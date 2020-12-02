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Почему Рождество пахнет марципаном: рассказываем, как приготовить

Сегодня, 11:37

И оно принадлежит всем и никому: история и рецепт классического марципана

Его можно любить, к нему можно относиться сдержанно, его невозможно не обожать. Марципан – король рождественских десертов. С приятной текстурой и насыщенным вкусом миндаля. Для многих европейских стран марципан – символ рождественских праздников, приятный подарок близким. Да и само Рождество там пахнем марципаном.

История этого десерта роскошна и благородна: в свое время он спасал от голода целые страны, продавался в аптеках как средство от нервных расстройств, становился символом городов. Давайте же узнаем, с чего начиналась его популяризация и попробуем приготовить марципан в домашних условиях.

Принадлежит всем и никому

Фото: Instagram/diehexenkueche

А вот хотели бы, безоговорочно хотели бы, чтобы родиной марципана называли Испанию, Германию, Италию, Эстонию. В этих странах давно не существует Рождества без этого лакомства. И каждая из этих стран, будем объективны, имеют полное право взять на себя авторство создания десерта.

Но, к сожалению, истина затерялась. Существует несколько легенд, связанных с рождением марципана, и они наиболее походят на правду.

  • легенда №1

Например, итальянцы уверены, что первыми оценили миндаль по достоинству. Во времена неурожая и тотального голода (12 век) в южных регионах страны начали изготовлять "мартовский хлеб", так слово "марципан" переводится с итальянского.

  • легенда №2

В Испании также утверждают, что они познакомились с марципаном на рубеже 12-13 веков. Тогда в марципан добавляли кедровые орехи и цедру лимона. Меккой марципанового искусства в Испании стал город Толедо. Легенда утверждает, что монахини монастыря Сан-Клементе, во времена арабской осады, когда в запасах был лишь сахар и урожай миндаля, стали готовить марципаны. Первый рецепт марципана в Толедо записан в 1525 году. В книге Руперто де Нола.

Фото: elcadenazo.com

Примечательно, что в 19 веке марципаны в Толедо готовили в форме угря, важной для местных рыбы. В то время она стала пропадать из водоемов. Такую "миндальную рыбу" можно купить в Толедо и сегодня.

  • легенда №3

У эстонцев же свое видение на марципановую историю. Там считают, что в 15 веке их аптекарями было изобретено лекарство на основе миндаля и сахара. Оно применялось в лечении нервных расстройств. Сейчас, конечно, нам нечего удивляться – ведь в миндале огромное количество цинка, цинк – прекрасно поддерживает нервную систему.

  • легенда №4

А в Германии есть целая столица марципана – городишко Любек. Миндальной сладости жители города благодарны безгранично. Там считают, что слово "marzipan" немецкого происхождения и связано с именем повара Франца Марципа. И именно он, когда служил у богатого жителя в Кенисберге, создал десерт из протертого с сахаром миндаля. По возвращении в родной Любек Франц наладил производство марципана. Сегодня, как утверждают туристы-фанаты марципана, в этом городе "все сделано для марципана, и все сделано из марципана".

Почему Рождество пахнем марципаном

Фото: Instagram/chokoglaede

Потому что в этот период в Европе марципан повсюду. Его принято покупать домой, дарить друзьям и близким. А еще каких-то пару веков тому назад сладость могли себе позволить достаточно богатые люди. А те, что победней стремились купить марципан к празднику. Понятно, что приходилось сильно экономить. Вероятно, поэтому именно в обожаемые рождественские праздники у людей появился рефлекс к покупке марципана. Теперь это не обсуждается. Да, и Рождество без марципана – не Рождество.

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А теперь давайте познакомимся с классическим рецептом марципана

Фото: Instagram/mindalito.marzipan

Во-первых, стоит сказать, что в истинном марципане всегда наибольшее количество миндаля. И чтобы приготовить марципан дома, вам понадобится:

  • 250 гр миндаля
  • 250 гр сахарной пудры
  • 1 яичный белок (отдельно)
  • 2 ст. л воды
  • Корица, лимонная цедра – по вкусу

Как приготовить

  1. Смешать тертый миндаль с сахаром и две столовые ложки воды, добавить корицу и лимонную цедру. Вымешать вручную до однородной массы.
  2. Оставить в холодильнике на ночь.
  3. Сформировать фигурки.
  4. Взбить яичный белок и смазать им изделия.
  5. Выпекать в течение двух минут при температуре 200 градусов, пока верх не станет коричнево-золотистым.
  6. По желанию – смазать растопленным сливочным маслом.

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