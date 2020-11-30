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Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Сегодня, 11:30

Цитрусовые – отличный источник витаминов

Главный фрукт зимы и зимних праздников, один из любимейших источников витамина С. Мандарин. Съесть их можно много, тем более когда удалось купить удачные, то есть сладкие и сочные. Но даже с таким полезным фруктом стоит быть осторожными – мы же точно не знаем, сколько именно в день их нужно и можно лично нам.

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Об этом и поговорим ниже. Диетолог Алена Черникова поможет нам разобраться.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Начнем с самого главного – с выбора мандаринов. Ведь если они суховаты, или, что еще хуже, очень кислые, то деньги потрачены зря. А нам же надо и удовольствие получить, и витаминами организм насытить. Поэтому важно знать,

Как выбрать сладкие мандарины

  • Если мандарин блестит, значит, он свежий.
  • Фрукт должен быть средних размеров. В крупных много белых прожилок, а в маленьких – косточек.
  • Когда выбираете, то нюхайте мандарины. Часто их натирают растительным маслом для товарного вида.
  • Если кожица матовая – плод сорвали еще зеленым, и "доходил" он в ящике на складе.
  • Мандарины, которые дозревали на дереве, тяжелее. Поэтому можно взять два одинаковых фрукта и сравнить.
  • Если фрукт липкий, это может означать, что его обрабатывали химикатами.
  • Если мандарин сочный с виду, но после нажатия на кожуре долго остается вмятина – он перемерзший. Перемерзший цитрус теряет почти все полезные свойства.
  • Обязательно мойте мандарины перед тем, как их чистить.

Правильные мандарины выбрали, теперь их состав

Мандарины богаты аскорбиновой кислотой
Мандарины богаты аскорбиновой кислотой
Фото: Unsplash

  • Калорийность – 53 ккал на 100 г.
  • Витамины: С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.
  • Минеральные вещества: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен.

Разумная порция мандаринов – 3 штуки за раз. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.

Чем полезны мандарины для здоровья

  • Обладают мощным противовоспалительным действием.
  • Помогают усваивать железо из пищи.
  • Снижают уровень холестерина.
  • Улучшают пищеварение, облегчают работу кишечника.
  • Очищают организм от токсинов.
  • Снижают беспокойство, стресс и даже помогают бороться с депрессией.
  • Мандарины обладают тонизирующими свойствами и помогают укрепить иммунитет.
  • Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов.
  • Витамин B12, который есть в мандаринах, уменьшает выпадение волос.

    Мандарины: кому нужно быть с ними осторожными

    Мандарины часто вызывают аллергию
    Мандарины часто вызывают аллергию
    Фото: Unsplash

    • Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Из-за высокого содержания кислоты, она сильно раздражает работу желудка и кишечника.
    • Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям.
    • Детям давать понемногу и только после основного приема пищи.

    А здесь найдете ТОП-10 продуктов, которые снижают уровень плохого холестерина в крови.

    Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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    Источник: Сегодня
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