

цедра 1/2 апельсина

30 г – сливочного масла 82,5%

1 ст. л – сахара

100 мл – красного сухого вина

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Ингредиенты для теста

200 г – сахара

200 мл – растительного масла без запаха

2 шт. – яйца

200 г – муки

10 г – разрыхлителя

1,5 ч. л – корицы

1 ч. л – ванильного экстракта

щепотка соли

1 шт. – твердое зеленое яблоко

Способ приготовления

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Все ингредиенты комнатной температуры. В сотейнике подогреть сливочное масло и сахар. Добавить измельченные орехи, обжарить в течение 1 минуты. Залить массу вином, добавить цедру, выпарить жидкость. Духовку разогреть до 180 градусов. Взбить масло и сахар, взбивая добавить яйца. В отдельной емкости смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Добавить в жидкую массу и смешать. Затем добавить ванильный экстракт и начинку из орехов. На дно формы уложить слайсы яблок, сверху – тесто. Выпекать 50 мин. Если верх подгорает, накрыть его фольгой.

Арахисовое печенье

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Фото: instagram.com/p/CJK9D9Mj0Yh/



Ингредиенты

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100 г – арахисовая паста ⠀

100 г – сливочное масло

50 г – коричневый сахар ⠀

1 шт.- яйцо

180 г – мука⠀

1 пакетик – ванильный сахар

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Способ приготовления

Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром и ванилином. Добавить пасту и яйцо, хорошо перемешать. Добавить просеянную муку. Замешать тесто и скатать из него "колбаску". Поставить в холодильник минимум на 2 часа. Нарезать кружки из теста, примерно 0,5 см или раскатать тесто и вырезать фигурки. Выложить на противень с пергаментом и выпекать арахисовое печенье в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.⠀

Мандариново-лимонный кекс с миндалем

Фото:іnstagram.com/christie_godij/

Ингредиенты

3 шт. – яйца

220 г – муки

100 мл – 30% сливок

1 ч. л – разрыхлителя

сок 3-х мандаринов для пропитки

70 г – миндаля

110 г – сахара

2 ст. л – оливкового масла

цедра 1 лимона

100 г – белого шоколада

Способ приготовления

Сахар и яйца взбить миксером 2 минуты, добавить мандариновый сок (2 мандарина), цедру лимона. Влить 2 ст. ложки масла и взбивать еще 1 мин. Добавить сливки, муку, разрыхлитель, орехи (измельченные) и взбивать миксером 1 минуту. Наполнить форму тестом и выпекать в разогретой духовке 45 минут при 180 градусах. Готовим пропитку. Смешать сок одного мандарина добавить 1 ст. л сахара. Поставить на огонь, растопить сахар. Горячий кекс полить пропиткой. Белый шоколад растопить на водяной бане, полить кекс, сверху посыпать орехами.

Яблочный штоллен

Фото: instagram.com/is.alisik/

Ингредиенты

40 г – свежие дрожжи

100 г – сахар

250 г – яблочное пюре

400 г – мука

150 г – сливочное масло

щепотка соли

корица, ванильный сахар, мускатный орех – по вкусу



Для начинки

3 шт. – яблоки

изюм, цукаты – по вкусу

20 г – сливочное масло

1 ст. л – манка

корица – по вкусу



Для пропитки

по 100 г – сливочное масло, сахарная пудра



Способ приготовления

За сутки до приготовления штоллена залить изюм и цукаты алкоголем (коньяк) Дрожжи растереть с чайной ложкой сахара, добавить яблочное пюре, 2 ст. л муки, хорошо перемешать. Оставить в теплом месте на 15 минут. Добавить оставшийся сахар, ванильный сахар, порезанное кусочками мягкое сливочное масло, соль, муку и хорошо вымесить. Добавить цукаты, изюм, корицу, мускатный орех и хорошо перемешать. Оставить на час в теплом месте. Для начинки яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и сухофрукты. Остудить, добавить манку, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешать. Тесто раскатать и выложить яблочную начинку, равномерно распределяя по всей поверхности. Свернуть штоллен в рулет и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Накрыть его полотенцем на 1 час. Духовку разогреваем до 180-200 градусов и выпекать штоллен 45-60 минут. Растопить мягкое сливочное масло, пропитать готовый штоллен и обильно посыпать сахарной пудрой.

Кекс Данди

Фото: instagram.com/tmz1948/

Ингредиенты

250 г – пшеничная мука

200 г – сливочное масло

4 шт. – яйца

200 г – сахар

150 г – миндаль

1 ч. л – лимонная цедра

3 ст. л – лимонный сок

0.5 ч. л – разрыхлитель

200 г – изюм

по 100 г – цукаты, клюква

50 г – коньяк

1ч. л – ванильный экстракт



Способ приготовления

Помыть сухофрукты, просушить на бумажных полотенцах, замочить в коньяке и ванильной настойке, оставить на 2 часа. С лимона снять цедру и выдавить 3 ст. л. сока. 50 г миндаля измельчить в муку. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром (сахар добавлять небольшими порциями). В масло добавить по одному 4 яйца, тщательно взбивая после каждого. Добавить цедру и сок лимона, молотый миндаль. Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и частями ввести в масляную смесь, перемешать до однородности. Добавить сухофрукты. Аккуратно перемешать, распределяя сухофрукты по тесту. Выложить смесь в подготовленную форму, разравнять. Сверху по кругу выложить очищенный миндаль. Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах полтора часа.

Здесь узнаете, какие сладости можно есть и не поправляться.

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