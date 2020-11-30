Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Цитрусовые – отличный источник витаминов

Главный фрукт зимы и зимних праздников, один из любимейших источников витамина С. Мандарин. Съесть их можно много, тем более когда удалось купить удачные, то есть сладкие и сочные. Но даже с таким полезным фруктом стоит быть осторожными – мы же точно не знаем, сколько именно в день их нужно и можно лично нам.

Об этом и поговорим ниже. Диетолог Алена Черникова поможет нам разобраться.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Начнем с самого главного – с выбора мандаринов. Ведь если они суховаты, или, что еще хуже, очень кислые, то деньги потрачены зря. А нам же надо и удовольствие получить, и витаминами организм насытить. Поэтому важно знать,

Как выбрать сладкие мандарины

Если мандарин блестит, значит, он свежий.

Фрукт должен быть средних размеров. В крупных много белых прожилок, а в маленьких – косточек.

Когда выбираете, то нюхайте мандарины. Часто их натирают растительным маслом для товарного вида.

Если кожица матовая – плод сорвали еще зеленым, и "доходил" он в ящике на складе.

Мандарины, которые дозревали на дереве, тяжелее. Поэтому можно взять два одинаковых фрукта и сравнить.

Если фрукт липкий, это может означать, что его обрабатывали химикатами.

Если мандарин сочный с виду, но после нажатия на кожуре долго остается вмятина – он перемерзший. Перемерзший цитрус теряет почти все полезные свойства.

Обязательно мойте мандарины перед тем, как их чистить.

Правильные мандарины выбрали, теперь их состав

Мандарины богаты аскорбиновой кислотой Фото: Unsplash

Калорийность – 53 ккал на 100 г.

Витамины: С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.

Минеральные вещества: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен.

Разумная порция мандаринов – 3 штуки за раз. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.

Чем полезны мандарины для здоровья

Обладают мощным противовоспалительным действием.

Помогают усваивать железо из пищи.

Снижают уровень холестерина.

Улучшают пищеварение, облегчают работу кишечника.

Очищают организм от токсинов.

Снижают беспокойство, стресс и даже помогают бороться с депрессией.

Мандарины обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов.

Витамин B12, который есть в мандаринах, уменьшает выпадение волос.

Мандарины: кому нужно быть с ними осторожными

Мандарины часто вызывают аллергию Фото: Unsplash

Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Из-за высокого содержания кислоты, она сильно раздражает работу желудка и кишечника.

Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям.

Детям давать понемногу и только после основного приема пищи.

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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