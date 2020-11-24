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Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 11:35

Покупайте темный шоколад и зефир, а есть это нужно в первой половине дня

Есть сладкое и не толстеть – мечта для тех, кто без шоколада-тортов-выпечки не представляет своей жизни. К сожалению, это так и останется мечтой. Ведь даже от небольшого количества сахара в рационе ваша фигура может пострадать. Ну неужели выхода нет и о сладком нужно забыть, если вы встали на путь правильного питания, достижения стройности и крепкого здоровья?

Нутрициолог Лора Филлиппова расскажет, сколько сладкого можно и какого.

Лора Филиппова, нутрициолог

Важно понимать, что лишний вес появляется не от сладкого, а от ИЗБЫТКА любой еды! Конечно, именно сладким, а это все высококалорийные продукты, очень легко и быстро перебрать свою дневную норму калорий.

Как правильно есть сладкое:

  • Ешьте сладкое в первой половине дня. Утром метаболизм быстрее и еще есть целый день, чтобы потратить полученные калории.
  • Не на голодный желудок! Чтобы не провоцировать резкие скачки сахара в крови. Лучше после завтрака или после обеда.
  • Не запивайте сладости сладкими напитками. К примеру, кофе с молоком и сахаром – это около 145 ккал, а большой латте с сиропом вообще может иметь калорийность больше 300! И у вас получается 2 десерта за раз. Точно переберете суточную норму калорий.
  • Безопасное количество сладостей – примерно 10% от общей калорийности вашего рациона в день. Например, ваша норма 1800 ккал. Из них около 180 ккал могут занимать сладости. Посчитайте калорийность любимых десертов. И обращайте внимание на состав продукта. Обычно более натуральные сладости менее калорийны.
  • Из всего возможного сладкого выбирайте наиболее полезные варианты. Например, черный шоколад полезнее молочного благодаря содержанию какао-бобов.

Есть один факт: если ваш рацион сбалансирован по нутриентам (качественным белкам, жирам и углеводам), вам не должно безумно хотеться сладкого! То есть нормализация питания – самый верный путь в налаживании нормальных отношений со сладостями и в общей регуляции аппетита.

Мои варианты сладкого:

Фото: Depositphotos

  • Черный шоколад. Я выбираю тот, в котором содержание какао не менее 80%. На 10-15 гр приходится примерно 50-80 ккал, а это прилично для горького шоколада!
  • Зефир. Обращайте внимание на состав. Более натуральный и, соответственно, менее калорийный: 1-2 шт в день, в зависимости от размера, вполне можно. Они должны вписаться в 10% от вашей калорийности
  • Рисовые хлебцы с шоколадом. Обожаю их! 1 штука – примерно 70 ккал. Очень сытно, сладко. Супер вкусно с кусочком сыра.
  • Пастила. Это конфетки из подсушенного фруктово-ягодного пюре. Тоже смотрите состав на предмет добавленного сахара. Из всех вариантов сладостей – это самый низкокалорийный. В популярных "улитках" всего 130 ккал на всю стограммовую пачку.
  • Сухофрукты! Многие о них забывают, как о варианте сладостей. Но синий сушеный изюм настолько сладкий, что вполне заменит конфеты.

⠀Важно помнить:

  • В вопросе "хочу быть стройной VS хочу есть сладкое" важно не забывать про первый пункт
  • Нужно соблюдать принцип количества и времени. Помните, что в желудке нет вкусовых рецепторов!
  • Посмакуйте небольшую порцию сладкого вместо того, чтобы проглотить быстро килограмм конфет
  • Нет запрещенных продуктов! Есть осознанный выбор и здоровая логика

А здесь читайте о пользе и вреде черного шоколада.

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