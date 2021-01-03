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Ароматное и сладкое Рождество: рецепты праздничной выпечки

Сегодня, 15:00

Запаситесь сухофруктами и орехами – это главные ингредиенты рождественских сладостей

Рождество – волшебный праздник, к которому хочется готовиться и готовить с особым трепетом. В странах Европы обожают угощать друзей и близких марципаном, у нас – выпекают всевозможные кексы и печенья. К вашему кулинарному вниманию 5 рецептов выпечки, которые просто обязаны оказаться на вашем рождественском столе.

Пирог на красном вине с карамелизированными орехами, изюмом и яблоками

Фото: instagram.com/veraishna


Ингредиенты для начинки

  • 50 г – миндаля
  • 50 г – грецкого ореха
  • 100 г – светлого изюма
  • цедра 1/2 апельсина
  • 30 г – сливочного масла 82,5%
  • 1 ст. л – сахара
  • 100 мл – красного сухого вина


Ингредиенты для теста

  • 200 г – сахара
  • 200 мл – растительного масла без запаха
  • 2 шт. – яйца
  • 200 г – муки
  • 10 г – разрыхлителя
  • 1,5 ч. л – корицы
  • 1 ч. л – ванильного экстракта
  • щепотка соли
  • 1 шт. – твердое зеленое яблоко

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты комнатной температуры.
  2. В сотейнике подогреть сливочное масло и сахар. Добавить измельченные орехи, обжарить в течение 1 минуты.
  3. Залить массу вином, добавить цедру, выпарить жидкость.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов.
  5. Взбить масло и сахар, взбивая добавить яйца.
  6. В отдельной емкости смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Добавить в жидкую массу и смешать.
  7. Затем добавить ванильный экстракт и начинку из орехов.
  8. На дно формы уложить слайсы яблок, сверху – тесто. Выпекать 50 мин. Если верх подгорает, накрыть его фольгой.

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Арахисовое печенье

Фото: instagram.com/p/CJK9D9Mj0Yh/


Ингредиенты

  • 100 г – арахисовая паста ⠀
  • 100 г – сливочное масло
  • 50 г – коричневый сахар ⠀
  • 1 шт.- яйцо
  • 180 г – мука⠀
  • 1 пакетик – ванильный сахар


Способ приготовления

  1. Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром и ванилином. Добавить пасту и яйцо, хорошо перемешать.
  2. Добавить просеянную муку. Замешать тесто и скатать из него "колбаску". Поставить в холодильник минимум на 2 часа. Нарезать кружки из теста, примерно 0,5 см или раскатать тесто и вырезать фигурки.
  3. Выложить на противень с пергаментом и выпекать арахисовое печенье в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.⠀

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Мандариново-лимонный кекс с миндалем

Фото:іnstagram.com/christie_godij/

Ингредиенты

  • 3 шт. – яйца
  • 220 г – муки
  • 100 мл – 30% сливок
  • 1 ч. л – разрыхлителя
  • сок 3-х мандаринов для пропитки
  • 70 г – миндаля
  • 110 г – сахара
  • 2 ст. л – оливкового масла
  • цедра 1 лимона
  • 100 г – белого шоколада

Способ приготовления

  1. Сахар и яйца взбить миксером 2 минуты, добавить мандариновый сок (2 мандарина), цедру лимона.
  2. Влить 2 ст. ложки масла и взбивать еще 1 мин. Добавить сливки, муку, разрыхлитель, орехи (измельченные) и взбивать миксером 1 минуту.
  3. Наполнить форму тестом и выпекать в разогретой духовке 45 минут при 180 градусах.
  4. Готовим пропитку.
  5. Смешать сок одного мандарина добавить 1 ст. л сахара. Поставить на огонь, растопить сахар.
  6. Горячий кекс полить пропиткой.
  7. Белый шоколад растопить на водяной бане, полить кекс, сверху посыпать орехами.

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Яблочный штоллен

Фото: instagram.com/is.alisik/

Ингредиенты

  • 40 г – свежие дрожжи
  • 100 г – сахар
  • 250 г – яблочное пюре
  • 400 г – мука
  • 150 г – сливочное масло
  • щепотка соли
  • корица, ванильный сахар, мускатный орех – по вкусу


Для начинки

  • 3 шт. – яблоки
  • изюм, цукаты – по вкусу
  • 20 г – сливочное масло
  • 1 ст. л – манка
  • корица – по вкусу


Для пропитки

  • по 100 г – сливочное масло, сахарная пудра


Способ приготовления

  1. За сутки до приготовления штоллена залить изюм и цукаты алкоголем (коньяк)
  2. Дрожжи растереть с чайной ложкой сахара, добавить яблочное пюре, 2 ст. л муки, хорошо перемешать.
  3. Оставить в теплом месте на 15 минут.
  4. Добавить оставшийся сахар, ванильный сахар, порезанное кусочками мягкое сливочное масло, соль, муку и хорошо вымесить.
  5. Добавить цукаты, изюм, корицу, мускатный орех и хорошо перемешать. Оставить на час в теплом месте.
  6. Для начинки яблоки очистить от кожуры, натереть на крупной терке.
  7. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить яблоки и сухофрукты.
  8. Остудить, добавить манку, корицу и мускатный орех. Хорошо перемешать.
  9. Тесто раскатать и выложить яблочную начинку, равномерно распределяя по всей поверхности.
  10. Свернуть штоллен в рулет и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой. Накрыть его полотенцем на 1 час.
  11. Духовку разогреваем до 180-200 градусов и выпекать штоллен 45-60 минут.
  12. Растопить мягкое сливочное масло, пропитать готовый штоллен и обильно посыпать сахарной пудрой.

Кекс Данди

Фото: instagram.com/tmz1948/

Ингредиенты

  • 250 г – пшеничная мука
  • 200 г – сливочное масло
  • 4 шт. – яйца
  • 200 г – сахар
  • 150 г – миндаль
  • 1 ч. л – лимонная цедра
  • 3 ст. л – лимонный сок
  • 0.5 ч. л – разрыхлитель
  • 200 г – изюм
  • по 100 г – цукаты, клюква
  • 50 г – коньяк
  • 1ч. л – ванильный экстракт


Способ приготовления

  1. Помыть сухофрукты, просушить на бумажных полотенцах, замочить в коньяке и ванильной настойке, оставить на 2 часа.
  2. С лимона снять цедру и выдавить 3 ст. л. сока. 50 г миндаля измельчить в муку.
  3. Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром (сахар добавлять небольшими порциями).
  4. В масло добавить по одному 4 яйца, тщательно взбивая после каждого.
  5. Добавить цедру и сок лимона, молотый миндаль. Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и частями ввести в масляную смесь, перемешать до однородности.
  6. Добавить сухофрукты. Аккуратно перемешать, распределяя сухофрукты по тесту.
  7. Выложить смесь в подготовленную форму, разравнять.
  8. Сверху по кругу выложить очищенный миндаль.
  9. Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах полтора часа.

Здесь узнаете, какие сладости можно есть и не поправляться.

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