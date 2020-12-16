Как "приручить" сливочное масло — 6 частых ошибок
Рано бросаете на стейк и неравномерно измельчаете для соуса
Сливочное масло. Казалось бы, ну вот с ним справляться могут все. Мы точно знаем, какой консистенции оно должно быть во время жарки, когда его нужно добавлять в готовое блюдо и зачем его растапливать, если того требует рецепт выпечки. Однако и в этом мы можем ошибиться и как результат – испортить будущее блюдо. Итак, читаем, запоминаем и не допускаем неточностей в диалоге со сливочным маслом.
Ошибка №1. Используете масло неправильной температуры
Неправильная температура масла во время выпечки. Например, если рецепт требует определенного, комнатной температуры или топленого состояния масла, лучше этого придерживаться. Иначе – крах вашим пирогам и тортам. В случае, если необходимо масло комнатной температуры, при надавливании оно должно немного вам поддаваться.
А когда случилось так, что вы его очень сильно растопили, бросьте в масло пару кубиков льда и перемешайте. Масло немного застынет и, вытащив лед, продолжайте готовить.
Ошибка №2. Рано добавляете масло при жарке мяса
Например, когда бросаете кусочек масла на стейк пока он жарится. Результат – масло перегорит, мясо станет горьковатым.
Класть масло нужно после того, как вы приготовили стейк и он немного остыл.
Ошибка №3. Берете соленое, когда рецепт требует сладкое масло
Такое бывает, когда возникло резкое желание что-нибудь испечь, в рецепте – несоленое масло, в холодильнике – соленое. Лучше унять свой пыл, купить нужное для рецепта масло и испечь, не испортив, действительно что-то вкусное.
Но есть одна формула: 1 ст. л соленого сливочного масла – это 90 мг соли. Формула не сложная, ее можно, конечно же, использовать. Но не желательно.
Ошибка №4. Спешите взбивать масло с сахаром для крема
Чтобы крем получился правильным, начинайте взбивать масло комнатной температуры. При взбивании миксером должны практически сразу же появляться пики. Как проверить, готово ли масло превратиться в крем – подробно в Ошибке №1.
Ошибка №5. Режете неравномерно масло для соуса
Например, вам нужен соус бешамель. Вы отрезали кусок масла, бросили его на сковороду или в сотейник. Таять оно будет неравномерно, где-то подгорать. Когда масло будет измельчено в более-менее одинаковом виде – соус получится вкусней.
Ошибка №6. Боитесь экспериментов с маслом
И зря. При приготовлении того же стейка, немного растопите масло, учитывая все вышесказанные моменты, добавьте мелко нарезанный чеснок – говорить о полученном невероятном вкусе стейка будет лишним.
По материалам Mashed.com.
Здесь собраны 13 ошибок, которые возможны на кухне при приготовлении еды.
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