Мандарины: польза, вред и секреты выбора
Цитрусовые – отличный источник витаминов
Главный фрукт зимы и зимних праздников, один из любимейших источников витамина С. Мандарин. Съесть их можно много, тем более когда удалось купить удачные, то есть сладкие и сочные. Но даже с таким полезным фруктом стоит быть осторожными – мы же точно не знаем, сколько именно в день их нужно и можно лично нам.
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Об этом и поговорим ниже. Диетолог Алена Черникова поможет нам разобраться.
Начнем с самого главного – с выбора мандаринов. Ведь если они суховаты, или, что еще хуже, очень кислые, то деньги потрачены зря. А нам же надо и удовольствие получить, и витаминами организм насытить. Поэтому важно знать,
Как выбрать сладкие мандарины
- Если мандарин блестит, значит, он свежий.
- Фрукт должен быть средних размеров. В крупных много белых прожилок, а в маленьких – косточек.
- Когда выбираете, то нюхайте мандарины. Часто их натирают растительным маслом для товарного вида.
- Если кожица матовая – плод сорвали еще зеленым, и "доходил" он в ящике на складе.
- Мандарины, которые дозревали на дереве, тяжелее. Поэтому можно взять два одинаковых фрукта и сравнить.
- Если фрукт липкий, это может означать, что его обрабатывали химикатами.
- Если мандарин сочный с виду, но после нажатия на кожуре долго остается вмятина – он перемерзший. Перемерзший цитрус теряет почти все полезные свойства.
- Обязательно мойте мандарины перед тем, как их чистить.
Правильные мандарины выбрали, теперь их состав
- Калорийность – 53 ккал на 100 г.
- Витамины: С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
- Минеральные вещества: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен.
Разумная порция мандаринов – 3 штуки за раз. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.
Чем полезны мандарины для здоровья
- Обладают мощным противовоспалительным действием.
- Помогают усваивать железо из пищи.
- Снижают уровень холестерина.
- Улучшают пищеварение, облегчают работу кишечника.
- Очищают организм от токсинов.
- Снижают беспокойство, стресс и даже помогают бороться с депрессией.
- Мандарины обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.
- Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов.
- Витамин B12, который есть в мандаринах, уменьшает выпадение волос.
Мандарины: кому нужно быть с ними осторожными
- Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Из-за высокого содержания кислоты, она сильно раздражает работу желудка и кишечника.
- Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям.
- Детям давать понемногу и только после основного приема пищи.
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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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